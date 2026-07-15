Samsung indaga sulla tinta rossastra segnalata sui Galaxy S26 Ultra

15 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Samsung indaga sulla tinta rossastra segnalata su alcuni Galaxy S26 Ultra.

indaga sulla tinta rossastra segnalata su alcuni Galaxy S26 Ultra. Il fenomeno emerge dopo settimane o mesi, non al primo utilizzo.

Il Privacy Display è tra le ipotesi, ma non esiste una conferma ufficiale.

La portata del problema e le eventuali soluzioni restano da definire.

(Riassunto generato con AI)

Samsung verifica le anomalie del Galaxy S26 Ultra

Samsung ha avviato un’indagine interna sulle segnalazioni relative ad alcuni Galaxy S26 Ultra, nei quali comparirebbe una lieve tinta rossastra o rosa al centro del display. Il fenomeno, riportato da possessori del modello soprattutto online, sarebbe emerso gradualmente dopo due o tre mesi d’uso, a partire dalle segnalazioni raccolte da marzo 2026, successivamente al lancio di febbraio. L’azienda sta cercando di individuarne la causa, mentre utenti e osservatori collegano l’anomalia alla nuova funzione hardware Privacy Display, introdotta sul top di gamma per limitare la visibilità laterale dello schermo.

La questione riguarda un dispositivo premium accolto inizialmente con recensioni positive e assume rilievo perché il difetto, se confermato su scala più ampia, potrebbe incidere sulla fiducia verso una delle innovazioni distintive del modello. Al momento non risultano conferme su lotti coinvolti, origine hardware o responsabilità di aggiornamenti software. Samsung ha dichiarato: “Stiamo esaminando internamente la questione per individuarne la causa”.

Il sospetto sul Privacy Display e i precedenti

La discromia descritta dagli utenti non viene generalmente indicata come una macchia intensa, ma come una sfumatura sottile, potenzialmente difficile da notare per una parte dei possessori. Il dettaglio più ricorrente è la posizione: l’effetto comparirebbe al centro del pannello, l’area nella quale Privacy Display interviene intensificando la visualizzazione mentre attenua i pixel laterali per ridurre la leggibilità da angolazioni esterne. Questa funzione risulta, secondo le fonti, disponibile esclusivamente sul Galaxy S26 Ultra.

Il collegamento tra tecnologia e difetto resta però un’ipotesi degli utenti, non una conclusione tecnica di Samsung. Anche l’unità di prova utilizzata da Mashable non ha sviluppato il problema, elemento che non consente di stimarne né diffusione né regolarità. Già al lancio, Privacy Display aveva raccolto critiche per il possibile affaticamento visivo, mentre il modello era stato al centro anche di chiarimenti sulla profondità colore: il pannello lavora nativamente a 8 bit e la resa a 10 bit viene simulata via software.

Negli stessi mesi sono emerse inoltre segnalazioni di linee verdi o rosa su altri smartphone della gamma Galaxy, ma si tratta di un problema distinto dalla tinta centrale riferita per il Galaxy S26 Ultra. Accorpare i casi senza una diagnosi ufficiale sarebbe quindi improprio: la verifica interna dovrà stabilire se esista un nesso con il pannello, con Privacy Display, con il software oppure con specifiche unità produttive.

Cosa può cambiare per utenti e prodotto

Per chi riscontra l’anomalia, la misura immediata indicata dalle fonti è documentare il display con foto o video, verificare le impostazioni dello schermo e contattare l’assistenza Samsung. L’esito dell’indagine determinerà la risposta più appropriata: un aggiornamento software, un intervento di assistenza o, se il fenomeno risultasse diffuso, la sostituzione dei pannelli. Il caso è rilevante anche per i piani dell’azienda, che valuta di estendere Privacy Display ad altri modelli della serie S e ad altri flagship.

FAQ

Quali Galaxy S26 Ultra mostrano la tinta rossastra?

Sì, le segnalazioni riguardano alcuni esemplari di Galaxy S26 Ultra; non è stata confermata una diffusione generale né l’esistenza di lotti specifici coinvolti.

Quando compare il difetto sul display?

Sì, secondo le testimonianze il fenomeno tende a comparire gradualmente dopo settimane o mesi d’uso, non immediatamente alla prima accensione del telefono.

Privacy Display è responsabile dell’anomalia?

No, Privacy Display è soltanto l’ipotesi principale discussa online. Samsung non ha confermato un legame diretto con questa funzione hardware.

Cosa fare se lo schermo diventa rosa?

Sì, conviene fotografare o filmare il difetto, controllare le impostazioni del display e contattare l’assistenza Samsung per una verifica dell’esemplare.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Mashable.