24 Settembre 2026/Home/INTERNET/Meta porta in Italia gli occhiali AI Display e Audio
La notizia in sintesi
- Meta amplia la gamma di occhiali con AI, display e realtà virtuale.
- I Meta Ray-Ban Display arrivano in Italia dal 13 ottobre 2026.
- I Ray-Ban Meta Audio rinunciano alla fotocamera per ridurre le criticità di privacy.
- I Meta VR Glasses debutteranno nella primavera 2027 con modulo esterno.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
RAY-BAN Meta Wayfarer Gen 2 – Occhiali Smart Unisex – Nero opaco
META AI, SEMPRE CON TE: vuoi vivere ogni esperienza senza perderti nulla? Pensati per l’uso quotidiano, questi smart glasses uniscono l’eleganza Ray-Ban a Meta AI, per immortalare, ascoltare e vivere ogni momento in modo naturale, tutto il giorno. · CATTURA OGNI ATTIMO: niente telefono in mano, nessun momento perso. Scatta foto nitide da 12 MP e video immersivi in 3K ultra HD con la sola voce. Con un obiettivo ultra-grandangolare e 5 microfoni, i Meta glasses gen 2 catturano tutto con chiarezza. · AUDIO IMMERSIVO, TUTTO IL GIORNO: con gli altoparlanti open-ear puoi ascoltare musica, chiamate o podcast senza isolarti da ciò che ti circonda. I tuoi occhiali AI ti accompagnano tutto il giorno con 8h di autonomia, più altre 48h con la custodia.
Meta punta sugli occhiali con AI
Meta ha presentato al Meta Connect 2026 una linea di occhiali intelligenti e realtà virtuale che porta l’intelligenza artificiale fuori dallo smartphone, puntando su voce, audio, immagini e display. A Menlo Park, Mark Zuckerberg ha legato Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Audio, Meta Ray-Ban Display e Meta VR Glasses a una strategia che unisce hardware indossabile e assistenti AI personali. Per il mercato italiano, dopo l’apertura dei preordini del 23 settembre, i Display saranno disponibili dal 13 ottobre 2026; gli Audio arriveranno nella stessa data, mentre i VR Glasses sono attesi nella primavera 2027.
Il motivo è ridurre la distanza tra servizi digitali e gesti quotidiani, mantenendo mani e telefono liberi.
Prezzi, privacy e controlli dei nuovi modelli
I Ray-Ban Meta Audio eliminano la fotocamera e privilegiano musica, chiamate e conversazioni con l’assistente: pesano 43 grammi, adottano le montature Clubmaster e Burbank e costano 349 euro. La scelta risponde anche alle criticità di privacy associate alle videocamere indossabili, il cui LED di segnalazione può non essere facilmente percepito da chi viene ripreso. I Meta Ray-Ban Display, a 899 euro con Meta Neural Band, sovrappongono nella lente destra indicazioni, notifiche e risposte AI; il braccialetto traduce i micromovimenti muscolari in comandi.
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Ray-Ban Meta Gen 3, proposti da 449 euro, mantengono fotocamera da 12 megapixel, sei microfoni, video 3K e fino a nove ore di autonomia dichiarata. La fascia più ambiziosa è quella dei Meta VR Glasses: circa 100 grammi, display micro-OLED 5K, passthrough a colori e comandi con sguardo, mani o voce. Per alleggerire la montatura, Meta sposta batteria, memoria e calcolo in un modulo esterno collegato da fibra ottica: una soluzione che favorisce cinema virtuale, lavoro multi-schermo e giochi, ma conserva un cavo e un campo visivo di 70 gradi.
Il test della diffusione quotidiana
Il calendario commerciale mostra una segmentazione precisa: gli occhiali senza fotocamera puntano all’audio e all’AI, quelli con display alle informazioni rapide, i VR Glasses all’intrattenimento e alla produttività immersiva. L’espansione a oltre cento combinazioni tra Ray-Ban, Oakley e Meta Glasses entro fine 2026 indica che stile, lenti graduate e vestibilità diventano parte della proposta industriale.
La sfida sarà trasformare queste funzioni in abitudini durature, senza aggravare preoccupazioni su riprese, distrazione e qualità dell’interazione quotidiana.
FAQ
Quanto costano i Meta Ray-Ban Display?
In Italia costano 899 euro, con Meta Neural Band inclusa, e saranno disponibili dal 13 ottobre 2026.
Come funzionano i comandi del Meta Neural Band?
Il braccialetto rileva segnali muscolari del polso e interpreta minimi movimenti di dita come swipe, selezioni e controlli dell’interfaccia.
Quando arrivano i Meta VR Glasses?
La commercializzazione è prevista nella primavera 2027, con prezzo annunciato di 1.299 dollari e compatibilità con il catalogo Quest.
I Ray-Ban Meta Audio hanno una fotocamera?
Privi di fotocamera, integrano microfoni, altoparlanti e assistente AI per telefonate, musica, podcast e richieste vocali senza registrazioni video.
Quali fonti hanno sostenuto l’articolo?
Le informazioni derivano da un confronto editoriale accurato fra fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.
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