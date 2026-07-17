17 Luglio 2026

Home / PERSONE / Ida Di Filippo sposa Pietro Albano il 5 settembre a Sorrento

La notizia in sintesi

Ida Di Filippo e Pietro Albano si sposeranno il 5 settembre 2026.

e si sposeranno il 5 settembre 2026. La cerimonia è prevista a Sorrento , scelta dalla coppia per le nozze.

, scelta dalla coppia per le nozze. Gli inviti illustrati anticipano palette e stile richiesti agli ospiti.

La proposta era arrivata nel 2025 davanti ai Faraglioni di Capri.

Riassunto generato con AI

Ida Di Filippo sposa Pietro Albano a Sorrento

Ida Di Filippo, agente immobiliare e volto di Casa a Prima Vista, sposerà il compagno Pietro Albano il 5 settembre 2026 a Sorrento. La data e la località sono state rese note attraverso i preparativi condivisi sui social dalla futura sposa, che ha mostrato inviti e materiali dedicati all’identità dell’evento.

Le nozze celebreranno una relazione iniziata lontano dalla televisione e durata oltre dodici anni. La coppia ha scelto la città campana dopo la proposta ricevuta nel 2025 durante una gita in barca davanti ai Faraglioni di Capri, in un momento ispirato a una scena di Titanic.

Il racconto dei preparativi evidenzia una cerimonia costruita attorno alla cura dei dettagli: “Prima ci sono le emozioni. Poi le idee prendono forma, i dettagli trovano il loro posto e ogni scelta inizia a raccontare una storia, la nostra”, ha scritto Ida Di Filippo. La scelta di rendere pubblici alcuni elementi organizzativi accompagna l’attesa dei fan senza modificare il profilo riservato mantenuto da Pietro Albano.

Inviti e dress code definiscono l’identità delle nozze

Le partecipazioni di matrimonio sono state realizzate con una copertina dipinta a mano e un panorama marino. Sull’invito compare il messaggio: “Save the date per le nozze di Pietro e Ida. 5 settembre 2026. Sorrento”. Accanto alle partecipazioni, gli invitati ricevono una style guide pensata per coordinare estetica, materiali, font e decorazioni.

Il documento non è soltanto un’indicazione sull’abbigliamento, ma definisce l’atmosfera della giornata. Per le donne sono indicati giallo canarino, ruggine, grigio perla e verde bosco; per gli uomini blu notte, marrone, beige e azzurro.

La scelta di una guida visiva consente alla coppia di estendere il progetto dell’evento anche alla presenza degli ospiti, ricercando coerenza tra inviti, scenografia e abiti. È un’impostazione che trasforma il dress code in una componente dell’organizzazione, non in una semplice prescrizione formale.

La proposta di Pietro Albano era stata condivisa dalla stessa Ida Di Filippo: dopo aver ricreato un momento ispirato al celebre film, l’infermiere si era inginocchiato con l’anello. Albano, 35 anni, lavora all’ospedale Niguarda di Milano e resta meno esposto mediaticamente rispetto alla futura moglie.

Una storia privata entra nel racconto pubblico

Il matrimonio a Sorrento segna un passaggio significativo per una coppia che ha consolidato il proprio rapporto prima della notorietà televisiva di Ida Di Filippo. La diffusione degli inviti e della guida di stile mostra come i preparativi siano diventati parte del suo dialogo con il pubblico.

Resta invece centrale la dimensione personale dell’evento: la cerimonia unirà una relazione nata fuori dai riflettori alla popolarità acquisita dalla protagonista con Casa a Prima Vista.

FAQ

Quando si sposano Ida Di Filippo e Pietro Albano?

Sì, le nozze di Ida Di Filippo e Pietro Albano sono fissate per il 5 settembre 2026.

Dove si terrà il matrimonio?

Sì, la coppia ha scelto Sorrento come località della cerimonia, come indicato nelle partecipazioni condivise dalla futura sposa.

Quali colori sono previsti per gli invitati?

Sì, per le donne sono suggeriti canarino, ruggine, grigio perla e verde bosco; per gli uomini blu notte, marrone, beige e azzurro.

Come è avvenuta la proposta di matrimonio?

Sì, Pietro Albano ha chiesto a Ida Di Filippo di sposarlo nel 2025, in barca davanti ai Faraglioni di Capri.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: ComingSoon.it e iO Donna.