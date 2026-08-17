Stripe acquisisce OpenRouter per oltre 7 miliardi di dollari

17 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • Stripe sarebbe pronta ad acquisire OpenRouter per oltre 7 miliardi di dollari.
  • La valutazione supera di cinque volte quella riportata dopo il round di maggio.
  • La piattaforma AI dichiara 8 milioni di utenti e oltre 400 modelli disponibili.
  • L’accordo resta privo di una conferma ufficiale da parte di Stripe.

Riassunto generato con AI

Stripe punta su OpenRouter e sull’infrastruttura AI

Stripe avrebbe chiuso un accordo per acquisire OpenRouter per un valore superiore a 7 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Bloomberg il 16 agosto 2026. L’operazione riguarda una piattaforma utilizzata dalle aziende per accedere e selezionare diversi modelli di intelligenza artificiale in base alle attività da svolgere e al budget disponibile. Il potenziale acquisto segnerebbe un’accelerazione della società di pagamenti guidata da Patrick Collison e John Collison verso i servizi infrastrutturali per l’AI.

Il prezzo indicato da Bloomberg è il più alto emerso nelle trattative di cui si parlava da settimane e, se confermato, rappresenterebbe una delle principali acquisizioni recenti nel settore dei gateway per modelli AI. Il Wall Street Journal aveva anticipato il mese precedente le negoziazioni tra Stripe e OpenRouter. Un portavoce di Stripe ha dichiarato a TechCrunch che l’azienda non commenta voci o speculazioni, quindi valore e chiusura dell’accordo non risultano confermati ufficialmente.

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La rilevanza dell’operazione risiede nel ruolo di OpenRouter: un unico punto di accesso a sistemi AI differenti, pensato per ridurre la dipendenza da un solo fornitore. Per Stripe, l’eventuale acquisizione rafforzerebbe la presenza in un mercato nel quale pagamenti, software e intelligenza artificiale stanno diventando sempre più interconnessi.

Valutazione in crescita e modello di OpenRouter

OpenRouter consente ai clienti di confrontare e usare più modelli di intelligenza artificiale scegliendoli in funzione del compito richiesto e del costo. La società dichiara di avere 8 milioni di utenti globali e di offrire accesso a oltre 400 modelli. Questi dati aiutano a spiegare l’interesse attribuito a Stripe verso una piattaforma che aggrega tecnologie AI senza vincolare le imprese a un singolo ecosistema.

A maggio, OpenRouter aveva annunciato un round Series B da 113 milioni di dollari, con una valutazione riportata intorno a 1,3 miliardi. Tra gli investitori figurano Sequoia, Andreessen Horowitz, Menlo Ventures e Capital G, il fondo di Alphabet. Un prezzo oltre i 7 miliardi rappresenterebbe quindi più di cinque volte quella valutazione nel giro di pochi mesi.

Il CEO di OpenRouter, Alex Atallah, aveva definito il servizio “l’equivalente di Stripe per l’AI”, richiamando l’idea di un’infrastruttura semplice e unificata per un mercato frammentato. L’analogia è significativa perché Stripe ha costruito il proprio ruolo rendendo più accessibili i pagamenti digitali attraverso interfacce e servizi standardizzati. Nel caso di OpenRouter, il valore dichiarato è nell’intermediazione tecnica tra aziende e modelli AI diversi.

Le possibili conseguenze per clienti e mercato

L’eventuale integrazione di OpenRouter dentro Stripe potrebbe cambiare il perimetro competitivo della società, estendendone l’attività oltre l’elaborazione delle transazioni. Per le aziende che usano la piattaforma per confrontare modelli e costi, il punto centrale sarà verificare se il servizio manterrà la stessa capacità di offrire scelta tra fornitori diversi. La fonte non indica ancora tempi, condizioni operative o modifiche previste per gli utenti.

Resta quindi aperta la questione più concreta: come Stripe intenderà utilizzare una piattaforma progettata per garantire accesso trasversale ai modelli AI. Finché non arriverà una comunicazione ufficiale, il valore dell’operazione e la sua struttura devono essere considerati informazioni riportate da Bloomberg.

FAQ

Quanto vale l’acquisizione di OpenRouter?

Sì, Bloomberg riporta un prezzo superiore a 7 miliardi di dollari, ma Stripe non ha confermato ufficialmente l’accordo.

Che cosa fa OpenRouter?

Sì, OpenRouter offre un accesso unico a diversi modelli AI, selezionabili in base al compito richiesto e al budget.

Quanti utenti dichiara OpenRouter?

Sì, la società dichiara 8 milioni di utenti a livello globale e accesso a oltre 400 modelli di intelligenza artificiale.

Qual era la valutazione di OpenRouter a maggio?

Sì, dopo il Series B da 113 milioni di dollari, la valutazione riportata per OpenRouter era di circa 1,3 miliardi.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.

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