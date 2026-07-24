24 Luglio 2026

Home / INTERNET / Amazon Luna arriva nell’app Prime Video su Fire TV negli Stati Uniti e nel Regno Unito

La notizia in sintesi

Amazon Luna entra nell’app Prime Video su Fire TV .

entra nell’app su . Il lancio riguarda Stati Uniti e Regno Unito dal 23 luglio 2026.

e dal 23 luglio 2026. I giochi cloud inclusi in Prime non richiedono download o installazioni locali.

non richiedono download o installazioni locali. In Italia, Luna resta disponibile ma senza integrazione diretta in Prime Video.

(Riassunto generato con AI)

Amazon Luna arriva in Prime Video

Dal 23 luglio 2026, Amazon ha integrato Amazon Luna nell’app Prime Video sui dispositivi Fire TV idonei negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Gli abbonati Prime trovano una nuova scheda Games accanto a film, serie e contenuti sportivi in diretta, da cui avviare i titoli in cloud senza un’app separata.

L’obiettivo è rendere più visibile un servizio già compreso nell’abbonamento, ma finora poco noto a una parte degli iscritti. Il general manager Jeff Gattis ha riconosciuto che molti clienti non sapevano di poter utilizzare Luna come vantaggio incluso in Prime.

L’integrazione punta quindi a ridurre i passaggi tra intrattenimento video e videogiochi, offrendo un accesso immediato allo streaming ludico. Per iniziare basta un controller compatibile oppure, nei giochi supportati, uno smartphone utilizzato come gamepad.

Come funziona l’accesso ai giochi cloud

Amazon Luna esegue i giochi tramite l’infrastruttura AWS, evitando download e installazioni in locale. Il catalogo incluso con Prime è rotante e supera i 50 titoli, con proposte che cambiano periodicamente in base agli accordi di distribuzione.

Tra i giochi citati nelle raccolte disponibili figurano Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Control, Dispatch, EA Sports FC 26 e Hogwarts Legacy. L’offerta comprende anche titoli più adatti a gruppi e famiglie, come Clue, Ticket to Ride e Taboo.

La raccolta GameNight include oltre 25 giochi multiplayer locali e consente ai partecipanti di collegare il telefono tramite codice QR. Per gli altri titoli possono essere necessari controller, mouse o tastiera, secondo gioco e dispositivo utilizzato.

La qualità dell’esperienza resta legata alla rete: Amazon raccomanda almeno 10 Mbps stabili per giocare a 1080p. L’assenza di hardware dedicato riduce i requisiti locali, ma non elimina il bisogno di una connessione affidabile, soprattutto per limitare ritardi e instabilità dello streaming.

L’Italia resta fuori dalla nuova integrazione

La novità non è stata annunciata per l’Italia: qui Amazon Luna continua a essere accessibile attraverso i canali già disponibili, mentre la scheda Games dentro Prime Video è limitata ai due mercati del lancio. Amazon ha indicato l’intenzione di estendere gradualmente l’integrazione a ulteriori Paesi e dispositivi.

Il limite geografico rende prematuro stimare tempi e modalità dell’arrivo italiano. Il contributo firmato da Davide Tommasi conferma tuttavia che l’unione tra streaming video e cloud gaming può rendere questa formula più riconoscibile presso il pubblico generalista.

La conseguenza più rilevante è strategica: il videogioco entra nella stessa interfaccia già usata quotidianamente per film e serie, trasformando Prime Video in un punto di accesso più ampio all’ecosistema Amazon.

FAQ

Dove è attiva l’integrazione Luna?

Sì, è attiva sui dispositivi Fire TV idonei negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Amazon Luna costa extra con Prime?

Sì, i giochi inclusi nel catalogo Luna sono accessibili agli abbonati Prime senza costi aggiuntivi.

Serve scaricare i giochi su Fire TV?

Sì, il vantaggio è proprio l’assenza di download: i giochi vengono eseguiti in streaming tramite infrastruttura AWS.

Quale connessione serve per giocare?

Sì, Amazon raccomanda una connessione stabile di almeno 10 Mbps per lo streaming a 1080p.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su Engadget, Tom’s Hardware e punto-informatico.it.