6 Ottobre 2026

/ Home/PERSONE/Alberto Merchiori guida Sales e Marketing di Crédit Agricole Auto Bank

La notizia in sintesi Alberto Merchiori è stato nominato Deputy Country Manager Italia di Crédit Agricole Auto Bank.

Il manager guiderà anche il nuovo dipartimento Sales & Marketing, che unisce Sales e Marketing Retail.

Merchiori riporterà a Federico Berra e subentrerà a Simone Lo Piccolo alla guida di Sales Retail.

Laura Gastaldo resta alla guida del Marketing; Lo Piccolo assumerà nuove responsabilità in Drivalia.

Alberto Merchiori è il nuovo Deputy Country Manager per l’Italia di Crédit Agricole Auto Bank e guiderà anche il dipartimento Sales & Marketing. La nomina, annunciata a Torino il 6 ottobre 2026, accompagna una riorganizzazione della filiale italiana: le strutture Sales e Marketing Retail vengono riunite in un solo dipartimento. Il cambiamento riguarda quindi sia la gestione delle attività italiane sia il coordinamento delle funzioni commerciali e di marketing della banca.

Merchiori risponderà a Federico Berra, Responsabile di CA Auto Bank Italia. Il suo incarico prevede di affiancarlo nella gestione delle attività operative e nello sviluppo del business, lavorando al raggiungimento degli obiettivi commerciali della società. La doppia responsabilità gli assegna dunque compiti a livello di filiale e la direzione della nuova struttura che accorpa vendite e marketing retail.

Come cambia l’organizzazione italiana

All’interno del dipartimento Sales & Marketing, Merchiori prenderà direttamente la guida dell’area Sales Retail. In questo ruolo succederà a Simone Lo Piccolo, destinato ad assumere nuove responsabilità in Drivalia. Per l’area Marketing non cambia invece la responsabile: la direzione resta affidata a Laura Gastaldo. L’accorpamento dei dipartimenti si accompagna così a un avvicendamento nelle vendite retail, mentre viene mantenuta la continuità nella guida del marketing.

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Il nuovo assetto concentra sotto Merchiori il coordinamento delle due funzioni, senza modificare la responsabilità complessiva della filiale italiana, che resta a Berra. È su questo rapporto tra gestione del business, operatività e attività commerciali che si articola il mandato del nuovo Deputy Country Manager. La riorganizzazione riguarda le strutture interne della banca e viene collegata al perseguimento dei suoi obiettivi di vendita.

Alberto Merchiori, nominato Deputy Country Manager Italia e Responsabile Sales & Marketing, ha commentato il ritorno nel gruppo:

“Sono entusiasta di tornare a far parte di questo Gruppo in un momento di così forte trasformazione e spinta verso il futuro”

Il ritorno dopo gli incarichi in FCA Bank e Santander

Per Merchiori si tratta di un rientro in un gruppo nel quale aveva già ricoperto incarichi di responsabilità. Era stato Country Manager delle filiali di FCA Bank, poi divenuta CA Auto Bank, prima in Spagna e Portogallo e successivamente nel Regno Unito. Il precedente percorso nella banca aveva quindi riguardato la gestione delle attività in più mercati europei; il nuovo incarico si concentra invece sulla filiale italiana.

Dal 2015 al 2025 Merchiori ha lavorato in Santander Consumer Finance Europe come CEO di SCB Italy. Il suo percorso comprende inoltre incarichi nei consigli di amministrazione di Stellantis Financial Services Italia e TimFin, oltre a esperienze nei settori bancario e della tutela del credito. Attualmente è anche Board Member di Azimut/Benetti Yachts.

Il mandato sulle attività commerciali

Il collegamento tra la nuova organizzazione e gli obiettivi commerciali è al centro della seconda parte della dichiarazione di Merchiori:

“Unire le forze di Sales e Marketing in un’unica visione strategica sarà un elemento fondamentale per raggiungere i nostri target commerciali. Lavorerò con la massima determinazione al fianco di Federico Berra e di tutta la squadra per supportare l’operatività e consolidare il successo di CA Auto Bank nel mercato italiano.”

Il riassetto affida quindi a Merchiori l’attuazione del coordinamento tra vendite e marketing, insieme al supporto a Berra nella gestione italiana. I passaggi organizzativi indicati sono l’unificazione dei dipartimenti, il cambio alla guida di Sales Retail e il trasferimento di Lo Piccolo verso nuove responsabilità in Drivalia. Non vengono specificati valori numerici per gli obiettivi commerciali né ulteriori dettagli sul futuro incarico di Lo Piccolo.