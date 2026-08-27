27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi NVIDIA aumenta del 15% i prezzi dei server AI Vera Rubin e Grace Blackwell.

aumenta del 15% i prezzi dei server AI Vera Rubin e Grace Blackwell. Il rincaro segue l’aumento del 30% applicato a luglio sulla maggior parte della gamma.

Memoria HBM, LPDDR5, wafer e packaging avanzato alimentano la pressione sui costi.

Consegne dei sistemi interessati previste nel primo trimestre del 2027.

NVIDIA ritocca ancora i prezzi dei server AI

NVIDIA ha comunicato ai clienti un ulteriore aumento del 15% per i server dedicati all’intelligenza artificiale basati sulle piattaforme Vera Rubin e Grace Blackwell, con consegne previste nel primo trimestre del 2027. Il provvedimento arriva dopo il rialzo del 30% applicato a luglio a quasi tutta la gamma dell’azienda, concentrando due revisioni dei listini in meno di sessanta giorni.

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La scelta riguarda i sistemi più richiesti dai data center e dalle imprese che addestrano modelli AI di grandi dimensioni. Vera Rubin è destinata a raccogliere l’eredità di Blackwell nella fascia alta del mercato, mentre Grace Blackwell, che combina CPU Grace e GPU Blackwell, è già indicata come riferimento per l’addestramento dei modelli più grandi.

La ragione immediata è la persistente distanza tra domanda e offerta di infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Alla pressione sui chip si aggiungono rincari della memoria ad alta banda, minore disponibilità produttiva nelle fonderie avanzate e limiti del packaging: fattori che trasferiscono il costo dai produttori hardware ai clienti finali.

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Domanda AI e memoria spingono la nuova stretta

Il rialzo di agosto non viene letto come un semplice aggiustamento legato a un singolo componente. La vicinanza temporale con l’aumento di luglio mostra una revisione dei prezzi più frequente rispetto ai cicli tradizionali del settore, con conseguenze dirette per le aziende che pianificano ordini pluriennali, espansioni di cluster o nuovi data center.

NVIDIA non ha illustrato pubblicamente ogni dettaglio alla base del rincaro, ma la domanda per Vera Rubin resta superiore all’offerta. Tale squilibrio riduce il rischio commerciale di aumenti consecutivi, anche perché chi ha sviluppato software e infrastrutture sull’ecosistema CUDA affronta costi di migrazione elevati verso soluzioni concorrenti.

Le alternative includono gli acceleratori Instinct di AMD, i chip proprietari adottati da alcuni fornitori cloud e prodotti di startup specializzate nell’inferenza. Tuttavia, la disponibilità di opzioni tecnologiche non equivale a una sostituzione immediata: il passaggio può richiedere interventi su software, strumenti di sviluppo e architetture operative già costruite attorno ai prodotti NVIDIA.

La pressione non riguarda soltanto i server completi. I prezzi delle HBM e delle LPDDR5 sono cresciuti a un ritmo che i produttori faticano ad assorbire nei propri margini. Alla memoria si sommano la scarsità di wafer nelle fonderie più avanzate e una capacità di packaging avanzato inferiore alla domanda generata dall’AI.

TrendForce aveva anticipato rincari superiori al 15% per i server Vera Rubin e Grace Blackwell. Network World ha inoltre collegato l’allungamento delle consegne a prezzi più elevati. Samsung, SK Hynix e Micron stanno espandendo la produzione di HBM, ma una parte rilevante della capacità aggiuntiva risulta già impegnata da contratti pluriennali con produttori di GPU e acceleratori.

Secondo Gaurav Gupta, analista di Gartner, citato da CIO, i costi maggiori colpiscono sia chi installa i sistemi sia chi affitta capacità di calcolo, inclusi i produttori di software. I grandi cloud provider possono negoziare condizioni riservate e distribuire l’impatto su una platea ampia; startup e imprese con minore potere contrattuale restano invece più esposte.

I costi possono trasferirsi dal data center ai servizi

Il rincaro dei server AI può estendersi lungo tutta la catena tecnologica: infrastrutture cloud, software, addestramento dei modelli e servizi che dipendono dalla capacità di calcolo. Il fenomeno interessa anche altri produttori di hardware ad alte prestazioni, dalle schede madri allo storage enterprise, rendendo meno probabile una rapida correzione dei prezzi.

Gli analisti non prevedono un miglioramento nel breve o medio periodo. La stabilizzazione dipenderà dalla capacità dell’industria della memoria di soddisfare la domanda AI, un traguardo che nessun produttore di HBM colloca prima del 2027 inoltrato. La stessa dinamica incide anche sull’hardware Apple progettato per l’elaborazione AI locale.

Per le imprese italiane e per gli altri acquirenti, il tema non è soltanto il prezzo di listino ma la tempistica contrattuale. Finestre di consegna più brevi, ordini distribuiti tra fornitori e configurazioni meno dipendenti dai chip più richiesti possono ridurre l’esposizione, senza eliminare il vincolo strutturale della memoria ad alta banda.

FAQ

Quanto aumentano i server AI NVIDIA?

I sistemi Vera Rubin e Grace Blackwell registrano un aumento del 15%, dopo il rialzo del 30% applicato a luglio su quasi tutta la gamma.

Quando saranno consegnati i sistemi rincarati?

Le consegne dei server interessati dal nuovo listino sono fissate nel primo trimestre del 2027, secondo la comunicazione rivolta ai clienti NVIDIA.

Perché la memoria aumenta i prezzi dei server?

HBM e LPDDR5 costano di più, mentre wafer avanzati e packaging restano limitati. I produttori non riescono più ad assorbire integralmente questi oneri.

Esistono alternative ai sistemi NVIDIA?

Esistono acceleratori Instinct di AMD, silicio cloud proprietario e startup per l’inferenza, ma migrare dall’ecosistema CUDA può comportare costi rilevanti.

Come è stata verificata questa analisi?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware, con supervisione umana prima della pubblicazione.