21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/WINDTRE Business rilancia OPEN con cinque imprese italiane

La notizia in sintesi WINDTRE Business prosegue la piattaforma di comunicazione OPEN dedicata alle imprese.

La nuova campagna cita Kiko, Pasta Garofalo, Caffè Borbone, Monge e Lemonsoda.

Gli spot sono in onda dal 20 settembre in formati da 30 e 15 secondi.

La campagna è firmata da FCB & Partners e diretta da Giacomo Boeri.

WINDTRE Business prosegue la campagna OPEN, piattaforma di comunicazione dedicata al rapporto con le aziende clienti e ai temi della trasformazione digitale. La nuova fase della campagna, avviata il 20 settembre, porta in televisione alcune imprese italiane indicate nel comunicato: Kiko, Pasta Garofalo, Caffè Borbone, Monge e Lemonsoda.

L’iniziativa riguarda il segmento business dell’operatore e punta a raccontare casi aziendali accomunati, secondo quanto riferito da WINDTRE, dall’impiego di tecnologia, competenze e collaborazione nei rispettivi percorsi di sviluppo. Informazioni sull’azienda sono disponibili sul sito ufficiale di WINDTRE.

La nuova fase di OPEN

OPEN viene presentata da WINDTRE Business come uno spazio di dialogo con il tessuto imprenditoriale italiano. La campagna associa il tema della connettività a servizi digitali e competenze specialistiche, rivolgendosi alle imprese che affrontano cambiamenti organizzativi e tecnologici.

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Nel nuovo ciclo di comunicazione entrano marchi appartenenti a settori diversi, dall’alimentare alla cosmetica, fino al comparto degli animali da compagnia e delle bevande. Il comunicato non fornisce dettagli sulle singole soluzioni adottate dalle aziende coinvolte né sui termini delle collaborazioni.

La pianificazione televisiva prevede spot da 30 e 15 secondi sulle principali reti generaliste, satellitari e sui canali DTT in chiaro. La creatività è stata ideata da FCB & Partners, con la regia di Giacomo Boeri; la casa di produzione è The Family, mentre l’editing è affidato a Xlr8.

Nel materiale trasmesso alla redazione compare anche il riferimento al sito Assodigitale, indicato nella firma della comunicazione ricevuta.

Il messaggio di WINDTRE Business

Laura Izza, Head of Sme & Microbusiness Offer di Wind Tre, collega il progetto alla necessità delle aziende di avere interlocutori capaci di affrontare esigenze operative e organizzative nel medio-lungo periodo.

“OPEN è molto più di una campagna TV: è una promessa che facciamo ai nostri clienti’, dichiara Laura Izza, Head of Sme & Microbusiness Offer di Wind Tre, ” Con la piattaforma di comunicazione OPEN raccontiamo il nostro impegno ad accompagnare in un percorso di medio lungo termine le aziende clienti che, nel nostro mercato, non cercano solo connettività. Cercano partner affidabili che li aiutino a risolvere i problemi e a semplificare la complessità per aprire tutto il potenziale delle loro aziende”.

La dichiarazione definisce quindi OPEN non soltanto come una campagna pubblicitaria, ma come il contenitore attraverso cui WINDTRE Business racconta la propria proposta verso piccole imprese e microbusiness. Nel testo diffuso non sono indicati dati economici, risultati commerciali o investimenti legati all’iniziativa.

La presenza di Laura Izza nei materiali della campagna accompagna il messaggio rivolto al segmento delle piccole imprese. WINDTRE Business mette al centro servizi di connettività e digitali, senza specificare nel comunicato quali offerte siano collegate alle singole aziende citate negli spot.

Tra i riferimenti inclusi nella comunicazione figura anche la versione www.assodigitale.it del sito della testata che ha ricevuto il materiale. Un ulteriore rimando presente nella firma è il profilo LinkedIn di Michele Ficara Manganelli.

La campagna amplia dunque la narrazione di OPEN attraverso aziende note al pubblico e una diffusione televisiva nazionale. Il comunicato lascia aperti i dettagli operativi dei rapporti con i marchi coinvolti, concentrandosi sul posizionamento di WINDTRE Business come interlocutore per l’evoluzione digitale delle imprese.

Un ulteriore riferimento web riportato nel materiale è il sito Assodigitale.

FAQ

Quando è iniziata la nuova campagna OPEN?

Gli spot sono on air dal 20 settembre sulle reti generaliste, satellitari e sui canali DTT in chiaro.

Quali aziende compaiono nella nuova campagna?

Kiko, Pasta Garofalo, Caffè Borbone, Monge e Lemonsoda sono le aziende indicate nel comunicato di WINDTRE Business.

Quali formati pubblicitari sono previsti?

La pianificazione comprende spot televisivi con tagli da 30 secondi e da 15 secondi.

Chi ha realizzato la campagna OPEN?

FCB & Partners ha ideato la campagna, Giacomo Boeri ha curato la regia e The Family è la casa di produzione.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.