Creative XF1, altoparlanti 2.0 da 72 W con Bluetooth 6.0 e USB-C

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Creative XF1 è un sistema di altoparlanti da tavolo 2.0 con potenza totale di 72 W RMS.

Il modello integra Bluetooth 6.0, USB-C, ingresso AUX e uscita per subwoofer.

Supporta codec SBC, AAC e LDAC, con portata Bluetooth dichiarata fino a 10 metri.

L’app Creative Nexus consente equalizzazione parametrica, preset e aggiornamenti del prodotto.

Riassunto generato con AI

Creative XF1 è un sistema di altoparlanti da tavolo in configurazione 2.0, proposto nei colori nero e bianco. Il prodotto utilizza un’architettura a due vie attiva, con elaborazione DSP, e dichiara una potenza complessiva di 72 W RMS: 10 W RMS per ciascuno dei due tweeter e 26 W RMS per ciascuno dei due woofer.

Il sistema è pensato per il collegamento a computer e altri dispositivi audio attraverso Bluetooth 6.0, porta USB-C e ingresso analogico AUX da 3,5 millimetri. È inoltre presente un’uscita dedicata a un subwoofer, che permette di ampliare l’impianto con un componente esterno compatibile.

Componenti e specifiche audio

Ciascun altoparlante integra un tweeter da tre quarti di pollice e un woofer da 3 pollici. La gamma di frequenza dichiarata va da 55 Hz a 40 kHz, mentre il rapporto segnale-rumore indicato è pari o superiore a 85 dB. Le dimensioni di ogni diffusore sono di 99,7 x 191 x 155 millimetri.

Creative indica per il modello la certificazione Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless. La riproduzione fino a 40 kHz viene dichiarata tramite USB Audio e ingresso di linea analogico; per l’ascolto senza fili, il sistema supporta il codec LDAC oltre ai codec SBC e AAC.

Il collegamento Bluetooth utilizza i profili A2DP e AVRCP, opera nella banda compresa fra 2402 e 2480 MHz e ha una portata operativa dichiarata fino a 10 metri. Per utilizzare LDAC, la scheda tecnica richiede un dispositivo con Android 8.0 o versioni successive e supporto al codec.

Connessioni e gestione dall’app

Oltre al Bluetooth, Creative XF1 può ricevere l’audio da dispositivi collegati via USB-C oppure tramite uscita analogica da 3,5 millimetri. Nella confezione sono inclusi un cavo dati USB-A a USB-C lungo 1,5 metri e un cavo di interconnessione a quattro pin da 2 metri per collegare i due diffusori.

La regolazione del suono può essere gestita attraverso l’app Creative Nexus, che mette a disposizione un equalizzatore parametrico, preset destinati a film, musica e giochi e aggiornamenti del prodotto. L’app è indicata come compatibile con Windows 10 a 64 bit o successivi, iOS 17 o successivi e Android 10 o successivi.

La dotazione comprende anche due supporti in sughero con relative viti e un alimentatore. Per alcuni codici prodotto è previsto un alimentatore SMPS da 48 W, con uscita a 24 V e 2 A; la variante destinata alla Thailandia prevede invece un alimentatore in linea da 22 V e 2,7 A.

Garanzia e configurazione

Il peso dichiarato è di 1,29 chilogrammi per l’altoparlante sinistro e 1,36 chilogrammi per quello destro. Il sistema può operare a temperature comprese fra 0 e 45 gradi Celsius. Creative indica una garanzia hardware limitata di un anno, estesa a due anni in Europa.

La scheda tecnica non riporta prezzo, data di disponibilità o mercati di vendita. Riporta invece codici prodotto differenziati per colore e aree di distribuzione, oltre alle specifiche di connessione e ai requisiti dell’applicazione di controllo.

FAQ

Qual è la potenza degli altoparlanti Creative XF1?

Sì, la potenza totale dichiarata è di 72 W RMS: 20 W RMS per i tweeter e 52 W RMS per i woofer.

Quali connessioni offre Creative XF1?

Sì, il sistema dispone di Bluetooth 6.0, audio USB-C, ingresso AUX da 3,5 millimetri e uscita per subwoofer.

Creative XF1 supporta il codec LDAC?

Sì, supporta LDAC insieme a SBC e AAC. Per LDAC è richiesto un dispositivo Android 8.0 o successivo compatibile.

Su quali dispositivi funziona Creative Nexus?

Sì, l’app è supportata da Windows 10 a 64 bit o successivi, iOS 17 o successivi e Android 10 o successivi.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.