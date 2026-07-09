AIIP e AssoSoftware chiedono un voucher digitale in manovra per micro e piccole imprese

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

AIIP , AssoSoftware e altre associazioni chiedono un voucher digitale in manovra.

, e altre associazioni chiedono un voucher digitale in manovra. La proposta punta su software, cloud, AI, cybersicurezza, formazione e compliance.

Obiettivo: colmare il ritardo digitale di micro e piccole imprese italiane.

Il modello richiamato è il kit digitale spagnolo, già adottato da 750mila imprese.

(Riassunto generato con AI)

Voucher digitale per le Pmi

AIIP, AssoSoftware, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni hanno presentato alla Camera dei deputati il Manifesto per l’Italia Digitale, chiedendo l’introduzione di un voucher digitale nella prossima Legge di Bilancio. La misura è pensata per micro, piccole e medie imprese, studi professionali e terzo settore, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di software e competenze digitali.

Il riferimento esplicito è la Spagna, dove il kit digitale ha mobilitato 3 miliardi di euro, finanziati con il Pnrr, ed è stato richiesto da 750mila imprese. Secondo le associazioni promotrici, un incentivo simile servirebbe in Italia per ridurre il ritardo digitale del tessuto produttivo meno strutturato, che resta il più esposto alla perdita di competitività. Il nodo, oltre all’innovazione, è evitare che una parte larga dell’economia resti esclusa dalla transizione tecnologica.

Numeri, obiettivi e criticità

La proposta prevede un sostegno rivolto alle imprese tra 2 e 99 addetti, con intensità maggiore per le realtà più piccole e una premialità per le soluzioni Made in UE. Il beneficio sarebbe legato alla reale messa in funzione degli strumenti acquistati, non al solo acquisto. Nel perimetro rientrano software gestionali, cloud, piattaforme digitali, intelligenza artificiale, cybersecurity, e-commerce, consulenza, formazione e compliance.

Secondo i dati richiamati nel Manifesto, il 94,7% delle imprese italiane ha meno di 10 addetti, ma solo il 29,4% delle microimprese tra 2 e 9 addetti usa un software gestionale, contro il 51,4% delle aziende con almeno 10 addetti. La platea stimata è di circa 578mila beneficiari nel triennio, con un fabbisogno pubblico di 3,951 miliardi e investimenti complessivi attivati pari a 7,05 miliardi.

Marina Natalucci del Politecnico di Milano ha indicato un divario nelle competenze digitali: 45,8% in Italia contro il 55,6% medio Ue. Ha inoltre ricordato che il 34% delle imprese tra 10 e 49 addetti non ha investito nel digitale negli ultimi anni e non prevede di farlo a breve. In questo quadro, la digitalizzazione viene letta come leva diretta di produttività: secondo i dati citati, le imprese digitalizzate possono crescere fino all’8%, oltre il 10% se ai software si affiancano soluzioni di AI.

Le associazioni insistono anche su un punto di metodo: servono strumenti semplici, durata triennale, meno frammentazione degli incentivi e controlli efficaci contro sprechi e truffe, senza aumentare il carico burocratico. Sullo sfondo c’è un tema politico e industriale più ampio: dopo la spinta del Pnrr sulle infrastrutture, il passaggio successivo è sostenere la domanda di innovazione delle imprese più piccole.

Il test sarà la Legge di Bilancio

Il confronto ora si sposta sulla sostenibilità finanziaria e sulla traduzione normativa della proposta. In Parlamento è stato riconosciuto che la richiesta di ampliare competenze e platea è fondata, ma la copertura resta il punto decisivo.

Per questo il voucher digitale viene presentato come misura complementare ai piani 4.0 e 5.0, capace di raggiungere segmenti finora meno coperti. Se entrerà davvero in manovra, il suo impatto si misurerà soprattutto sulla capacità di portare innovazione operativa nei territori, dove negozi, laboratori, studi professionali e microimprese concentrano il ritardo digitale ma anche una parte decisiva del potenziale di crescita.

FAQ

Cos’è il voucher digitale proposto?

Sì, è un incentivo chiesto per finanziare adozione reale di software, cloud, AI, cybersicurezza, consulenza, formazione e compliance nelle imprese più piccole.

Chi potrebbe ricevere il beneficio?

Sì, la proposta riguarda imprese tra 2 e 99 addetti, con sostegno più elevato per micro e piccole realtà, oltre a studi professionali e terzo settore.

Qual è il modello europeo citato?

Sì, il riferimento è la Spagna: il kit digitale ha coinvolto 750mila imprese e mobilitato 3 miliardi di euro con fondi Pnrr.

Quanto vale la misura per l’Italia?

Sì, il fabbisogno pubblico stimato è di 3,951 miliardi nel triennio, con circa 578mila beneficiari e 7,05 miliardi di investimenti complessivi attivati.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Key4biz e la Repubblica.