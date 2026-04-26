Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI GPT-5.5 accelera la corsa alla super app integrata e ridisegna l’intelligenza artificiale per l’utente

GPT-5.5 di OpenAI, cosa cambia davvero per utenti e imprese

OpenAI ha lanciato il nuovo modello GPT-5.5, già disponibile in ChatGPT e Codex per abbonati Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu e Go. L’annuncio arriva ad aprile 2026 e rappresenta, secondo il co‑fondatore e Presidente Greg Brockman, un passaggio chiave verso la “super app” che integrerà chatbot, agente di programmazione e browser AI.

GPT-5.5 nasce per ridurre i token necessari, aumentare precisione e velocità e consentire alle aziende di scalare applicazioni di intelligenza artificiale avanzata, con particolare focus su codice, ricerca online e automazione di processi complessi.

L’obiettivo strategico è offrire più potenza rispetto a GPT-5.4, senza incrementare la latenza, anticipando una piattaforma unificata che potrebbe ridefinire produttività, sviluppo software e accesso alle informazioni.

In sintesi:

GPT-5.5 migliora nettamente rispetto a GPT-5.4 in codice, ricerca e uso del computer.

Meno token per gli stessi compiti, con latenza sostanzialmente invariata rispetto al modello precedente.

Tre varianti: GPT‑5.5, GPT‑5.5 Pro e GPT‑5.5 Thinking per target diversi.

Tassello centrale verso la “super app” che unirà ChatGPT, Codex e Atlas.

Caratteristiche tecniche, varianti e posizionamento nella strategia OpenAI

Il rilascio di GPT-5.5 si inserisce in una roadmap ormai mensile: dopo GPT-5.4 di inizio marzo e GPT-5.4-Cyber di metà aprile, pensato per la cybersicurezza e concorrente di Claude Mythos, il nuovo modello alza l’asticella sulle capacità generaliste e agentiche.

Secondo Greg Brockman, *“Questo modello rappresenta un vero passo avanti verso il tipo di elaborazione che ci aspettiamo in futuro, ma è solo un passo, e prevediamo che ne seguiranno molti altri. È un sistema di elaborazione più veloce e preciso, con un numero inferiore di token rispetto alla versione 5.4. Ciò significa che ci sarà più intelligenza artificiale all’avanguardia a disposizione delle aziende e dei consumatori.”*

In termini operativi, OpenAI evidenzia una marcata superiorità nella scrittura e nel debug di codice, nella ricerca online strutturata, nell’analisi dati, nella produzione di documenti e fogli di calcolo, nonché nella capacità di usare software diversi in sequenza fino al completamento di un’attività complessa.

I maggiori progressi emergono nella codifica agentica, nell’uso guidato del computer, nel lavoro basato sulla conoscenza e nella fase iniziale di ricerca scientifica.

Rispetto alla tipica dinamica “più grande = più lento”, GPT-5.5 mantiene una latenza simile a GPT-5.4, offrendo però un livello di intelligenza più elevato e un consumo di token inferiore per le stesse operazioni in Codex.

La gamma si articola in tre varianti: GPT‑5.5 per abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise su ChatGPT e Codex; GPT‑5.5 Pro per utenti Pro, Business ed Enterprise su ChatGPT, ottimizzato per carichi professionali; GPT‑5.5 Thinking per Plus, Pro, Business ed Enterprise, orientato a ragionamenti più lunghi e complessi.

Impatto atteso su produttività, sviluppo software e super app di OpenAI

Il posizionamento di GPT-5.5 segnala una fase di maturità dell’AI generativa orientata a casi d’uso concreti: sviluppo software, automazione d’ufficio, ricerche strutturate, preparazione di analisi e report.

Per aziende e professionisti, la combinazione tra minore consumo di token, maggiore accuratezza e tempi di risposta invariati riduce il costo effettivo per task e favorisce l’integrazione stabile in flussi di lavoro mission‑critical.

L’integrazione annunciata tra ChatGPT, Codex e il browser AI Atlas apre inoltre la strada a una “super app” in grado di cercare, ragionare, programmare ed eseguire azioni sul computer in modo coordinato, spostando l’intelligenza artificiale da semplice assistente conversazionale a orchestratore di processi digitali complessi.

FAQ

Cosa distingue GPT-5.5 da GPT-5.4 in termini pratici?

GPT-5.5 offre intelligenza superiore, migliore qualità del codice e uso più efficiente dei token, mantenendo una latenza paragonabile a GPT-5.4 nelle principali attività operative.

Chi può accedere oggi a GPT-5.5 su ChatGPT e Codex?

Possono accedere gli abbonati Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu e Go, con differenze di disponibilità tra GPT‑5.5, Pro e Thinking a seconda del piano.

Per quali casi d’uso GPT-5.5 è particolarmente indicato?

È particolarmente adatto per sviluppo e debug del codice, analisi dati, automazione documentale, ricerche online strutturate e attività che richiedono uso coordinato di più software.

Cosa significa che GPT-5.5 migliora la codifica agentica?

Significa che GPT-5.5 gestisce meglio sequenze di azioni sul computer, passando tra strumenti diversi fino al completamento autonomo di task complessi.

Quali sono le fonti alla base di queste informazioni su GPT-5.5?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.