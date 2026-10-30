30 Ottobre 2026/Home/PERSONE/Iren affida Iren Ambiente a Massimo Ferrari e IRETI a Gianluca Riu
La notizia in sintesi
- Dal 1° novembre 2026 Massimo Ferrari sarà amministratore delegato di Iren Ambiente e Gianluca Riu di IRETI.
- Ferrari subentrerà a Eugenio Bertolini, mentre Riu prenderà il posto di Fabio Giuseppini.
- Entrambi ricoprono da gennaio 2026 l’incarico di direttore Operations nelle società che guideranno.
- Le due società si occupano di gestione dei rifiuti, reti energetiche e servizio idrico integrato.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Cambiano i vertici di Iren Ambiente e IRETI: dal 1° novembre 2026 Massimo Ferrari e Gianluca Riu assumeranno l’incarico di amministratore delegato, rispettivamente, delle due società del Gruppo Iren. Le nomine riguardano le attività ambientali, dalle operazioni di raccolta allo smaltimento dei rifiuti, e quelle legate alle reti di distribuzione energetica e al servizio idrico integrato.
Ferrari prenderà il posto di Eugenio Bertolini alla guida di Iren Ambiente, mentre Riu succederà a Fabio Giuseppini in IRETI. Le decisioni sono state adottate dagli organi amministrativi delle due società, dopo la designazione dei candidati da parte del consiglio di amministrazione della capogruppo IREN S.p.A.
Per entrambi, il nuovo incarico arriva dopo un’esperienza nella direzione operativa della stessa società di cui diventeranno amministratori delegati. Ferrari è infatti direttore Operations di Iren Ambiente da gennaio 2026; dalla medesima data Riu ricopre l’incarico corrispondente in IRETI. Il passaggio ai nuovi ruoli avverrà quindi con la stessa decorrenza.
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Massimo Ferrari alla guida di Iren Ambiente
Il percorso di Ferrari comprende oltre venticinque anni di attività industriale e manageriale. Nel 2004 è entrato in Studio Alfa, oggi denominata Alfa Solutions, dove ha successivamente assunto la direzione operativa. In quella posizione ha seguito il coordinamento di diverse aree di attività della società.
All’interno del Gruppo Iren ha poi ricoperto più incarichi di vertice: è stato amministratore delegato di Alfa Solutions e ha assunto sia la presidenza sia il ruolo di amministratore delegato di CIERRE. A questi incarichi si è aggiunta, da gennaio 2026, la responsabilità delle Operations di Iren Ambiente.
Con la nomina ad amministratore delegato, Ferrari passerà alla guida della società che coordina la Business Unit Ambiente. Il suo ambito comprende l’igiene ambientale e la gestione dei rifiuti, attività svolte da Iren Ambiente anche attraverso le società controllate.
La filiera affidata a questa area del gruppo include raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Il cambio al vertice interessa dunque la società che riunisce il coordinamento di queste attività, con il subentro di Ferrari a Bertolini a partire da novembre.
Gianluca Riu diventa amministratore delegato di IRETI
Riu arriva alla guida di IRETI dopo un percorso di oltre trent’anni nel settore delle utilities. Il suo ingresso in AEM Torino risale al 1994. Negli anni ha ricoperto diversi incarichi manageriali nel Gruppo Iren, concentrati soprattutto sulla distribuzione elettrica, sul teleriscaldamento e sulle attività ambientali.
Tra le responsabilità assunte più recentemente figurano quella di amministratore delegato di AMIAT e, in seguito, la guida di EGEA Holding come amministratore delegato, dal 2024 al 2026. Da gennaio 2026 il suo percorso è proseguito in IRETI, con l’incarico di direttore Operations.
La società di cui diventerà amministratore delegato è a capo della Business Unit Reti. Le sue competenze riguardano la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture per la distribuzione di elettricità e gas, insieme al servizio idrico integrato. Anche in questo caso le attività sono svolte sia direttamente sia tramite controllate.
Le due nomine seguono quindi percorsi interni al gruppo e alle rispettive strutture operative. Dal 1° novembre, Ferrari e Riu assumeranno la responsabilità di amministratori delegati nei due distinti ambiti: la gestione ambientale per Iren Ambiente e le reti energetiche e il servizio idrico per IRETI.
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