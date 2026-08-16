ChatGPT per macOS introduce la cronologia delle attività tra app e siti

16 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

ChatGPT per macOS introduce l’opzione Computer History.

per macOS introduce l’opzione Computer History. La funzione conserva contesto tra app, siti e conversazioni recenti.

Browser, calendario e note possono contribuire alle nuove richieste.

L’utilità aumenta insieme alla necessità di controlli sui dati.

Riassunto generato con AI

Computer History estende la memoria di ChatGPT

ChatGPT per macOS amplia il proprio raggio d’azione con Computer History, funzione opzionale progettata per mantenere il contesto delle attività svolte dall’utente tra applicazioni e siti web. La novità riguarda chi utilizza l’assistente su Mac e punta a rendere più immediate le richieste successive, evitando di ripetere manualmente informazioni già emerse durante il lavoro. Il motivo è offrire continuità tra strumenti diversi, ma la possibilità di conservare tracce operative richiede attenzione nella gestione di dati riservati.

Computer History si inserisce nell’evoluzione dell’app ChatGPT per macOS, già arricchita nel 2024 con companion window, lettura di contenuti nelle app di sviluppo e interazione con software compatibili attraverso Advanced Voice Mode. Il nuovo livello aggiunge una componente temporale: l’assistente può usare attività recenti per comprendere una domanda formulata in un momento successivo. La funzione non viene descritta come un archivio video permanente dello schermo, ma come una memoria strutturata e interrogabile delle attività.

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Contesto tra browser, messaggi e strumenti di lavoro

Il funzionamento prospettato permette a ChatGPT di recuperare elementi da programmi differenti, inclusi browser, calendari, piattaforme di messaggistica e applicazioni per gli appunti. In un caso pratico, l’utente può chiedere un aggiornamento sul lavoro del giorno precedente senza ricostruire ogni passaggio svolto in Chrome, Slack, Notion o Google Calendar. Il valore della funzione risiede quindi nella capacità di collegare attività distribuite, trasformandole in contesto disponibile nella conversazione.

L’impostazione deriva anche da Chronicle, progetto sperimentale presentato come anteprima opzionale per gli utenti ChatGPT Pro su macOS. L’obiettivo dichiarato è convertire il contesto visualizzato sullo schermo in ricordi sintetici e riutilizzabili, riducendo i token necessari per richiamare informazioni utili. In questa prospettiva, la memoria non coincide con la semplice registrazione dell’attività, ma con la selezione di elementi utili alle richieste future.

Il confronto con Microsoft Recall è naturale, poiché entrambe le soluzioni cercano di rendere interrogabile ciò che è avvenuto in precedenza sul computer. Computer History, tuttavia, viene presentata come componente della memoria conversazionale di ChatGPT e non soltanto come strumento di consultazione dell’attività passata. La differenza pratica indicata dalla fonte è l’uso diretto del contesto per assistere l’utente nelle domande successive.

L’app ChatGPT per macOS richiede macOS 14 o versioni successive e un Mac con Apple Silicon, dal chip M1 in avanti. Il requisito hardware delimita il perimetro dei dispositivi compatibili con l’app, mentre Computer History aggiunge un possibile uso più continuativo dell’assistente nel flusso quotidiano. Non vengono indicati ulteriori dettagli su modalità di attivazione o configurazioni specifiche della funzione.

Il controllo dei dati resta la questione centrale

La maggiore utilità di Computer History comporta un compromesso: più informazioni l’assistente può ricordare, più può risultare efficace nel ricostruire il lavoro svolto. Su un Mac professionale possono però convivere documenti aziendali, codice sorgente, conversazioni riservate, dati finanziari e informazioni dei clienti. Per questo i piani Business ed Enterprise non sostituiscono policy interne, autorizzazioni e valutazioni dedicate alla gestione dei dati sensibili.

La conseguenza è operativa prima ancora che tecnologica: l’utente deve decidere con precisione quali attività rendere disponibili alla memoria dell’assistente. La continuità tra applicazioni promette meno ripetizioni e più rapidità, ma richiede una valutazione proporzionata al contesto lavorativo. La funzione opzionale lascia quindi centrale la scelta individuale sul perimetro delle informazioni da ricordare.

FAQ

Che cos’è Computer History su ChatGPT?

Sì, è una funzione opzionale di ChatGPT per macOS che conserva contesto da attività recenti svolte tra applicazioni e siti web.

Quali app può usare Computer History?

Sì, può recuperare informazioni da strumenti come Chrome, Slack, Notion e Google Calendar, secondo gli esempi riportati nella fonte.

Computer History registra permanentemente lo schermo?

No, è descritta come memoria strutturata delle attività e non come archivio video permanente dello schermo.

Quali Mac supportano l’app ChatGPT?

Sì, l’app richiede macOS 14 o successivo e un Mac con Apple Silicon, a partire dal chip M1.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.