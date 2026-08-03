Google DeepMind perde Shazeer e Jumper nella sfida con OpenAI

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google DeepMind perde due ricercatori centrali nella competizione AI.

perde due ricercatori centrali nella competizione AI. Noam Shazeer passa a OpenAI , John Jumper a Anthropic .

passa a , a . I trasferimenti accrescono la pressione sui laboratori impegnati nello sviluppo dei modelli avanzati.

I prossimi rilasci mostreranno l’impatto concreto sul confronto tecnologico.

( Riassunto generato con AI)

DeepMind affronta la sfida dei talenti

Google DeepMind è al centro di una nuova fase della competizione globale sull’intelligenza artificiale dopo le uscite di Noam Shazeer e John Jumper, destinate rispettivamente a OpenAI e Anthropic. La notizia, riportata da The Cryptonomist, riguarda il mercato dei ricercatori specializzati, oggi decisivo quanto lo sviluppo tecnico dei modelli.

Shazeer, coautore del lavoro sui Transformer, lascia DeepMind per OpenAI; Jumper, alla guida del progetto AlphaFold, passa invece ad Anthropic. I movimenti avvengono mentre i grandi laboratori cercano di consolidare le proprie capacità nella creazione di sistemi AI più avanzati. Il motivo è strutturale: le competenze necessarie per guidare progetti di frontiera restano concentrate in un bacino ristretto di professionisti.

Per DeepMind non si tratta quindi di un normale ricambio aziendale. Le due figure hanno contribuito a tecnologie che hanno segnato linee di ricerca fondamentali dell’AI contemporanea. L’effetto reale di queste partenze dipenderà però dai futuri risultati dei team coinvolti, non soltanto dalla rilevanza dei nomi trasferiti.

Perché Shazeer e Jumper pesano nella corsa AI

Noam Shazeer è indicato come coautore del paper sui Transformer, l’architettura alla base dei moderni modelli linguistici generativi. John Jumper ha invece guidato AlphaFold, il sistema che ha trasformato la previsione delle strutture proteiche. Entrambi rappresentano quindi competenze associate a risultati tecnici di grande rilievo.

La perdita di ricercatori con questa esperienza può incidere sulla continuità del know-how, soprattutto nel breve periodo. Secondo la ricostruzione di The Cryptonomist, il confronto non coinvolge solo DeepMind, OpenAI e Anthropic: anche Meta e xAI competono per attrarre e trattenere profili capaci di dirigere programmi di ricerca complessi.

In questo scenario, ogni trasferimento viene letto come un possibile vantaggio per il laboratorio che assume e come una sfida organizzativa per quello che perde competenze. Non è tuttavia possibile stabilire in anticipo un effetto diretto sulle prestazioni dei modelli: servono nuovi rilasci, valutazioni comparabili e risultati misurabili. La qualità di un laboratorio resta infatti legata al lavoro collettivo, alle infrastrutture disponibili e alla capacità di trasformare la ricerca in prodotti e modelli competitivi.

Le quote dei mercati previsionali riflettono questa concentrazione della competizione. Il dato citato attribuisce ad Alibaba lo 0,1% di probabilità di disporre del miglior modello AI al mondo entro la fine di agosto 2026. Si tratta di una stima di mercato, non di una valutazione tecnica definitiva, ma evidenzia come l’attenzione resti focalizzata su pochi attori occidentali.

I prossimi modelli saranno il banco di prova

La conseguenza più rilevante sarà verificabile nei prossimi annunci di OpenAI, Anthropic e Google. Se i nuovi team produrranno miglioramenti misurabili nelle capacità e nei punteggi dei modelli, le assunzioni di Shazeer e Jumper potranno essere considerate un vantaggio concreto.

Se invece DeepMind colmerà rapidamente le uscite e manterrà competitivi i propri sistemi, l’impatto apparirà più contenuto. Il caso conferma comunque che la leadership nell’AI dipende anche dalla mobilità dei ricercatori. Dietro ogni nuovo modello, oltre ai dati e alla potenza di calcolo, conta chi ne definisce architettura, metodi e direzione scientifica.

FAQ

Dove è passato Noam Shazeer?

Sì, Noam Shazeer ha lasciato Google DeepMind per entrare in OpenAI, secondo quanto riportato da The Cryptonomist.

Quale azienda ha scelto John Jumper?

Sì, John Jumper ha lasciato DeepMind ed è passato a Anthropic, dopo aver guidato il progetto AlphaFold.

Perché i Transformer sono rilevanti?

Sì, i Transformer sono rilevanti perché costituiscono l’architettura che ha reso possibili i moderni modelli linguistici generativi.

Quale probabilità viene attribuita ad Alibaba?

Sì, il mercato citato assegna ad Alibaba lo 0,1% di probabilità di avere il miglior modello AI entro fine agosto 2026.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.