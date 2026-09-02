2 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OpenAI estende la residenza dei dati a dieci aree geografiche

La notizia in sintesi OpenAI amplia la residenza dei dati per clienti business e sviluppatori.

amplia la residenza dei dati per clienti business e sviluppatori. Il servizio riguarda ChatGPT Enterprise , ChatGPT Edu e piattaforma API.

, e piattaforma API. Dieci aree geografiche consentono l’archiviazione locale dei contenuti a riposo.

L’obiettivo è supportare privacy, sicurezza e requisiti normativi locali.

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OpenAI estende la residenza dei dati

OpenAI ha annunciato il 25 novembre 2025 l’espansione della residenza dei dati per i clienti business che usano ChatGPT Enterprise, ChatGPT Edu e la piattaforma API. La misura permette alle organizzazioni idonee e agli sviluppatori di scegliere una regione specifica nella quale archiviare i propri contenuti a riposo, rafforzando il controllo richiesto dalle normative locali sulla protezione dei dati.

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La disponibilità interessa clienti presenti in Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Singapore, India, Australia ed Emirati Arabi Uniti. L’iniziativa riguarda una base globale superiore a un milione di clienti business che utilizzano i servizi di OpenAI per attività interne e per creare prodotti basati sull’intelligenza artificiale.

La scelta della regione risponde soprattutto alle esigenze di organizzazioni sottoposte a obblighi di conformità, che devono sapere dove sono conservati dati e contenuti. OpenAI prevede inoltre di estendere progressivamente la disponibilità della residenza dei dati ad altre aree geografiche.

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Come funziona per ChatGPT e API

Per le nuove aree di lavoro di ChatGPT Enterprise e ChatGPT Edu, la configurazione della residenza dei dati consente di archiviare nella regione selezionata i contenuti dei clienti a riposo. Rientrano in questa categoria conversazioni, file caricati, GPT personalizzati, immagini generate e altri materiali creati o gestiti nello spazio di lavoro.

La funzione non equivale quindi a una generica dichiarazione sulla privacy, ma introduce un controllo operativo sulla localizzazione dello storage per prodotti destinati alle organizzazioni. Questo aspetto è rilevante per imprese, atenei ed enti che adottano strumenti di IA in contesti nei quali le politiche interne o le regole territoriali prevedono requisiti specifici sul trattamento delle informazioni.

Per la piattaforma API, l’accesso è riservato ai clienti Enterprise approvati per i controlli avanzati dei dati. La residenza regionale viene attivata creando un nuovo progetto nella dashboard API e selezionando la regione preferita, così da associare l’elaborazione delle richieste al progetto configurato.

Le richieste inviate tramite tali progetti vengono elaborate nella regione scelta. OpenAI precisa che richieste e risposte del modello non vengono archiviate a riposo sui propri server, elemento che distingue il trattamento delle chiamate API dai contenuti conservati nei workspace di ChatGPT.

La differenza è centrale per valutare correttamente la misura: la residenza dei dati si applica ai contenuti a riposo nella regione indicata, mentre per le API l’azienda descrive anche la modalità di elaborazione regionale delle richieste. Le condizioni di idoneità e le tipologie di dati supportate restano quindi elementi da verificare in relazione al prodotto utilizzato.

L’ampliamento inserisce la localizzazione dei dati tra le opzioni disponibili per l’adozione aziendale dell’IA, senza modificare quanto dichiarato da OpenAI sulla proprietà delle informazioni. Per API e prodotti ChatGPT Business, i dati rimangono riservati, sicuri e di esclusiva proprietà del cliente.

Sicurezza, crittografia e prospettive

La residenza dei dati si affianca alle misure di privacy, sicurezza e conformità indicate da OpenAI. L’azienda dichiara di usare crittografia AES-256 per i dati a riposo e TLS 1.2 o versioni successive per i dati in transito tra clienti, OpenAI e fornitori di servizi.

Con Enterprise Key Management, i clienti possono inoltre usare le proprie chiavi di crittografia per i contenuti archiviati a riposo. I modelli non vengono addestrati sui dati dei piani ChatGPT Business o dell’API salvo scelta esplicita del cliente di condividerli.

OpenAI richiama inoltre supporto alla conformità con GDPR, CCPA, standard CSA STAR, SOC 2 Type 2 e certificazioni ISO/IEC 27001, 27017, 27018 e 27701, oltre a un addendum sul trattamento dei dati. L’estensione ad altre regioni annunciata dall’azienda potrà ampliare l’accesso al controllo geografico, ma non sono stati comunicati tempi o mercati aggiuntivi.

FAQ

Dove è disponibile la residenza dei dati?

Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Singapore, India, Australia ed Emirati Arabi Uniti sono le regioni attualmente disponibili.

Quali prodotti OpenAI supportano questa opzione?

ChatGPT Enterprise, ChatGPT Edu e la piattaforma API per clienti idonei possono utilizzare la residenza dei dati regionale.

Quali contenuti restano nella regione scelta?

Conversazioni, file caricati, GPT personalizzati e immagini generate nelle nuove aree di lavoro possono essere archiviati a riposo nella regione configurata.

Le richieste API vengono conservate da OpenAI?

Richieste e risposte del modello elaborate tramite progetti API regionali non vengono archiviate a riposo sui server di OpenAI.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.