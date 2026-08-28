Galaxy Watch, bug nel riavvio dopo l’aggiornamento del fuso orario

28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Galaxy Watch con Wear OS può bloccarsi dopo un riavvio richiesto.

con Wear OS può bloccarsi dopo un riavvio richiesto. La notifica riguarda un aggiornamento del fuso orario.

SamMobile ha riscontrato il problema su Galaxy Watch Ultra .

ha riscontrato il problema su . Il caricatore può riavviare l’orologio anche con batteria carica.

Galaxy Watch, attenzione al riavvio per il fuso orario

Samsung Galaxy Watch con Wear OS può presentare un’anomalia durante il riavvio richiesto da una notifica di aggiornamento del fuso orario. Il problema, riportato da SamMobile dopo una prova diretta su Galaxy Watch Ultra, si manifesta quando l’utente seleziona l’opzione “Riavvia ora”: lo smartwatch si spegne, ma non si riaccende automaticamente.

La notifica propone due scelte, “Riavvia ora” e “Più tardi”, perché l’aggiornamento del fuso orario necessita del riavvio del dispositivo per essere applicato. Secondo quanto descritto, il malfunzionamento non dipende dalla normale autonomia residua: anche premendo il pulsante di accensione, l’orologio può restare spento.

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Il fatto è rilevante perché coinvolge una procedura ordinaria di sistema e può far pensare a un guasto del dispositivo. Al momento non è chiaro se il bug interessi tutti i modelli Galaxy Watch con Wear OS, soltanto alcuni modelli oppure specifiche aree geografiche.

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Come si manifesta il blocco e quale rimedio adottare

Il caso verificato da SamMobile riguarda un Galaxy Watch Ultra che, dopo il comando di riavvio per l’aggiornamento del fuso orario, si è spento senza completare la normale fase di accensione. Il pulsante fisico non ha prodotto effetti, lasciando il dispositivo apparentemente non operativo.

La soluzione individuata consiste nel collocare lo smartwatch sul caricatore, anche quando la batteria risulta già carica. Una volta appoggiato alla base di ricarica, l’orologio è ripartito regolarmente, senza ulteriori conseguenze segnalate nel resoconto.

Il comportamento suggerisce che il blocco si verifichi nella transizione fra spegnimento e avvio successivo, non necessariamente per un esaurimento della batteria. Questa lettura resta circoscritta ai fatti riportati: non sono disponibili elementi per attribuire l’anomalia a una causa tecnica specifica.

Le segnalazioni non sembrano limitate al test di SamMobile. Il forum ufficiale di Samsung, secondo la fonte, raccoglie numerosi messaggi di utenti che dichiarano di avere ricevuto la medesima notifica relativa al fuso orario.

La presenza di testimonianze sul forum indica che l’avviso è stato distribuito a più utenti, ma non consente di stabilire l’estensione effettiva del problema. Manca infatti una conferma, nei materiali disponibili, su modelli coinvolti, versioni software interessate o eventuali differenze tra Paesi e regioni.

Per chi riceve il messaggio, l’approccio più prudente è conoscere il possibile comportamento del dispositivo prima di scegliere il riavvio immediato. Se l’orologio dovesse spegnersi senza riaccendersi, il caricatore rappresenta il rimedio pratico indicato dalla fonte.

Il punto centrale non è quindi l’aggiornamento del fuso orario in sé, ma la risposta del sistema al comando di riavvio. Un aggiornamento di questo tipo dovrebbe essere una procedura trasparente per l’utente; l’eventuale arresto dell’orologio può invece interrompere l’accesso alle sue normali funzioni finché non viene collegato all’alimentazione.

Non emergono dal resoconto indicazioni di perdita di dati, danni permanenti o necessità di assistenza tecnica dopo il riavvio ottenuto tramite caricatore. È altrettanto importante non estendere questa conclusione oltre i casi descritti: il testo non definisce l’impatto del bug su ciascun modello della gamma.

La segnalazione offre comunque un’indicazione operativa precisa a chi possiede un Galaxy Watch con Wear OS. Davanti a un dispositivo spento dopo l’avviso, collegarlo al caricatore può evitare tentativi inutili con il tasto di accensione.

Il caricatore diventa il passaggio decisivo

L’aspetto più concreto della vicenda è che il caricatore non serve soltanto a recuperare autonomia: nel caso riportato da SamMobile, ha consentito al Galaxy Watch Ultra di completare la ripartenza dopo il blocco. Il dispositivo si è riacceso come se l’interruzione non fosse avvenuta.

Per gli utenti, questa informazione riduce l’incertezza generata da uno smartwatch che non risponde al pulsante di accensione. Tenere disponibile la base di ricarica diventa quindi una misura utile qualora compaia l’avviso di aggiornamento del fuso orario.

Resta indefinita la platea coinvolta: il forum ufficiale di Samsung raccoglie segnalazioni, ma la fonte non permette di delimitare modelli, regioni o condizioni software interessate.

FAQ

Quale notifica può causare il blocco?

La notifica richiede il riavvio dell’orologio per applicare un aggiornamento del fuso orario e propone le opzioni “Riavvia ora” oppure “Più tardi”.

Su quale modello è stato verificato il problema?

SamMobile ha riscontrato direttamente l’anomalia su un Samsung Galaxy Watch Ultra durante il riavvio richiesto dall’aggiornamento del fuso orario.

Cosa accade dopo il comando Riavvia ora?

L’orologio si spegne ma può non riaccendersi automaticamente; nel caso riportato, nemmeno la pressione del pulsante di accensione ha riavviato il dispositivo.

Come riaccendere il Galaxy Watch bloccato?

Il caricatore ha fatto ripartire l’orologio anche con batteria già carica. Appoggiare il dispositivo alla base di ricarica è la soluzione descritta dalla fonte.

Come è stata verificata questa informazione?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui SmartWorld, con supervisione umana prima della pubblicazione.