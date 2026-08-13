Google aumenta di 100 dollari i prezzi dei nuovi Pixel 11

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google alza di 100 dollari i prezzi della gamma Pixel 11 .

alza di 100 dollari i prezzi della gamma . Il rincaro dei chip e della RAM pesa sull’intera filiera tecnologica.

Apple ha già ritoccato i prezzi di MacBook e iPad.

ha già ritoccato i prezzi di MacBook e iPad. Le maggiori specifiche non eliminano i dubbi sul rapporto qualità-prezzo.

Riassunto generato con AI

Google alza i prezzi dei Pixel 11

Google ha presentato al suo evento Made by Google la linea Pixel 11, aumentando di 100 dollari i prezzi rispetto ai modelli lanciati un anno fa. Il Pixel 11 Pro di fascia alta costerà 1.099 dollari, mentre il Pixel 11 partirà da 899 dollari: la decisione riguarda il mercato statunitense indicato dalle fonti e riflette l’aumento dei costi della componentistica.

Alla base del rincaro c’è soprattutto la stretta sui chip e sulla memoria, alimentata dalla domanda dei data center destinati all’intelligenza artificiale. Google ha parlato di una “grave crisi della memoria RAM, causata dai fornitori”, segnalando una pressione che non riguarda soltanto i produttori di smartphone.

Il caso dei nuovi Pixel arriva mentre, secondo le fonti, Apple si prepara a svelare la prossima gamma di iPhone e potrebbe adottare aumenti analoghi. Cupertino ha già ritoccato i listini di MacBook e iPad, citando proprio il rincaro dei chip.

Chip, RAM e prodotti più costosi

L’aumento dei listini dei Pixel 11 è il segnale di una filiera tecnologica nella quale anche i marchi con catene di approvvigionamento mature faticano ad assorbire gli incrementi. Apple ha osservato che il prezzo della componentistica non era mai salito tanto in così poco tempo, mentre l’espansione dell’AI nei data center ha ristretto la disponibilità di chip e memoria.

Google prova a sostenere il nuovo posizionamento con aggiornamenti a fotocamere e processori e con un ecosistema più ampio: un nuovo smartwatch, cuffiette e il Pixel Tag, dispositivo di rintracciamento paragonato all’Air Tag di Apple. Anche lo smartwatch costa 50 dollari in più rispetto al modello precedente.

Resta tuttavia un elemento critico: testate specializzate hanno rilevato che la RAM di alcuni Pixel è diminuita nonostante l’aumento dei prezzi. Il dato mostra come la competizione non si giochi più solo sulle specifiche assolute, ma sulla capacità di spiegare ai consumatori perché un prodotto più caro mantenga un valore percepito adeguato.

La sfida ora è convincere il mercato

Il rincaro dei Pixel 11 potrebbe anticipare un passaggio più ampio nel settore: se i costi di chip e memoria resteranno elevati, smartphone e computer potrebbero diventare più costosi anche per i marchi finora meno esposti alla corsa all’AI.

Dopo la presentazione dei nuovi Pixel, il titolo di Alphabet, società madre di Google, è sceso. La reazione indica che il mercato guarda non soltanto alle novità di prodotto, ma anche alla sostenibilità di listini più alti in una fase di componenti scarse e costose.

FAQ

Quanto costa il Google Pixel 11?

Sì: il Pixel 11 costerà 899 dollari, 100 dollari in più rispetto al modello della gamma precedente.

Quanto costa il Pixel 11 Pro?

Sì: il Pixel 11 Pro costerà 1.099 dollari, con un aumento di 100 dollari rispetto al Pixel 10 Pro.

Perché Google ha aumentato i prezzi?

Sì: il rincaro è collegato alla crescita dei costi di chip e memoria RAM, aggravata dalla domanda dei data center per l’intelligenza artificiale.

Quali novità accompagnano i Pixel 11?

Sì: Google indica fotocamere e processori aggiornati, oltre a smartwatch, cuffiette e Pixel Tag per il rintracciamento.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti, incluse Adnkronos e Key4biz.