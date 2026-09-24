Meta porta in Italia gli occhiali AI Display e Audio

24 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Meta amplia la gamma di occhiali con AI, display e realtà virtuale.

amplia la gamma di occhiali con AI, display e realtà virtuale. I Meta Ray-Ban Display arrivano in Italia dal 13 ottobre 2026.

arrivano in Italia dal 13 ottobre 2026. I Ray-Ban Meta Audio rinunciano alla fotocamera per ridurre le criticità di privacy.

rinunciano alla fotocamera per ridurre le criticità di privacy. I Meta VR Glasses debutteranno nella primavera 2027 con modulo esterno.





Meta punta sugli occhiali con AI

Meta ha presentato al Meta Connect 2026 una linea di occhiali intelligenti e realtà virtuale che porta l’intelligenza artificiale fuori dallo smartphone, puntando su voce, audio, immagini e display. A Menlo Park, Mark Zuckerberg ha legato Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Audio, Meta Ray-Ban Display e Meta VR Glasses a una strategia che unisce hardware indossabile e assistenti AI personali. Per il mercato italiano, dopo l’apertura dei preordini del 23 settembre, i Display saranno disponibili dal 13 ottobre 2026; gli Audio arriveranno nella stessa data, mentre i VR Glasses sono attesi nella primavera 2027.

Il motivo è ridurre la distanza tra servizi digitali e gesti quotidiani, mantenendo mani e telefono liberi.

Prezzi, privacy e controlli dei nuovi modelli

I Ray-Ban Meta Audio eliminano la fotocamera e privilegiano musica, chiamate e conversazioni con l’assistente: pesano 43 grammi, adottano le montature Clubmaster e Burbank e costano 349 euro. La scelta risponde anche alle criticità di privacy associate alle videocamere indossabili, il cui LED di segnalazione può non essere facilmente percepito da chi viene ripreso. I Meta Ray-Ban Display, a 899 euro con Meta Neural Band, sovrappongono nella lente destra indicazioni, notifiche e risposte AI; il braccialetto traduce i micromovimenti muscolari in comandi.

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Ray-Ban Meta Gen 3, proposti da 449 euro, mantengono fotocamera da 12 megapixel, sei microfoni, video 3K e fino a nove ore di autonomia dichiarata. La fascia più ambiziosa è quella dei Meta VR Glasses: circa 100 grammi, display micro-OLED 5K, passthrough a colori e comandi con sguardo, mani o voce. Per alleggerire la montatura, Meta sposta batteria, memoria e calcolo in un modulo esterno collegato da fibra ottica: una soluzione che favorisce cinema virtuale, lavoro multi-schermo e giochi, ma conserva un cavo e un campo visivo di 70 gradi.

Il test della diffusione quotidiana

Il calendario commerciale mostra una segmentazione precisa: gli occhiali senza fotocamera puntano all’audio e all’AI, quelli con display alle informazioni rapide, i VR Glasses all’intrattenimento e alla produttività immersiva. L’espansione a oltre cento combinazioni tra Ray-Ban, Oakley e Meta Glasses entro fine 2026 indica che stile, lenti graduate e vestibilità diventano parte della proposta industriale.

La sfida sarà trasformare queste funzioni in abitudini durature, senza aggravare preoccupazioni su riprese, distrazione e qualità dell’interazione quotidiana.

FAQ

Quanto costano i Meta Ray-Ban Display?

In Italia costano 899 euro, con Meta Neural Band inclusa, e saranno disponibili dal 13 ottobre 2026.

Come funzionano i comandi del Meta Neural Band?

Il braccialetto rileva segnali muscolari del polso e interpreta minimi movimenti di dita come swipe, selezioni e controlli dell’interfaccia.

Quando arrivano i Meta VR Glasses?

La commercializzazione è prevista nella primavera 2027, con prezzo annunciato di 1.299 dollari e compatibilità con il catalogo Quest.

I Ray-Ban Meta Audio hanno una fotocamera?

Privi di fotocamera, integrano microfoni, altoparlanti e assistente AI per telefonate, musica, podcast e richieste vocali senza registrazioni video.

Quali fonti hanno sostenuto l’articolo?

Le informazioni derivano da un confronto editoriale accurato fra fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.