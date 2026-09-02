2 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Google rilascia Android 17 QPR2 Beta 4, ma i pacchetti OTA sono bloccati

La notizia in sintesi Google rilascia Android 17 QPR2 Beta 4 per Pixel compatibili.

rilascia Android 17 QPR2 Beta 4 per Pixel compatibili. La build corregge surriscaldamenti, riavvii, audio Bluetooth e problemi di ricarica.

Il download manuale dei pacchetti OTA è bloccato da un errore 404.

La versione stabile di Android 17 QPR2 è prevista per dicembre 2026.





Android 17 QPR2 Beta 4 arriva sui Pixel

Google ha pubblicato Android 17 QPR2 Beta 4, nuovo aggiornamento di prova destinato agli smartphone Pixel compatibili, con interventi mirati su stabilità, sicurezza, autonomia e funzioni di sistema. La release precede la versione finale di Android 17 QPR2, attesa per dicembre 2026, e coinvolge i dispositivi dalla famiglia Pixel 6a alla serie Pixel 10a.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La distribuzione è stata però segnata da un problema tecnico sui canali ufficiali: chi ha provato a installare manualmente l’aggiornamento tramite pacchetto OTA completo ha ricevuto un persistente errore 404 Not Found. Il malfunzionamento impedisce il download delle immagini di ripristino dalla pagina predisposta per i file di sistema.

L’aggiornamento è rilevante perché affronta anomalie emerse nelle versioni beta precedenti, comprese quelle che potevano incidere sull’uso quotidiano del telefono. Tra i problemi corretti figurano il surriscaldamento con riavvii improvvisi, difetti nell’audio delle chiamate e difficoltà nello sblocco biometrico in ambienti poco illuminati.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La compatibilità parte da Pixel 6a, mentre Pixel 6 e Pixel 6 Pro non rientrano più nel programma e restano esclusi dalla nuova build. Non risulta inoltre ancora disponibile la build CP41.260814.003.C2 destinata a Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.

La fase beta consente a Google di distribuire modifiche e correzioni prima del rilascio stabile, ma l’errore sulle immagini OTA limita una delle procedure usate dagli utenti più esperti per installare il software. Per chi riceve normalmente gli aggiornamenti sul dispositivo, la notizia riguarda soprattutto l’arrivo di miglioramenti concentrati sull’affidabilità delle funzioni hardware e dei servizi di sistema.

Android 17 QPR2 Beta 4 introduce anche modifiche all’interfaccia e alla gestione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il pacchetto conferma l’attenzione di Google per l’elaborazione locale dei dati e per la configurazione più ordinata degli strumenti che incidono su notifiche, accessibilità e comunicazioni.

Le correzioni e le novità della nuova build

Uno degli interventi principali riguarda la gestione termica. Google ha corretto un problema che poteva causare il surriscaldamento dello smartphone e, in alcuni casi, riavvii improvvisi durante l’utilizzo. La correzione punta a eliminare un comportamento che coinvolgeva insieme stabilità del sistema e continuità d’uso del dispositivo.

La build interviene anche sulla ricarica limitata all’80%. Il bug riguardava il completamento dell’ultimo 2% di carica e provocava tempi eccessivi quando era attiva l’ottimizzazione della batteria. La modifica non introduce nuove soglie di ricarica, ma corregge il rallentamento segnalato nel passaggio finale del ripristino dell’energia.

Sul fronte delle chiamate, è stato risolto il difetto che indirizzava l’audio verso l’altoparlante integrato invece che verso gli auricolari Bluetooth collegati. Per gli utenti interessati, il fix agisce su una funzione essenziale: la corretta selezione dell’uscita audio durante una conversazione.

Google segnala inoltre correzioni per impronta digitale e Face Unlock in condizioni di scarsa illuminazione. Il fallimento dell’autenticazione biometrica poteva imporre l’inserimento del PIN per completare lo sblocco; la nuova beta mira a rimuovere questo blocco quando la luce disponibile rendeva meno affidabile il riconoscimento.

Tra i problemi eliminati figura anche un arresto del servizio audio durante la registrazione dello schermo. Il difetto poteva impedire l’uso del microfono da parte di Gboard e Gemini fino al riavvio del telefono. La correzione interessa quindi sia la registrazione sia le applicazioni che richiedono l’accesso alla voce.

La release risolve inoltre le anomalie nella visualizzazione delle finestre di ricerca nell’app drawer e un crash del processo del browser. Quest’ultimo era collegato a una lettura errata della memoria nei driver GPU PowerVR durante il rendering WebGL, cioè una componente usata per la grafica web.

Accanto ai fix, Android 17 QPR2 Beta 4 amplia gli strumenti di controllo. Nel menu sicurezza e privacy compare il registro di Private Compute Core, l’ambiente isolato che gestisce localmente funzioni quali Live Translate, Live Caption e il rilevamento dello spam in Google Messaggi.

Debutta anche un pannello dedicato agli Agenti, insieme al tassello per i comandi rapidi Voice broadcast. Il menu Notification intelligence viene riorganizzato per riunire le impostazioni delle sintesi guidate dall’intelligenza artificiale e della riduzione della frequenza delle notifiche.

Queste modifiche non cambiano la natura sperimentale della release, ma rendono più visibili impostazioni già collegate alla gestione locale dei dati e alle notifiche intelligenti. Il quadro complessivo della beta combina dunque manutenzione tecnica, correzioni di compatibilità e una revisione dei controlli disponibili nelle impostazioni di sistema.

Verso il rilascio stabile previsto a dicembre 2026

Android 17 QPR2 Beta 4 avvicina la piattaforma alla distribuzione stabile prevista per dicembre 2026. Il peso delle correzioni indica che Google sta concentrando il lavoro su difetti pratici: temperatura, ricarica, audio, sblocco, registrazione dello schermo e browser sono funzioni che incidono direttamente sull’esperienza d’uso.

Il blocco dei download manuali OTA costituisce invece un limite temporaneo per chi utilizza immagini di ripristino e installazioni dirette. Finché il problema 404 persiste, quella procedura non risulta accessibile attraverso la pagina dedicata.

Per seguire l’evoluzione della build e delle disponibilità, il riferimento indicato da Google resta il portale sviluppatori Android. La pubblicazione delle immagini mancanti per la serie Pixel 11 definirà inoltre il completamento della distribuzione dichiarata per questa fase della beta.

FAQ

Quali Pixel ricevono Android 17 QPR2 Beta 4?

La build supporta gli smartphone dalla serie Pixel 6a fino alla famiglia Pixel 10a; Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono esclusi.

Perché il download OTA manuale non funziona?

L’accesso ai pacchetti OTA completi restituisce un errore 404 Not Found, impedendo il download delle immagini di ripristino dalla pagina ufficiale dedicata.

Quali problemi di batteria risolve la beta?

La release corregge il rallentamento nella ricarica dell’ultimo 2% quando l’ottimizzazione della batteria limita la carica all’80%.

Quale difetto Bluetooth viene corretto?

L’audio delle chiamate viene nuovamente indirizzato agli auricolari Bluetooth collegati, anziché all’altoparlante integrato dello smartphone.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, verificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.