Home / INTERNET / Italia allarme furto identità digitale in forte crescita, strategie concrete per proteggere dati e portafoglio

Furto d’identità digitale in Italia: cosa sta accadendo e perché ora

Il furto d’identità digitale sta esplodendo anche in Italia, con un incremento del 34% rispetto al 2022. Ogni giorno milioni di cittadini accedono online ai servizi della pubblica amministrazione – dall’INPS alle cartelle sanitarie – tramite credenziali digitali che equivalgono alla loro identità. Proprio questa massificazione degli accessi ha reso il fenomeno un’emergenza nazionale, monitorata da autorità competenti e provider di servizi digitali. Il rischio reale è che chiunque, in qualunque momento, possa ritrovarsi con account compromessi, conti bancari violati o contratti intestati a propria insaputa. L’obiettivo ora è duplice: rafforzare la prevenzione e rendere più rapide le procedure per recuperare i propri dati dopo un attacco.

In sintesi:

Furto d’identità digitale in crescita del 34% rispetto al 2022 in tutta Europa.

Le credenziali per servizi pubblici e bancari sono il bersaglio principale dei criminali.

Bloccare subito le credenziali e avvisare provider e forze dell’ordine è decisivo.

Prevenzione basata su password robuste e autenticazione a due fattori ovunque possibile.

Identità digitale sotto attacco: numeri, rischi e conseguenze concrete

L’uso massivo di sistemi d’identità digitale per accedere a INPS, referti medici, certificati anagrafici e servizi bancari ha ampliato enormemente la superficie d’attacco. I criminali non agiscono più in modo isolato: sfruttano campagne strutturate di phishing, malware e data breach coordinati a livello europeo.

Quando un truffatore ottiene le credenziali di una vittima può entrare nei conti correnti, modificare recapiti di contatto, attivare SIM, firmare digitalmente contratti, richiedere prestiti o fare acquisti rateali. Il danno non è solo economico: la vittima affronta mesi di contestazioni, blocchi amministrativi e stress psicologico, con impatto anche sulla reputazione creditizia.

In risposta, provider di identità digitale e pubbliche amministrazioni stanno aggiornando policy e sistemi di sicurezza, rafforzando controlli di accesso e tracciamento delle anomalie. Ma la prima linea di difesa resta il comportamento dell’utente, chiamato a riconoscere email sospette, link falsi e richieste anomale di dati personali.

Come reagire subito e come prevenire il furto di identità

In caso di sospetto furto o accessi anomali, la priorità è bloccare immediatamente le credenziali compromesse tramite i canali ufficiali del proprio provider di identità digitale o della banca. Subito dopo è necessario cambiare tutte le password collegate e verificare eventuali operazioni non autorizzate.

Parallelamente, va presentata denuncia alle forze dell’ordine, indicando con precisione servizi coinvolti, date e movimenti sospetti: il furto d’identità digitale è un reato perseguibile e la tempestività aumenta le possibilità di bloccare transazioni e ripristinare la propria posizione. Molte piattaforme hanno introdotto sportelli dedicati e percorsi guidati per supportare le vittime nella ricostruzione dell’identità digitale.

In ottica preventiva, gli esperti raccomandano password lunghe e diverse per ogni servizio, uso sistematico dell’autenticazione a due fattori, aggiornamento costante di sistemi e app, verifica dell’indirizzo web prima di inserire credenziali e rifiuto di qualsiasi richiesta di dati ricevuta via email, SMS o chat, anche se apparentemente legata a enti noti.

FAQ

Cos’è esattamente il furto d’identità digitale?

È l’acquisizione fraudolenta delle tue credenziali o dati personali per accedere a servizi online, effettuare pagamenti, sottoscrivere contratti o richiedere prestiti a tuo nome.

Qual è il primo passo se sospetto un furto di identità?

È fondamentale bloccare subito credenziali e carte, contattare il provider o la banca, quindi presentare immediatamente denuncia alle forze dell’ordine competenti.

Come posso ridurre concretamente il rischio di furto di identità?

È decisivo usare password uniche e complesse, attivare l’autenticazione a due fattori, aggiornare i dispositivi e diffidare sempre di email o SMS che chiedono credenziali.

Le procedure di recupero dell’identità digitale sono efficaci?

Sì, sono sempre più strutturate: prevedono blocco delle credenziali, verifica dell’identità, tracciamento delle operazioni e ripristino graduale degli accessi, soprattutto presso servizi pubblici e bancari.

Qual è la fonte delle informazioni su furto d’identità digitale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.