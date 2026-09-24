Haier Europe supera l’80% di elettricità da fonti rinnovabili

24 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Haier Europe pubblica il Report Sostenibilità relativo all’anno 2025

L’elettricità da fonti rinnovabili supera l’80% dei consumi aziendali

Le emissioni operative Scope 1 e 2 diminuiscono di quasi il 63%

Il report descrive iniziative su riciclo, efficienza dei prodotti e formazione

Haier Europe ha pubblicato il proprio Report Sostenibilità 2025, documento che rendiconta le attività ambientali, sociali e di governance svolte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Tra i dati indicati dall’azienda figurano l’aumento dell’elettricità acquistata o prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni operative rispetto al 2024.

Secondo il report, oltre l’80% dell’energia elettrica usata nelle attività di Haier Europe nel 2025 proveniva da fonti rinnovabili, contro il 45% dell’anno precedente. Le emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2, calcolate con metodo market-based, sono scese da circa 36.600 a circa 13.600 tonnellate di CO₂ equivalente: una diminuzione vicina al 63%.

Il documento è stato redatto con riferimento agli European Sustainability Reporting Standards e, secondo quanto comunicato dall’azienda, contribuisce al rispetto degli obblighi applicabili previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive.

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“In Haier Europe, la sostenibilità è parte integrante del nostro modo di prendere decisioni, innovare e crescere. Il percorso delineato in questo report riflette una trasformazione che va oltre le singole iniziative: significa costruire un’azienda più resiliente, capace di generare valore duraturo per i consumatori, i dipendenti, i partner e le comunità in cui operiamo”

Lo afferma Karim Bruneo, Communication, Public Affairs, ESG and Sustainability Director di Haier Europe.

Energia, rifiuti e obiettivi climatici

L’energia rinnovabile proveniente da forniture esterne e da produzione solare nei siti aziendali ha raggiunto circa 42.700 MWh nel 2025, più del doppio rispetto al 2024. Haier Europe collega questo risultato a progetti dedicati alle energie rinnovabili in Turchia, Italia e Cina.

La roadmap climatica citata nel report fissa al 2030, rispetto ai livelli del 2021, un obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e Scope 2 e del 42% delle emissioni associate all’uso dei prodotti venduti. L’azienda indica inoltre l’ambizione di arrivare alla neutralità carbonica delle proprie attività operative entro il 2050.

Sul fronte dei rifiuti, il tasso di riciclo dichiarato supera il 98%. Il sito produttivo turco ha ottenuto lo status Zero Waste to Landfill attraverso il riciclo dei materiali. Nel corso dell’anno sono state raccolte oltre 31.000 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con circa 27.600 tonnellate di materiali recuperati per il riciclo.

Il report segnala anche interventi sul packaging, orientati a ridurre i materiali ritenuti non necessari e a migliorare la riciclabilità degli imballaggi. L’obiettivo dichiarato è utilizzare imballaggi completamente riciclabili entro il 2030.

Efficienza degli elettrodomestici e servizi connessi

L’azienda individua nell’utilizzo dei prodotti venduti la principale componente della propria impronta carbonica. Per questo il report dedica una parte rilevante all’efficienza energetica degli elettrodomestici e alle funzioni connesse per lavaggio, refrigerazione, cottura e lavaggio delle stoviglie.

Haier Europe dichiara che tutte le lavatrici del marchio Haier disponibili sul mercato sono in classe energetica A. Tra le tecnologie citate c’è Soft Wash della serie X Series 11, un sistema di addolcimento dell’acqua che, secondo l’azienda, migliora l’efficacia del detergente a temperature più basse.

Per la refrigerazione vengono indicate funzioni quali Proactive Temperature, che regola le impostazioni del frigorifero in base alle condizioni meteorologiche e alle abitudini di acquisto, e Smart Food Locator, pensata per suggerire dove riporre gli alimenti. Nei forni connessi in classe A++, il report cita funzioni che evitano il preriscaldamento e permettono di cuocere più preparazioni su livelli diversi nello stesso ciclo.

Nelle lavastoviglie, i programmi sensibili al carico, il dosaggio intelligente e Half-Load Pro sono descritti come strumenti per adattare il lavaggio alla quantità di stoviglie. Attraverso l’app hOn, inoltre, gli utenti possono monitorare i consumi, ricevere suggerimenti e avvisi di manutenzione.

Formazione, fornitori e durata dei prodotti

Il documento include anche dati sulle persone e sulla gestione aziendale. Nel 2025 Haier Europe ha erogato oltre 109.000 ore di formazione, con una media superiore a 21 ore per dipendente, dedicate a competenze tecniche, professionali e di leadership.

L’azienda riferisce di utilizzare il modello interno Own It per promuovere comportamenti etici, responsabilità decisionale, accountability e compliance. Il report menziona inoltre attività di due diligence sui fornitori e policy dedicate alla protezione dei dati e alla cybersecurity per prodotti e servizi connessi.

Tra le priorità dichiarate figurano infine riparabilità, durabilità e ricondizionamento degli elettrodomestici. Le analisi del ciclo di vita vengono indicate come strumento per individuare le fasi con maggiore impatto ambientale e orientare le scelte di progettazione dei prodotti.

FAQ

Quali emissioni ha ridotto Haier Europe nel 2025?

Le emissioni Scope 1 e Scope 2 market-based sono scese a circa 13.600 tonnellate di CO₂ equivalente, dalle circa 36.600 tonnellate del 2024.

Quanta elettricità rinnovabile usa Haier Europe?

Oltre l’80% dell’elettricità utilizzata nelle attività aziendali nel 2025 proveniva da fonti rinnovabili, rispetto al 45% dell’anno precedente.

Qual è l’obiettivo climatico per il 2030?

La roadmap prevede una riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2 e del 42% delle emissioni legate all’uso dei prodotti venduti.

Quanti rifiuti elettronici sono stati raccolti nel 2025?

Oltre 31.000 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono state raccolte, con circa 27.600 tonnellate di materiali recuperati.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Haier Europe, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.