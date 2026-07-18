Ondate di calore, in Europa cresce la domanda di condizionatori cinesi

18 Luglio 2026

La notizia in sintesi

  • Midea, Gree e TCL intercettano la domanda europea di climatizzazione.
  • Le ondate di calore spingono nuovi consumatori verso condizionatori portatili senza unità esterna.
  • Le vendite crescono, ma restano i nodi di consumi elettrici ed emissioni.
  • L’Organizzazione mondiale della sanità chiede un uso mirato dell’aria condizionata.

Riassunto generato con AI

Condizionatori cinesi, la risposta europea al caldo

Midea, Gree e TCL Technology stanno conquistando spazio nel mercato europeo dei condizionatori mentre le ondate di calore rendono più difficile abitare case non progettate per temperature estreme. Secondo BBC News, la domanda è cresciuta in particolare in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, dove la diffusione degli impianti domestici resta tradizionalmente bassa rispetto a Stati Uniti e Asia.

Il cambiamento è legato a estati più intense e prolungate: l’Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo mai registrato e diverse città tedesche hanno superato i 40 gradi. Per molti residenti, soprattutto negli appartamenti all’ultimo piano, il condizionatore non viene più percepito soltanto come un acquisto occasionale.

La svolta riguarda anche la tecnologia. I modelli portatili split progettati per le regole europee non richiedono fori nelle facciate, un elemento decisivo negli edifici soggetti a vincoli di conservazione storica.

Vendite in crescita e vincoli degli edifici

Steven Scholtysek, ingegnere di 36 anni che vive a Hamelin, nel nord-centro della Germania, ha acquistato un condizionatore portatile Midea dopo essersi trasferito in una mansarda. “Non è possibile vivere una vita normale in quegli appartamenti, sotto il tetto, con il caldo estivo”, ha raccontato alla BBC.

Un’esperienza simile è stata descritta da Denis Yurchak, residente a Vienna, che durante il picco della calura ha tenuto acceso il suo apparecchio cinese “praticamente 24 ore su 24”. I prodotti senza unità esterna rispondono quindi a un’esigenza concreta: raffrescare gli interni evitando interventi edilizi incompatibili con molte abitazioni europee.

Secondo dati comunicati da Midea al quotidiano statale cinese Global Times, le vendite in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito sono salite di oltre il 70% su base annua; l’ufficio europeo dell’azienda non ha però confermato queste cifre alla BBC. Ralph Kobsik, direttore generale delle attività europee del gruppo, ha indicato un “considerevole potenziale di crescita a lungo termine in Europa”.

TCL Technology ha riferito al Global Times un aumento superiore al 300% delle vendite di condizionatori nella sola Francia. Gree, tra i maggiori produttori mondiali, ha dichiarato alla BBC di avere rilevato una domanda “sensibilmente più forte” nell’estate, con numerosi acquirenti al primo acquisto.

Il fenomeno segnala un mutamento delle abitudini e della reputazione dei prodotti tecnologici cinesi. Scholtysek ha giudicato design e qualità del suo apparecchio comparabili alle alternative europee, inserendo l’acquisto in un più ampio cambiamento d’immagine che coinvolge anche DJI e i marchi cinesi di veicoli elettrici.

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Il raffrescamento pone nuove scelte pubbliche

L’aumento dei condizionatori presenta tuttavia costi ambientali e infrastrutturali. Un rapporto del 2024 attribuisce all’aria condizionata il 7% dell’uso mondiale di elettricità e il 2,7% delle emissioni globali di CO2 provenienti da combustibili fossili e industria.

In Francia, dopo la chiusura di centinaia di scuole nel caldo di fine giugno, il gestore elettrico ha annunciato 80 milioni di euro per sistemi di raffrescamento in scuole e centri ricreativi. L’ufficio Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un approccio equilibrato: non è una risposta sostenibile strutturale, ma resta cruciale per proteggere le persone più esposte alle alte temperature.

FAQ

Perché aumentano i condizionatori cinesi in Europa?

Sì, le ondate di calore più frequenti e i modelli compatibili con gli edifici europei stanno ampliando la domanda, secondo BBC News.

Quali aziende cinesi sono citate?

Sì, le aziende menzionate sono Midea, Gree e TCL Technology, produttrici di apparecchi per il raffrescamento domestico.

Quanto sono cresciute le vendite di Midea?

Sì, Midea ha riferito al Global Times una crescita superiore al 70% annuo in quattro mercati europei, dato non confermato alla BBC.

Perché sono scelti i modelli portatili?

Sì, non richiedono perforazioni per l’installazione e possono rispettare le rigide norme europee sulla tutela degli edifici storici.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui BBC News.

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