28 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Google AI Mode aggiunge alert sui voli, punti fedeltà e prenotazioni hotel

La notizia in sintesi Google amplia AI Mode con strumenti dedicati ai viaggi.

amplia con strumenti dedicati ai viaggi. Il monitoraggio dei voli arriva in oltre 180 Paesi e territori.

Punti, miglia e hotel diventano consultabili nella conversazione di ricerca.

Le prenotazioni alberghiere partono dagli Stati Uniti in lingua inglese.

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Google AI Mode integra ricerca, prezzi e prenotazioni

Google ha annunciato il 27 agosto 2026 tre nuove funzioni per i viaggi in AI Mode, l’esperienza conversazionale di Google Search: monitoraggio delle tariffe aeree, consultazione dei prezzi in punti o miglia e prenotazione di hotel. L’aggiornamento riguarda utenti di oltre 180 Paesi e territori per il tracciamento voli, mentre la prenotazione alberghiera è in distribuzione negli Stati Uniti, in inglese, attraverso partner selezionati.

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L’obiettivo è riunire in una singola conversazione attività finora distribuite tra Google Flights, siti delle compagnie, programmi fedeltà e piattaforme di prenotazione. L’utente può descrivere meta, date, vincoli e preferenze, confrontare le opzioni e proseguire con il servizio esterno indicato da Google. La novità punta quindi a ridurre i passaggi tra ricerche, alert e checkout, mantenendo hotel e piattaforme partner responsabili delle transazioni e dell’assistenza.

Le funzioni non hanno però la stessa disponibilità geografica né lo stesso numero di programmi supportati. Il tracciamento dei voli è già esteso a più mercati, i prezzi premio sono disponibili globalmente con un gruppo iniziale di operatori, mentre l’acquisto di camere resta circoscritto al mercato statunitense. Questa differenza è decisiva per valutare l’effettiva utilità del servizio per chi pianifica viaggi internazionali.

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Come funzionano voli, miglia e hotel nella ricerca

Il monitoraggio tariffe porta dentro AI Mode una funzione già nota di Google Flights. Dopo avere indicato destinazione, periodo e filtri, la ricerca mostra voli e prezzi ricavati da oltre 300 compagnie aeree partner e siti di viaggio; l’utente può poi chiedere di seguire le tariffe. Prima dell’attivazione, il sistema richiede conferma di tratta, date e criteri selezionati, quindi invia via email gli avvisi sulle variazioni di prezzo.

Il biglietto non viene acquistato direttamente da Google: una volta individuata l’opzione, l’itinerario può essere completato in AI Mode ma l’acquisto passa dal sito della compagnia o dalla piattaforma scelta. Il dato più rilevante è la copertura: la funzione è disponibile in oltre 180 Paesi e territori. Per chi confronta molte combinazioni, l’integrazione sposta l’alert dal tradizionale strumento di comparazione a una richiesta formulata in linguaggio naturale.

La seconda funzione visualizza il costo di voli e hotel in punti o miglia, oltre alle tariffe monetarie. Al lancio sono supportati Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels International, Hilton e Wyndham Hotels & Resorts; nelle settimane successive sono previsti Accor, Flying Blue, Hyatt, LATAM Airlines e Lufthansa Group. Rajan Patel ha evidenziato che le tariffe mostrate derivano dai dati aggiornati dei partner e che, trovata l’opzione, AI Mode rimanda ai siti delle compagnie o degli hotel per completare la prenotazione.

Il terzo tassello riguarda gli hotel. Inserendo preferenze come posizione, recensioni o caratteristiche della struttura, l’utente ottiene una lista visiva con valutazioni degli ospiti e fattori utili al confronto; sulle offerte abilitate compare l’opzione “Continue on Google”. Da qui è possibile scegliere la camera, verificare la politica di cancellazione e pagare con Google Pay.

Il rollout statunitense coinvolge Booking.com, Choice Hotels International, Expedia, Hilton, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Marriott International, Priceline, Trip.com e Wyndham Hotels & Resorts. L’hotel o la piattaforma rimane merchant of record e gestisce ogni richiesta di assistenza. Le informazioni sono state ricostruite anche dai resoconti di Abner Li e Joe Maring, con documentazione visiva attribuita a Tushar Mehta.

Il nodo sarà l’espansione oltre gli Stati Uniti

La differenza tra consultazione e prenotazione definisce il limite attuale dell’aggiornamento. Google rende globale la lettura di punti e miglia e amplia il monitoraggio delle tariffe, ma la fase più commerciale — la prenotazione dell’hotel con Google Pay — parte soltanto negli Stati Uniti e in inglese.

Per gli utenti fuori da quel mercato, AI Mode può già aiutare a confrontare voli, disponibilità e premi fedeltà, senza però offrire lo stesso flusso di prenotazione alberghiera. L’estensione futura dipenderà dall’aggiunta di partner e dalla disponibilità del servizio nei singoli Paesi, elementi non definiti nell’annuncio.

La responsabilità contrattuale resta comunque esterna a Google: un dettaglio che chiarisce ruoli, assistenza e gestione di eventuali problemi successivi al pagamento.

FAQ

Dove è disponibile il monitoraggio prezzi voli?

Il monitoraggio in AI Mode è disponibile in oltre 180 Paesi e territori e invia notifiche email quando cambiano le tariffe selezionate.

Quante fonti usa Google per le tariffe aeree?

Oltre 300 compagnie aeree partner e siti di viaggio forniscono i prezzi visualizzati nelle ricerche di voli tramite AI Mode.

Quali programmi punti sono supportati inizialmente?

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Choice Hotels International, Hilton e Wyndham Hotels & Resorts sono disponibili al lancio.

Chi gestisce assistenza e prenotazione degli hotel?

L’hotel o la piattaforma partner resta merchant of record, gestisce il servizio clienti e mantiene la responsabilità della prenotazione effettuata con Google Pay.

Come sono state verificate queste informazioni?

L’analisi della Redazione incrocia 9to5Google, Android Authority, Search Engine Roundtable, SmartWorld e telefonino.net; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.