12 Novembre 2026

/ Home/PERSONE/Roberto Vannacci, cala l’attenzione online e peggiora la reputazione

Si riduce la presenza di Roberto Vannacci nelle conversazioni online, ma aumenta il peso dei giudizi negativi. Tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, l’Osservatorio Politico di Reputation Manager ha rilevato 34.500 contenuti dedicati al politico: il 65,7% in meno rispetto ai 100.700 del periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre. Nella stessa rilevazione, la quota di contenuti negativi raggiunge il 70,5%, mentre quella positiva si ferma all’11,1%.

Il rapporto, presentato l’11 novembre, descrive quindi due andamenti distinti: alla diminuzione dell’attenzione non corrisponde un miglioramento della reputazione misurata. Il seguito sui social, inoltre, non si muove nella stessa direzione delle conversazioni: su TikTok i follower aumentano, mentre su X diminuisce la circolazione dei messaggi pubblicati da Vannacci.

Meno conversazioni, più giudizi negativi

Dopo i picchi registrati alla fine di settembre, il volume dei contenuti si contrae progressivamente. Secondo l’Osservatorio, dalla metà di ottobre la flessione diventa stabile e si accompagna a un ulteriore arretramento dell’indice reputazionale. La tendenza negativa copre cinque mesi: tra il 1° giugno e il 31 ottobre, l’impatto reputazionale negativo aumenta del 176,3%.

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Rispetto alla precedente rilevazione, la componente negativa del sentiment guadagna 7,4 punti percentuali. I contenuti neutrali arrivano al 18,5%, mentre quelli positivi perdono 9,9 punti. La distribuzione varia a seconda delle fonti: sui social la negatività è pari al 67,6%; nei contenuti web esterni ai social sale al 72,3%.

L’analisi colloca il peggioramento di fine ottobre in una fase caratterizzata anche dal calo nei sondaggi e dalle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta, tuttavia, di una misurazione della reputazione digitale: i dati riportati descrivono contenuti, giudizi e capacità di diffusione online, non una rilevazione delle intenzioni di voto.

Le controversie che pesano sull’indice

Tre vicende concentrano una parte rilevante dell’impatto negativo individuato dalla ricerca. Le dichiarazioni del 22 settembre sulla lunghezza delle gonne valgono -9.929 R; alla fotografia di Matilde Siracusano modificata con l’intelligenza artificiale vengono attribuiti -8.434 R; le dichiarazioni del 7 ottobre contro Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, incidono per -2.687 R. Il totale indicato per questi episodi è di circa -21.050 R.

I giornali online risultano il canale con il maggiore impatto reputazionale negativo: il valore passa da -44.900 R a -69.400 R, con un aumento del 54,5%. Tra le testate associate agli effetti più sfavorevoli compaiono Il Giornale e Repubblica. Per quantità di rilevazioni, invece, X precede Facebook e YouTube.

Su TikTok crescono i follower, su X calano i rilanci

L’account TikTok passa in un mese da 356.400 a 426.900 follower, in crescita del 19,8%. Instagram conserva il pubblico più numeroso, con circa 1,1 milioni di follower: oltre il doppio rispetto a TikTok e Facebook. L’aumento degli iscritti, dunque, convive con un peggioramento degli indicatori reputazionali.

Su TikTok, il consenso rilevato si concentra su sicurezza, patriottismo, carisma e stile comunicativo diretto. Le valutazioni critiche riguardano il rispetto delle donne, i diritti delle persone con disabilità e delle minoranze, le dichiarazioni sulla comunità LGBTQ+ e le posizioni percepite come vicine al fascismo.

Su X, nei 41 tweet originali pubblicati tra il 16 settembre e il 31 ottobre, si contano 1.746 retweet effettuati da 830 account. La media dei rilanci per messaggio scende da 132 a 42,6. Il tema europeo compare nel 25% dei retweet, mentre nei contenuti del politico perdono spazio immigrazione e scontro con gli avversari.

Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, sintetizza così la propria lettura: “La sensazione è che Vannacci sia entrato un po’ in una fase di preparazione riducendo da un certo punto in poi la sua esposizione”. Nel dettaglio, Barchiesi commenta:

«Analizzando i nuovi dati la sensazione è che Vannacci sia entrato un po’ in una fase di preparazione (in vista della vera campagna elettorale) riducendo da un certo punto in poi la sua esposizione. I suoi tweet nel periodo diminuiscono infatti del 16,3% e nei contenuti proposti calano anche i cavalli di battaglia come lo scontro politico con gli avversari e l’immigrazione, a favore di una crescita del tema europeo»

Lo stesso Barchiesi aggiunge:

«La conseguenza di una scelta che appare deliberata è però in parte causa di una contrazione della sua centralità reputazionale. Quando diminuisce anche l’attenzione, la negatività tende a pesare ancora di più».

Il perimetro della rilevazione

La ricerca di Reputation Manager utilizza la piattaforma proprietaria di Reputation Intelligence e prende in esame social network, siti d’informazione, blog, forum e altre fonti digitali. Per volumi, sentiment ed eventi il periodo osservato va dal 16 settembre al 31 ottobre 2026; per l’andamento complessivo dell’indice R, dal 1° giugno al 31 ottobre. Sono esclusi i commenti pubblicati sui canali social ufficiali del politico.

Entro questo perimetro, il dato centrale è la distanza tra consistenza del pubblico e diffusione dei messaggi: la crescita dei follower su TikTok non compensa, negli indicatori dell’Osservatorio, la minore circolazione su X e il peso delle controversie nelle conversazioni online.