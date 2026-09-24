24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/eBay introduce in Italia la verifica di autenticità per moda e lusso

La notizia in sintesi eBay attiva in Italia la Verifica di Autenticità per moda e lusso idonei

Il controllo fisico avviene in Germania prima della consegna all’acquirente

Il servizio è automatico e senza costi aggiuntivi per gli articoli ammessi

Borse, moda, sneakers e orologi hanno soglie di prezzo differenziate

Da settembre 2026 eBay introduce in Italia la Verifica di Autenticità, un servizio destinato agli articoli idonei delle categorie moda e lusso. Il programma prevede un controllo fisico del prodotto prima della consegna all’acquirente e si applica automaticamente agli annunci che rientrano nei requisiti previsti dalla piattaforma.

Il servizio è disponibile su eBay.it per borse, abbigliamento, scarpe, accessori, sneakers e orologi di marchi selezionati. Gli annunci coinvolti sono identificati da un badge dedicato, che indica la presenza della procedura di verifica. Per gli acquirenti non sono previsti costi aggiuntivi per l’autenticazione, mentre restano eventualmente applicabili le spese di spedizione indicate al checkout.

Il percorso dell’articolo prima della consegna

Dopo l’acquisto, il venditore deve inviare il prodotto al centro di autenticazione eBay, o a un partner autorizzato, in Germania. Qui l’articolo viene esaminato da autenticatori specializzati nelle diverse categorie merceologiche, che ne controllano autenticità e corrispondenza con quanto indicato nell’inserzione.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Se il prodotto supera l’ispezione, viene inoltrato all’acquirente. Qualora emergano discrepanze rispetto alla descrizione, come l’assenza della documentazione originale o di alcuni accessori, l’acquirente viene informato e può decidere se completare comunque l’acquisto.

“La fiducia è fondamentale per il modo in cui oggi le persone acquistano moda, soprattutto alla luce della crescente domanda di articoli di lusso e di seconda mano. L’arrivo in Italia del servizio Verifica di Autenticità di eBay rappresenta un passo importante per offrire ai clienti maggiore sicurezza su ciò che acquistano, mantenendo allo stesso tempo intatta l’emozione di scoprire qualcosa di davvero speciale,” commenta Kirsty Keoghan, General Manager Fashion & Luxury per l’Europa di eBay. “Vogliamo che l’autenticazione diventi un abilitatore di scoperta, in grado di trasmettere alle persone la sicurezza di esplorare, collezionare e investire nei capi che amano”.

La procedura riguarda anche gli eventuali resi. In questo caso, l’articolo torna al centro di autenticazione, che verifica che il prodotto restituito sia quello controllato in precedenza e che presenti le medesime condizioni prima della riconsegna al venditore.

Soglie di prezzo e categorie coinvolte

Per accedere alla Verifica di Autenticità, borse, abbigliamento, scarpe, accessori e sneakers di marchi selezionati devono avere un prezzo pari o superiore a 200 euro. Per gli orologi di marchi selezionati la soglia indicata da eBay è invece di 1.500 euro.

La piattaforma afferma di avere avviato il servizio negli Stati Uniti nel 2020, estendendolo successivamente anche a Regno Unito, Germania, Australia e Canada. Secondo i dati diffusi dall’azienda, a livello globale sono stati autenticati oltre 15 milioni di articoli.

Silvia Bellomi, Head of Categories FRIT di eBay, collega il lancio italiano all’interesse per la circolarità nel comparto della moda e degli accessori di valore.

“L’Italia ha un legame unico con la moda e il lusso e, allo stesso tempo, vediamo crescere l’interesse verso un modo più circolare di acquistare e vendere capi e accessori di valore,” dichiara Silvia Bellomi, Head of Categories FRIT di eBay. “Con l’arrivo della Verifica di Autenticità vogliamo accompagnare questa evoluzione offrendo agli utenti italiani uno strumento concreto per acquistare e vendere con maggiore tranquillità. L’ispezione fisica degli articoli idonei da parte di esperti specializzati aggiunge un ulteriore livello di tutela alle transazioni e rafforza il ruolo di eBay come destinazione per scoprire, acquistare e rimettere in circolo pezzi di moda e lusso con ancora più fiducia”.

Le informazioni operative, le categorie ammesse e le condizioni del programma sono raccolte nella pagina dedicata alla Verifica di Autenticità. L’estensione del servizio al mercato italiano aggiunge un passaggio di controllo nelle compravendite di seconda mano che rientrano nelle soglie e nei marchi selezionati.

FAQ

Quando parte la Verifica di Autenticità in Italia?

Il servizio è disponibile in Italia a partire da settembre 2026 per gli articoli di moda e lusso idonei.

Quali prodotti possono essere autenticati?

Borse, abbigliamento, scarpe, accessori, sneakers e orologi di marchi selezionati possono rientrare nel programma.

Quali sono le soglie di prezzo previste?

La soglia è di 200 euro per borse, moda, accessori e sneakers; per gli orologi è fissata a 1.500 euro.

Dove viene effettuato il controllo degli articoli?

Il controllo fisico viene svolto nel centro di autenticazione eBay, o presso un partner autorizzato, in Germania.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.