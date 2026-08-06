Creative XF1, altoparlanti 2.0 da 72 W con Bluetooth 6.0 e USB-C

6 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • Creative XF1 è un sistema di altoparlanti da tavolo 2.0 con potenza totale di 72 W RMS.
  • Il modello integra Bluetooth 6.0, USB-C, ingresso AUX e uscita per subwoofer.
  • Supporta codec SBC, AAC e LDAC, con portata Bluetooth dichiarata fino a 10 metri.
  • L’app Creative Nexus consente equalizzazione parametrica, preset e aggiornamenti del prodotto.

Riassunto generato con AI

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CREATIVE XF1 Altoparlanti PC, Bluetooth 6.0, 72 W RMS, audio Hi-Res

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Creative XF1 è un sistema di altoparlanti da tavolo in configurazione 2.0, proposto nei colori nero e bianco. Il prodotto utilizza un’architettura a due vie attiva, con elaborazione DSP, e dichiara una potenza complessiva di 72 W RMS: 10 W RMS per ciascuno dei due tweeter e 26 W RMS per ciascuno dei due woofer.

Il sistema è pensato per il collegamento a computer e altri dispositivi audio attraverso Bluetooth 6.0, porta USB-C e ingresso analogico AUX da 3,5 millimetri. È inoltre presente un’uscita dedicata a un subwoofer, che permette di ampliare l’impianto con un componente esterno compatibile.

Componenti e specifiche audio

Ciascun altoparlante integra un tweeter da tre quarti di pollice e un woofer da 3 pollici. La gamma di frequenza dichiarata va da 55 Hz a 40 kHz, mentre il rapporto segnale-rumore indicato è pari o superiore a 85 dB. Le dimensioni di ogni diffusore sono di 99,7 x 191 x 155 millimetri.

Creative indica per il modello la certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless. La riproduzione fino a 40 kHz viene dichiarata tramite USB Audio e ingresso di linea analogico; per l’ascolto senza fili, il sistema supporta il codec LDAC oltre ai codec SBC e AAC.

Il collegamento Bluetooth utilizza i profili A2DP e AVRCP, opera nella banda compresa fra 2402 e 2480 MHz e ha una portata operativa dichiarata fino a 10 metri. Per utilizzare LDAC, la scheda tecnica richiede un dispositivo con Android 8.0 o versioni successive e supporto al codec.

Connessioni e gestione dall’app

Oltre al Bluetooth, Creative XF1 può ricevere l’audio da dispositivi collegati via USB-C oppure tramite uscita analogica da 3,5 millimetri. Nella confezione sono inclusi un cavo dati USB-A a USB-C lungo 1,5 metri e un cavo di interconnessione a quattro pin da 2 metri per collegare i due diffusori.

La regolazione del suono può essere gestita attraverso l’app Creative Nexus, che mette a disposizione un equalizzatore parametrico, preset destinati a film, musica e giochi e aggiornamenti del prodotto. L’app è indicata come compatibile con Windows 10 a 64 bit o successivi, iOS 17 o successivi e Android 10 o successivi.

La dotazione comprende anche due supporti in sughero con relative viti e un alimentatore. Per alcuni codici prodotto è previsto un alimentatore SMPS da 48 W, con uscita a 24 V e 2 A; la variante destinata alla Thailandia prevede invece un alimentatore in linea da 22 V e 2,7 A.

Garanzia e configurazione

Il peso dichiarato è di 1,29 chilogrammi per l’altoparlante sinistro e 1,36 chilogrammi per quello destro. Il sistema può operare a temperature comprese fra 0 e 45 gradi Celsius. Creative indica una garanzia hardware limitata di un anno, estesa a due anni in Europa.

La scheda tecnica non riporta prezzo, data di disponibilità o mercati di vendita. Riporta invece codici prodotto differenziati per colore e aree di distribuzione, oltre alle specifiche di connessione e ai requisiti dell’applicazione di controllo.

FAQ

Qual è la potenza degli altoparlanti Creative XF1?

Sì, la potenza totale dichiarata è di 72 W RMS: 20 W RMS per i tweeter e 52 W RMS per i woofer.

Quali connessioni offre Creative XF1?

Sì, il sistema dispone di Bluetooth 6.0, audio USB-C, ingresso AUX da 3,5 millimetri e uscita per subwoofer.

Creative XF1 supporta il codec LDAC?

Sì, supporta LDAC insieme a SBC e AAC. Per LDAC è richiesto un dispositivo Android 8.0 o successivo compatibile.

Su quali dispositivi funziona Creative Nexus?

Sì, l’app è supportata da Windows 10 a 64 bit o successivi, iOS 17 o successivi e Android 10 o successivi.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli