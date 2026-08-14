14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

OpenAI registra nuove uscite ai vertici mentre prepara un possibile debutto in Borsa.

registra nuove uscite ai vertici mentre prepara un possibile debutto in Borsa. Denise Dresser lascia il ruolo di Chief Revenue Officer dopo meno di un anno.

lascia il ruolo di Chief Revenue Officer dopo meno di un anno. Dali Rajic , ex dirigente di Wiz , subentrerà alla guida commerciale.

, ex dirigente di , subentrerà alla guida commerciale. L’uscita di Chloé Bakalar riapre il tema della governance etica dell’AI.

( Riassunto generato con AI)

OpenAI affronta nuove uscite manageriali

OpenAI, guidata da Sam Altman, affronta una fase di avvicendamenti nei ruoli chiave mentre prepara un possibile sbarco sui mercati pubblici. Nelle ultime ore la società ha comunicato l’uscita della Chief Revenue Officer Denise Dresser, arrivata a dicembre dopo oltre dieci anni in Salesforce, e ha indicato Dali Rajic come successore.

La notizia riguarda l’organizzazione interna del gruppo tecnologico e la sua strategia commerciale, in una fase in cui OpenAI punta a rafforzare il business con le imprese e a competere con Anthropic. L’azienda ha spiegato che Dresser lascia per “perseguire altre opportunità”, mentre resterà per un breve periodo a supporto di clienti e team commerciale.

Il turnover arriva dopo l’uscita annunciata a luglio di Chloé Bakalar, responsabile dell’etica dell’intelligenza artificiale. Le due vicende riguardano funzioni diverse, ma convergono sul nodo della continuità manageriale in un momento strategico per OpenAI.

Ricavi, sicurezza e continuità della leadership

Dresser aveva assunto ad aprile molte delle responsabilità di Brad Lightcap, storico dirigente di OpenAI, passato a progetti speciali prima di annunciare la propria uscita per avviare una nuova iniziativa. La manager ha scritto su LinkedIn di aver lavorato con il presidente Greg Brockman per assicurare una transizione ordinata.

Il suo sostituto, Rajic, è stato presidente e chief operating officer della società di cybersicurezza Wiz. La scelta segnala il rilievo assegnato al mercato enterprise: la CFO Sarah Friar aveva detto a CNBC che, a gennaio, le aziende rappresentavano circa il 40% del business di OpenAI, con l’obiettivo di avvicinarsi al 50% entro fine anno.

Il quadro include anche l’uscita di Fidji Simo, che il mese scorso ha lasciato l’incarico di responsabile prodotti e business per concentrarsi sulla ripresa da un aggravamento di una malattia cronica. Secondo CNBC, la società ha depositato riservatamente il prospetto per l’IPO presso la Securities and Exchange Commission a giugno, dopo un round di marzo che l’ha valutata 852 miliardi di dollari.

Sul fronte della sicurezza, Futurism riferisce che Bakalar avrebbe lasciato a luglio senza un annuncio pubblico e che il suo profilo LinkedIn indicava ancora l’impiego nell’azienda. Fonti citate dal Financial Times la descrivono come l’unica eticista dedicata rimasta nel gruppo.

La sua uscita segue le preoccupazioni sulle capacità cyber dei modelli e il rallentamento annunciato per il modello Astra, dopo valutazioni interne. OpenAI ha riconosciuto di non poter escludere capacità informatiche critiche; nel dibattito concorrente, il team di alignment di Anthropic è guidato dalla filosofa Amanda Askell.

La sfida sarà dimostrare stabilità operativa

La successione di uscite non definisce da sola la solidità di OpenAI, ma aumenta l’attenzione su esecuzione commerciale, controllo dei rischi e governance. Per gli investitori, un’eventuale IPO imporrà di valutare sia la crescita dei ricavi sia la capacità dell’azienda di mantenere competenze decisive durante i cambi di leadership.

Per clienti e partner, la nomina di Rajic offre continuità sul lato enterprise; l’assenza di un successore annunciato per Bakalar lascia invece aperta la questione della supervisione etica dedicata.

Il futuro della società dipenderà quindi anche dalla rapidità con cui trasformerà le transizioni individuali in una struttura manageriale stabile e verificabile.

FAQ

Chi sostituirà Denise Dresser in OpenAI?

Sì, Dali Rajic sostituirà Denise Dresser. In precedenza è stato presidente e chief operating officer della società di cybersicurezza Wiz.

Perché Denise Dresser lascia OpenAI?

Sì, OpenAI ha dichiarato che Denise Dresser lascia per “perseguire altre opportunità”. Resterà temporaneamente per supportare clienti e squadra commerciale.

Quando è uscita Chloé Bakalar?

Sì, Chloé Bakalar ha lasciato il ruolo di responsabile etica a luglio, secondo quanto riportato da Futurism citando fonti del Financial Times.

Quale peso ha il business enterprise?

Sì, le imprese valevano circa il 40% del business di OpenAI a gennaio, secondo Sarah Friar, con obiettivo vicino al 50% entro fine anno.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti CNBC e Futurism, incluso il reportage di Victor Tangermann.