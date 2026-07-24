24 Luglio 2026

Home / INTERNET / Facebook lancia il badge Verified gratuito per confermare gli utenti reali

La notizia in sintesi

Meta introduce Facebook Verified , un badge gratuito per confermare utenti reali.

introduce , un badge gratuito per confermare utenti reali. La verifica usa un video selfie confrontato con le foto profilo esistenti.

Il programma punta a limitare profili falsi, frodi e messaggi generati dall’intelligenza artificiale.

Il rilascio inizierà in mercati selezionati, con successiva espansione globale.

(Riassunto generato con AI)

Meta verifica gli utenti reali su Facebook

Meta ha annunciato Facebook Verified, un nuovo badge gratuito destinato agli utenti reali della piattaforma, pensato per rendere più riconoscibili le persone autentiche in un contesto segnato dalla crescita di profili, immagini e messaggi creati con l’intelligenza artificiale. Il programma sarà distribuito gradualmente a partire da mercati selezionati, con l’obiettivo dichiarato di estenderlo nel tempo a livello globale.

Per ottenere il contrassegno, gli utenti di almeno 18 anni dovranno registrare un breve video selfie: il riconoscimento facciale confronterà il volto con le immagini già presenti sul profilo e la procedura, secondo Facebook, dovrebbe richiedere pochi minuti.

Potranno accedere soltanto gli account in regola con gli Standard della community, senza segnalazioni per frodi, truffe, pratiche ingannevoli o comportamenti non autentici. Il badge sarà visibile sul profilo e in aree considerate più sensibili alle interazioni tra sconosciuti, come Marketplace, Dating e Gruppi.

La ragione dell’iniziativa è soprattutto difensiva: gli strumenti generativi rendono più semplice creare identità digitali realistiche, complete di fotografie, biografie e messaggi automatici inviati su larga scala. Meta prova così a offrire agli iscritti un segnale aggiuntivo per distinguere un account associato a una persona reale da potenziali imitazioni.

Come funziona il badge e cosa non certifica

Facebook Verified non coincide con il servizio in abbonamento Meta Verified, introdotto nel 2023 dalla società madre di Facebook. Il nuovo badge è gratuito e ha una funzione circoscritta: conferma l’identità umana associata all’account, ma non rappresenta un’approvazione della piattaforma né una garanzia sull’affidabilità dell’utente.

Il contrassegno, raffigurato come un segno di spunta su sfondo bianco dentro un cerchio, apparirà inizialmente anche in Marketplace, Dating, Gruppi e profilo. La presenza nei post del Feed sarà aggiunta progressivamente, mentre il programma non è previsto per le Pagine né per gli account ProMode.

Il controllo richiede la registrazione di un video selfie e l’uso del riconoscimento facciale. I dati biometrici raccolti durante la procedura saranno conservati fino a 30 giorni, secondo quanto riportato da punto-informatico.it, nell’articolo firmato da Luca Colantuoni.

Resta aperta la questione della disponibilità geografica. Meta non ha comunicato l’elenco dei Paesi coinvolti nella prima fase; la fonte italiana rileva inoltre che in Europa il trattamento dei dati biometrici potrebbe incontrare vincoli legati alla normativa sulla privacy.

L’impostazione scelta mostra una distinzione rilevante: il badge non promette che un interlocutore sia affidabile, ma riduce almeno l’ambiguità sull’esistenza di una persona dietro il profilo. È un confine importante, perché molte truffe online sfruttano proprio identità artificiali costruite per apparire credibili.

Un segnale utile, ma non una garanzia assoluta

L’efficacia di Facebook Verified dipenderà dalla diffusione del programma e dalla sua capacità di rendere il badge riconoscibile nei punti in cui avvengono scambi, acquisti e contatti privati. Il rilascio selettivo iniziale consentirà di valutare il sistema prima dell’espansione internazionale.

Per gli utenti, il nuovo indicatore può diventare un elemento di cautela aggiuntivo, non un sostituto della prudenza. Un profilo verificato attesta infatti una persona reale, non l’onestà delle sue offerte, dei suoi messaggi o delle sue intenzioni.

FAQ

Facebook Verified è gratuito?

Sì. Meta presenta Facebook Verified come un badge gratuito, distinto dall’abbonamento a pagamento Meta Verified.

Come si ottiene il badge Facebook Verified?

Sì. Occorre registrare un breve video selfie, che Facebook confronta con le fotografie già presenti nel profilo dell’utente.

Chi può richiedere Facebook Verified?

Sì. Possono richiederlo gli utenti con almeno 18 anni, residenti nei mercati abilitati e in regola con gli Standard della community.

Dove sarà mostrato il nuovo badge?

Sì. Comparirà su profilo, Marketplace, Dating e Gruppi; nei post del Feed sarà aggiunto progressivamente.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget, Mashable e punto-informatico.it.