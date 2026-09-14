 💣Bombe di prezzoGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!💣 Bombe di prezzoEntra nel canaleEntra

Verification of Payee controlla Iban e beneficiario prima dei bonifici

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/INTERNET/Verification of Payee controlla Iban e beneficiario prima dei bonifici

La notizia in sintesi

  • La Verification of Payee controlla Iban e beneficiario prima del bonifico.
  • La procedura riguarda bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA.
  • Un avviso di discrepanza non blocca automaticamente il pagamento.
  • Il costo dei bonifici istantanei deve allinearsi a quello ordinario.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Ouitble Lettore di Impronte Digitali USB, Sensore di Impronte Digitali del Blocco di Sicurezza del Laptop Biometrico con Riconoscimento a 360 ° per PC 10/11/32/64 Bit

Rilevamento del tocco a 360 °: il lettore di impronte digitali USB utilizza il lettore di impronte digitali Hello capacitivo per godersi la scansione delle impronte digitali da ogni angolo per la semplice autenticazione · Rilevamento adattivo: lo scanner di impronte digitali USB ottimizza automaticamente i dati delle impronte digitali dopo ogni rilevamento riuscito, che migliora continuamente la sensibilità e riduce le velocità di rifiuto · Registrazione immediata: questo PC chiave di sicurezza riconosce le impronte digitali in meno di 0,5 secondi, il che elimina la fatica della password durante l’accesso al computer e consente una registrazione più veloce e più

SCONTO -22%28,29 €
Prezzo consigliato: 36,29 €
RISPARMI 8,00 €
Acquista su Amazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Controllo preventivo sui bonifici

La Verification of Payee, procedura prevista dalle regole europee sui pagamenti in euro, impone alle banche un controllo tra Iban e dati del beneficiario prima dell’autorizzazione del bonifico. Il meccanismo riguarda bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA, eseguiti allo sportello, tramite home banking o app, e richiede pochi secondi senza costi aggiuntivi per il cliente. Prima dell’invio, la banca verifica con quella del destinatario se il nominativo indicato corrisponde al conto: lo scopo è ridurre errori, frodi e trasferimenti verso Iban sbagliati.

Un eventuale avviso non blocca automaticamente l’operazione: chi paga può correggere i dati oppure confermare, mantenendo la decisione finale dopo il controllo.

Come funziona la verifica del beneficiario

La verifica può restituire tre esiti: corrispondenza piena, corrispondenza parziale oppure verifica non riuscita. Nel primo caso il bonifico prosegue senza segnalazioni; negli altri, la banca mostra un messaggio che invita a riesaminare i dati inseriti. L’avviso di discrepanza emerge quando il nome del beneficiario non coincide interamente o in parte con l’intestatario del conto associato all’Iban digitato.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La differenza può dipendere da una lettera mancante, da un cognome incompleto o da una ragione sociale indicata in forma diversa, ma può anche segnalare che il conto appartiene a un soggetto differente. Le banche precisano che “il bonifico non viene bloccato in automatico”: l’istituto indica l’anomalia, senza valutare il rapporto tra ordinante e destinatario. La scelta evita di fermare pagamenti legittimi per dettagli formali, ma richiede particolare attenzione davanti a fatture false, richieste di modifica dell’Iban o comunicazioni che imitano fornitori.

Bonifici istantanei e prudenza operativa

Per i bonifici istantanei il controllo assume un peso maggiore, perché il trasferimento avviene in meno di dieci secondi, anche nei festivi e durante la notte. Le regole europee stabiliscono inoltre che le banche dell’area euro che offrono bonifici ordinari consentano progressivamente ricezione e invio degli istantanei sugli stessi canali. In Italia, il prezzo del bonifico istantaneo deve essere allineato a quello ordinario applicato dal medesimo istituto.

Davanti a una segnalazione, la misura più prudente è verificare nome e Iban attraverso un canale sicuro o contattare direttamente il beneficiario prima della conferma.

FAQ

Cos’è la Verification of Payee?

La procedura confronta automaticamente Iban e dati del beneficiario prima dell’autorizzazione, segnalando eventuali differenze rilevate dalla banca destinataria.

Quali bonifici sono interessati dal controllo?

I bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA sono soggetti alla verifica, sia allo sportello sia tramite app e home banking.

Il bonifico viene bloccato dopo un avviso?

La banca non blocca automaticamente il pagamento: il cliente può correggere i dati oppure confermare comunque l’operazione dopo la segnalazione.

Quanto costa il bonifico istantaneo?

In Italia, il costo deve essere allineato a quello del bonifico ordinario previsto dallo stesso istituto bancario.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, mediante analisi accurata di fonti stampa ufficiali, tra cui Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026Tech e casaI migliori droni di agosto 2026Tech e casaLe migliori strisce LED di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Agenti OpenAI coinvolti in un attacco a RubyGems, secondo i ricercatori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#2
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google.org e Fondo Repubblica Digitale: 1,3 milioni per formare creativi sull’IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#3
INTERNET
Cyber Resilience Act, scatta l’obbligo di segnalare vulnerabilità e incidenti
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#4
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Blockstream non pagherà per recuperare i 598,5 BTC trattenuti dopo l’exploit
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Anthropic: Claude usato da sviluppatori russi per droni kamikaze autonomi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.