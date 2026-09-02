Cina, l’intelligenza artificiale entra nel piano per l’istruzione speciale

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Cina : piano nazionale per digitalizzare l’istruzione speciale

: piano nazionale per digitalizzare l’istruzione speciale L’IA sarà valutata nell’insegnamento e nell’assistenza agli studenti

Obiettivo: sistema inclusivo e integrato entro il 2030

Nel 2025 coinvolti 927.000 studenti e 85.100 docenti





IA e istruzione speciale nel piano della Cina

La Cina intende valutare l’impiego dell’intelligenza artificiale nell’istruzione speciale, con l’obiettivo di rendere più accessibili, personalizzati e tecnologicamente avanzati i percorsi destinati agli studenti con disabilità. Il piano d’azione è stato pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Istruzione cinese e da altri sei dipartimenti governativi, riferiscono Xinhua e Italpress.

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Il provvedimento riguarda il periodo del 15esimo Piano quinquennale, dal 2026 al 2030, e definisce le misure per rafforzare il sistema dell’istruzione speciale attraverso l’integrazione di IA, big data, realtà virtuale e infrastrutture digitali. La strategia punta a uno sviluppo di alta qualità, integrato e inclusivo, mantenendo il tasso di iscrizione alla scuola dell’obbligo per i bambini con disabilità oltre il 97% fino al 2030.

Il motivo dell’intervento è indicato dalle stesse autorità: la digitalizzazione può offrire nuovi strumenti per l’apprendimento personalizzato e l’assistenza educativa, ma il settore cinese dell’istruzione speciale presenta ancora limiti nelle risorse disponibili e nell’applicazione concreta delle tecnologie. Il piano mira quindi a trasformare la digitalizzazione in uno dei principali fattori di sviluppo dei prossimi cinque anni.

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Assistenti intelligenti, docenti supportati e scuole digitali

Il documento propone modelli di collaborazione tra persone e macchine, compresi assistenti intelligenti per l’apprendimento e insegnanti supportati dall’intelligenza artificiale. L’indicazione non descrive la sostituzione del personale scolastico, ma l’esplorazione di tecnologie capaci di affiancare didattica, supporto in classe e organizzazione dei percorsi formativi.

Tra le applicazioni previste figura l’assistenza in aula agli studenti con disabilità. Il piano contempla inoltre forme di insegnamento a domicilio per gli alunni con disabilità gravi, un ambito nel quale gli strumenti digitali possono ampliare la continuità della relazione educativa oltre gli spazi fisici della scuola.

Le autorità chiedono un maggiore utilizzo non soltanto dell’IA, ma anche dei big data, della realtà virtuale e di altre tecnologie emergenti. Parallelamente, il programma sollecita il rafforzamento delle infrastrutture digitali nelle scuole speciali e l’espansione delle risorse dedicate sulla piattaforma nazionale per l’istruzione intelligente.

Un funzionario del ministero dell’Istruzione ha spiegato che il piano considera la digitalizzazione dell’istruzione speciale un motore essenziale per il settore nel quinquennio 2026-2030. Secondo il funzionario, i progressi nelle tecnologie dell’informazione hanno aperto negli ultimi anni nuove possibilità per le scuole, gli insegnanti e gli studenti che necessitano di supporti didattici specifici.

Sulla piattaforma nazionale per l’istruzione intelligente è già stata attivata una sezione dedicata all’istruzione speciale. Anche le autorità locali hanno sperimentato modalità di utilizzo delle tecnologie digitali per sostenere l’insegnamento personalizzato, segnalando un interesse operativo che precede la nuova pianificazione nazionale.

La valutazione ufficiale resta però prudente. Il funzionario ha rilevato che la digitalizzazione dell’istruzione speciale in Cina è ancora in una fase iniziale e che persistono carenze nelle risorse, oltre a un uso insufficiente degli strumenti disponibili.

Questo elemento definisce la portata concreta del piano: la sfida non riguarda soltanto l’introduzione di software o piattaforme, ma la capacità di renderli accessibili e applicabili nel sistema scolastico. Le misure annunciate legano infatti tecnologia, formazione, infrastrutture e ampliamento delle risorse didattiche specialistiche.

I dati ufficiali mostrano una crescita significativa del comparto nell’ultimo decennio. Nel 2025 la Cina contava 2.464 scuole di istruzione speciale, 927.000 studenti e 85.100 insegnanti a tempo pieno impegnati nel settore.

Rispetto al 2012, il numero delle scuole era aumentato del 33%, quello degli studenti del 145% e quello dei docenti del 95%. Le cifre evidenziano l’ampliamento della rete educativa sulla quale il governo intende ora innestare le nuove capacità digitali e intelligenti.

Obiettivo 2030: inclusione, continuità e capacità tecnologiche

Nel 2025 il tasso di iscrizione all’istruzione obbligatoria dei bambini in età scolare con disabilità ha raggiunto il 97%. Il piano stabilisce il mantenimento di una quota superiore al 97% fino al 2030, collegando l’uso delle tecnologie alla continuità dell’accesso scolastico.

La prospettiva indicata dalle autorità non si limita alle dotazioni digitali. Il provvedimento prevede anche il miglioramento dei meccanismi di sostegno all’istruzione speciale e il potenziamento delle capacità digitali e intelligenti del sistema.

Entro il 2030, la Cina punta a costruire un sistema di istruzione speciale definito di alta qualità, integrato e inclusivo. L’aspetto più rilevante è l’inserimento dell’IA anche per l’assistenza in classe e la didattica domiciliare, due ambiti connessi alle necessità degli studenti con disabilità più complesse.

FAQ

Quale periodo copre il piano cinese?

Il piano riguarda il 15esimo Piano quinquennale, previsto dal 2026 al 2030, e definisce interventi per sviluppo e miglioramento dell’istruzione speciale.

Quali tecnologie saranno usate nelle scuole speciali?

Intelligenza artificiale, big data, realtà virtuale e altre tecnologie saranno impiegati per insegnamento, apprendimento, assistenza e rafforzamento delle infrastrutture digitali.

Quanti studenti frequentavano l’istruzione speciale nel 2025?

I dati ufficiali indicano 927.000 studenti nel settore dell’istruzione speciale cinese nel 2025, distribuiti in 2.464 scuole dedicate.

Quale obiettivo è fissato per l’iscrizione scolastica?

Il tasso di iscrizione all’istruzione obbligatoria dei bambini con disabilità dovrà restare sopra il 97% fino al 2030.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale su fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it. I contenuti sono stati rielaborati dalla Redazione con controllo e supervisione umana, nel rispetto dell’accuratezza giornalistica.