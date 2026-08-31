31 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Cina, la domanda di capacità AI cresce del 417%: offerta ferma al 128%

La notizia in sintesi La domanda cinese di calcolo AI supera nettamente la capacità disponibile.

Nel primo trimestre la richiesta interna è cresciuta del 417% annuo.

Le restrizioni statunitensi favoriscono lo sviluppo dei fornitori locali di chip.

La scarsità influenza anche abbonamenti e servizi AI rivolti al pubblico.

Chip AI cinesi, domanda oltre l’offerta

I produttori cinesi di chip per l’intelligenza artificiale affrontano una fase di espansione sostenuta dalla domanda interna di potenza di calcolo, cresciuta più rapidamente dell’offerta disponibile. In Cina, il fenomeno riguarda aziende tecnologiche, sviluppatori di modelli AI e filiere industriali impegnate nella produzione di acceleratori, memorie e sistemi di packaging avanzato.

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Nel primo trimestre dell’anno, secondo la China Academy of Information and Communications Technology, istituto sostenuto dallo Stato cinese, la domanda di capacità di calcolo per l’AI è aumentata del 417% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’offerta è cresciuta del 128%, un incremento significativo che non ha però colmato il divario tra le richieste del mercato e le risorse produttive disponibili.

Alla pressione della domanda si aggiungono le restrizioni degli Stati Uniti sulle esportazioni di tecnologie avanzate verso la Cina. I controlli limitano l’accesso ai semiconduttori più evoluti e spingono imprese e sviluppatori locali a cercare soluzioni nazionali, rafforzando il peso commerciale dei produttori cinesi.

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Il tema non riguarda soltanto la disponibilità di chip: per Pechino, costruire un’infrastruttura AI domestica più ampia è una necessità industriale e strategica. La crescita della capacità produttiva deve accompagnare la richiesta di calcolo, perché la sola domanda non risolve i vincoli legati a wafer, memorie ad alta larghezza di banda e lavorazioni specializzate.

Il divario emerso nel primo trimestre descrive quindi un mercato nel quale il fabbisogno di acceleratori supera le consegne possibili. Per i produttori locali, l’accesso alle capacità produttive può tradursi in un portafoglio clienti più stabile, mentre per gli utilizzatori finali la scarsità può incidere sui tempi e sulla disponibilità dei servizi basati sull’intelligenza artificiale.

Produzione, servizi e colli di bottiglia

La distanza fra domanda e offerta ha trasformato il settore cinese dei chip AI in un mercato favorevole ai venditori. Per un produttore, assicurarsi gli impianti necessari alla realizzazione degli acceleratori significa poter rispondere a una domanda che resta superiore alla capacità disponibile e garantire continuità alle consegne richieste dai clienti.

La competizione non si limita all’architettura dei semiconduttori. La disponibilità di wafer, il packaging avanzato, le memorie e la capacità di fornire volumi adeguati diventano fattori decisivi per le aziende che intendono competere nel mercato dell’intelligenza artificiale.

Le restrizioni commerciali degli Stati Uniti, pensate per ridurre l’accesso cinese ai chip più avanzati, hanno anche creato spazio per i fornitori nazionali. Le imprese locali possono intercettare una domanda che non può essere soddisfatta interamente con componenti importati, anche quando non hanno ancora raggiunto la maturità tecnologica dei concorrenti internazionali.

Il quadro resta tuttavia articolato. Alle limitazioni statunitensi si affiancano scelte selettive sulle forniture straniere: il via libera cinese ai chip NVIDIA H200 destinati ai colossi dell’AI mostra che il mercato non è completamente chiuso alle tecnologie estere.

Questa apertura non elimina la necessità di ampliare la filiera domestica. Le aziende cinesi continuano infatti a beneficiare di una domanda locale che richiede una quantità di capacità di calcolo non copribile soltanto attraverso l’importazione di componenti.

La carenza ha già prodotto effetti visibili sui servizi digitali. Tra aprile e luglio, sviluppatori di modelli quali Z.ai, Moonshot AI e Alibaba hanno sospeso o limitato nuove sottoscrizioni rivolte agli utenti individuali.

Il dato indica che i vincoli produttivi possono arrivare fino al mercato finale. Quando gli acceleratori non sono sufficienti, gli operatori devono gestire le risorse disponibili e possono ridurre l’accesso commerciale ai propri prodotti, invece di estendere indistintamente il numero degli abbonati.

La crescita del 417% rilevata dalla China Academy of Information and Communications Technology evidenzia una pressione eccezionale sul sistema cinese del calcolo AI. L’aumento del 128% dell’offerta conferma l’espansione della filiera, ma mostra anche che l’attuale capacità non segue lo stesso ritmo della richiesta.

Packaging, produzione e approvvigionamento di memorie ad alta larghezza di banda restano i principali colli di bottiglia indicati dal quadro disponibile. L’espansione dell’offerta richiede quindi interventi lungo più passaggi della catena industriale, non soltanto la progettazione di nuovi chip.

Per le imprese locali, la domanda protetta dalle restrizioni può favorire la crescita commerciale. Per il sistema tecnologico cinese, invece, la sfida consiste nel trasformare tale domanda in una capacità produttiva affidabile, sufficiente e continuativa.

La priorità dell’infrastruttura nazionale

L’effetto più rilevante riguarda la centralità della capacità industriale. Il mercato cinese dell’AI non dipende esclusivamente dalla qualità dei modelli o dalle prestazioni teoriche dei processori: dipende dalla possibilità concreta di produrre, assemblare e consegnare componenti in quantità adeguate.

La scarsità di acceleratori rende la capacità disponibile una risorsa da allocare tra piattaforme, sviluppatori e servizi al pubblico. Le limitazioni alle nuove sottoscrizioni di Z.ai, Moonshot AI e Alibaba mostrano che il problema può trasferirsi dalla filiera hardware alle condizioni di accesso degli utenti.

Per Pechino, aumentare l’offerta domestica diventa quindi una priorità dell’intero ecosistema nazionale. La domanda già registrata supera la capacità esistente e mantiene alta la pressione su fabbriche, packaging e forniture di memoria.

Le restrizioni esterne hanno contribuito a creare un mercato per i fornitori locali, ma non rimuovono i limiti industriali. La solidità della crescita dipenderà dalla capacità di ridurre quei colli di bottiglia e di tradurre l’espansione della domanda in disponibilità effettiva di calcolo.

FAQ

Quanto è cresciuta la domanda cinese di calcolo AI?

Nel primo trimestre dell’anno è aumentata del 417% su base annua, secondo la China Academy of Information and Communications Technology.

Di quanto è aumentata l’offerta di capacità AI?

Nello stesso periodo l’offerta è cresciuta del 128%, un ritmo insufficiente a eliminare il divario con la domanda interna.

Quali aziende hanno limitato le nuove sottoscrizioni?

Z.ai, Moonshot AI e Alibaba hanno sospeso oppure limitato nuove adesioni per utenti individuali tra aprile e luglio.

Quali componenti frenano la produzione di chip AI?

Wafer, packaging avanzato e memorie ad alta larghezza di banda sono indicati tra i passaggi critici della filiera produttiva.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni verificate attraverso un’analisi delle fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, insieme a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.