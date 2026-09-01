1 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm presenta lo zoom broadcast 4K FUJINON UA94x8.7BESM

La notizia in sintesi Fujifilm annuncia il nuovo obiettivo broadcast 4K FUJINON UA94x8.7BESM.

Lo zoom 94x copre focali da 8,7 a 818 millimetri.

Il prodotto sarà presentato all’IBC2026 di Amsterdam dall’11 al 14 settembre.

La vendita è prevista da metà ottobre 2026 a 221.000 euro più IVA.

Fujifilm ha annunciato il FUJINON UA94x8.7BESM, un obiettivo zoom broadcast 4K destinato alle telecamere con sensore da 2/3 di pollice. Il nuovo modello offre uno zoom 94x, con una lunghezza focale compresa tra 8,7 e 818 millimetri, e sarà in vendita da metà ottobre 2026 al prezzo di 221.000 euro più IVA.

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L’obiettivo sarà mostrato al pubblico professionale durante IBC2026, appuntamento dedicato alle tecnologie per media e broadcast in programma ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dall’11 al 14 settembre 2026. Il prodotto è pensato per produzioni televisive e live, comprese riprese sportive, concerti e grandi eventi.

Un obiettivo tra i modelli UA70 e UA107

Il FUJINON UA94x8.7BESM si colloca nella gamma Fujifilm tra l’UA70x8.7BESM, indicato dall’azienda per le location più ristrette, e l’UA107x8.4BESM, che dispone di una focale più lunga. La proposta punta quindi a coprire, con una singola ottica, riprese grandangolari e inquadrature molto ravvicinate di soggetti distanti.

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La focale minima di 8,7 millimetri consente di lavorare su campi larghi, mentre l’estensione fino a 818 millimetri è orientata ai dettagli e ai primi piani da lunga distanza. Fujifilm collega queste caratteristiche alle esigenze delle produzioni sportive e musicali, dove telecamere e operatori devono spesso seguire soggetti in movimento da posizioni fisse o lontane dal palco e dal terreno di gioco.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il modello è progettato per offrire un compromesso tra estensione focale, funzioni operative e costo. Il posizionamento riguarda in particolare le emittenti e le produzioni che richiedono un’ottica box-type per telecamere broadcast, senza passare al modello UA107x8.4BESM.

Risoluzione 4K e rivestimento ottico

Per la resa dell’immagine, Fujifilm dichiara l’impiego di una simulazione ottica proprietaria finalizzata a ridurre aberrazioni, perdita di risoluzione e frange di colore ai bordi dell’inquadratura lungo l’intera escursione dello zoom. L’obiettivo supporta la produzione in 4K e include caratteristiche dichiarate dall’azienda come alta risoluzione, contrasto elevato e gamma dinamica HDR.

Tra gli elementi tecnici indicati figura il rivestimento multistrato High Transmittance Electron Beam Coating, o HT-EBC. Fujifilm comunica una trasmissione della luce del 99,8% e una riflettanza dello 0,2% su un’ampia gamma di lunghezze d’onda. Lo scopo dichiarato è migliorare la riproduzione dei colori e contenere i riflessi indesiderati, aspetti rilevanti soprattutto nelle riprese dal vivo con fonti luminose variabili.

L’azienda confronta il nuovo UA94x8.7 con obiettivi HD dalla focale simile, sostenendo che il modello offra prestazioni ottiche adatte alla transizione verso produzioni in 4K. Il comunicato non fornisce però dati comparativi sulle condizioni di prova o sulle differenze di resa rispetto ai prodotti citati.

Stabilizzazione e controlli per gli operatori

L’UA94x8.7BESM integra un sistema di stabilizzazione dell’immagine basato sul Ceramic Ball Roller System di Fujifilm. Il sistema utilizza sfere in ceramica lavorate con precisione per ridurre l’attrito durante il funzionamento della stabilizzazione, secondo la descrizione dell’azienda.

Sono previste otto impostazioni di stabilizzazione, pensate per adattare il comportamento dell’ottica alle diverse posizioni della telecamera e alle condizioni di ripresa. La funzione è indicata sia per situazioni con movimenti limitati, come i concerti, sia per riprese sportive all’aperto, dove vibrazioni e spostamenti dell’inquadratura possono essere più frequenti.

Con lo Zoom Demand FUJINON ERD-50A, l’obiettivo può utilizzare 200 tipi di curve di zoom e consente di attivare o disattivare la stabilizzazione dell’immagine. L’abbinamento con il Focus Demand FUJINON EPD-51A permette invece la messa a fuoco manuale precisa. Sono accessori che ampliano le possibilità di controllo per chi opera su produzioni broadcast.

L’arrivo del nuovo obiettivo si inserisce nell’aggiornamento della gamma broadcast di Fujifilm. L’azienda segnala inoltre il recente UA22x4.8BERD e annuncia le future uscite dei modelli UA16x4BERD e UA30x7.3BERD, previste per la primavera del 2027.

FAQ

Quando sarà disponibile il FUJINON UA94x8.7BESM?

La vendita è prevista da metà ottobre 2026, secondo quanto indicato da Fujifilm nel comunicato.

Quanto costa il nuovo obiettivo Fujifilm?

Il prezzo comunicato è di 221.000 euro più IVA.

Quale escursione focale offre l’obiettivo?

Lo zoom 94x copre focali da 8,7 millimetri a 818 millimetri, dal grandangolare all’ultra-teleobiettivo.

Con quali telecamere è compatibile?

Il FUJINON UA94x8.7BESM è progettato per telecamere broadcast dotate di sensore da 2/3 di pollice.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.