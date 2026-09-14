Verification of Payee controlla Iban e beneficiario prima dei bonifici

14 Settembre 2026

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La notizia in sintesi La Verification of Payee controlla Iban e beneficiario prima del bonifico.

La procedura riguarda bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA.

Un avviso di discrepanza non blocca automaticamente il pagamento.

Il costo dei bonifici istantanei deve allinearsi a quello ordinario.

Controllo preventivo sui bonifici

La Verification of Payee, procedura prevista dalle regole europee sui pagamenti in euro, impone alle banche un controllo tra Iban e dati del beneficiario prima dell’autorizzazione del bonifico. Il meccanismo riguarda bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA, eseguiti allo sportello, tramite home banking o app, e richiede pochi secondi senza costi aggiuntivi per il cliente. Prima dell’invio, la banca verifica con quella del destinatario se il nominativo indicato corrisponde al conto: lo scopo è ridurre errori, frodi e trasferimenti verso Iban sbagliati.

Un eventuale avviso non blocca automaticamente l’operazione: chi paga può correggere i dati oppure confermare, mantenendo la decisione finale dopo il controllo.

Come funziona la verifica del beneficiario

La verifica può restituire tre esiti: corrispondenza piena, corrispondenza parziale oppure verifica non riuscita. Nel primo caso il bonifico prosegue senza segnalazioni; negli altri, la banca mostra un messaggio che invita a riesaminare i dati inseriti. L’avviso di discrepanza emerge quando il nome del beneficiario non coincide interamente o in parte con l’intestatario del conto associato all’Iban digitato.

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La differenza può dipendere da una lettera mancante, da un cognome incompleto o da una ragione sociale indicata in forma diversa, ma può anche segnalare che il conto appartiene a un soggetto differente. Le banche precisano che “il bonifico non viene bloccato in automatico”: l’istituto indica l’anomalia, senza valutare il rapporto tra ordinante e destinatario. La scelta evita di fermare pagamenti legittimi per dettagli formali, ma richiede particolare attenzione davanti a fatture false, richieste di modifica dell’Iban o comunicazioni che imitano fornitori.

Bonifici istantanei e prudenza operativa

Per i bonifici istantanei il controllo assume un peso maggiore, perché il trasferimento avviene in meno di dieci secondi, anche nei festivi e durante la notte. Le regole europee stabiliscono inoltre che le banche dell’area euro che offrono bonifici ordinari consentano progressivamente ricezione e invio degli istantanei sugli stessi canali. In Italia, il prezzo del bonifico istantaneo deve essere allineato a quello ordinario applicato dal medesimo istituto.

Davanti a una segnalazione, la misura più prudente è verificare nome e Iban attraverso un canale sicuro o contattare direttamente il beneficiario prima della conferma.

FAQ

Cos’è la Verification of Payee?

La procedura confronta automaticamente Iban e dati del beneficiario prima dell’autorizzazione, segnalando eventuali differenze rilevate dalla banca destinataria.

Quali bonifici sono interessati dal controllo?

I bonifici ordinari e istantanei nell’area SEPA sono soggetti alla verifica, sia allo sportello sia tramite app e home banking.

Il bonifico viene bloccato dopo un avviso?

La banca non blocca automaticamente il pagamento: il cliente può correggere i dati oppure confermare comunque l’operazione dopo la segnalazione.

Quanto costa il bonifico istantaneo?

In Italia, il costo deve essere allineato a quello del bonifico ordinario previsto dallo stesso istituto bancario.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, mediante analisi accurata di fonti stampa ufficiali, tra cui Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.