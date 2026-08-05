Italia tech, venture capital a 652 milioni nel primo semestre: +29%

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Italia tech: 652 milioni di dollari raccolti nel primo semestre 2026.

tech: 652 milioni di dollari raccolti nel primo semestre 2026. Il venture capital cresce del 29% rispetto al 2025.

L’intelligenza artificiale catalizza 204 milioni di dollari di investimenti.

Torino ospiterà Wave by Vento dal 7 al 9 ottobre.

( Riassunto generato con AI)

Startup italiane, investimenti in crescita nel 2026

L’ecosistema delle startup italiane accelera nel primo semestre del 2026: secondo l’analisi di Dealroom diffusa da Wave by Vento, le imprese innovative del Paese hanno raccolto 652 milioni di dollari in venture capital, il 29% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato riguarda l’Italia, dove il valore complessivo delle aziende tecnologiche ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari.

La crescita sarà al centro di Wave by Vento, conferenza internazionale in programma a Torino dal 7 al 9 ottobre, che riunirà founder, investitori e imprese del settore. L’aumento degli investimenti segnala una maggiore capacità di attrarre capitali in comparti diversi, dall’intelligenza artificiale allo spazio, dal software alla manifattura avanzata.

Il confronto con il 2022 rafforza la lettura di un’espansione strutturale: allora il valore dell’ecosistema tech nazionale era di 63 miliardi di dollari. Oggi gli unicorni italiani valgono complessivamente 57,3 miliardi, mentre la quotazione di Bending Spoons, avvenuta a luglio con una valutazione di 25 miliardi di dollari, rappresenta uno dei principali segnali della nuova dimensione raggiunta dal settore.

AI, round e maturità dell’ecosistema

L’intelligenza artificiale è fra i motori più evidenti della crescita. Nei primi sei mesi del 2026, le startup italiane dell’AI hanno raccolto 204 milioni di dollari e raggiunto un valore aggregato di 8,2 miliardi, quasi triplicato dal 2022. Il comparto sostiene circa 25.000 posti di lavoro, evidenziando come la tecnologia stia incidendo non soltanto sulla raccolta finanziaria ma anche sull’occupazione.

I finanziamenti confermano una base industriale più diversificata: WeRoad ha raccolto 58 milioni di dollari nel travel; D-Orbit 53 milioni di euro nello spazio; Smartness 47 milioni di euro nell’AI; Lexroom 42,9 milioni nel legaltech. Seguono Niulinx, Subbyx, MDOTM, Webidoo e Dronus, attive tra finanza, servizi digitali, manifattura avanzata e guida autonoma.

Per Diyala D’Aveni, CEO di Vento, “l’ecosistema italiano delle startup continua a muoversi nella direzione giusta”. Il quadro nazionale si colloca inoltre in un mercato europeo favorevole: nel semestre le startup continentali hanno raccolto 44,2 miliardi di dollari, mentre gli investimenti europei nell’AI hanno già superato quelli dell’intero 2025.

Il punto analitico è la combinazione tra capitali, crescita delle valutazioni e varietà dei settori finanziati. Il successo di Bending Spoons può rafforzare l’effetto volano evocato da D’Aveni: più visibilità internazionale per i founder, maggiore attenzione degli investitori e nuovi riferimenti per aziende italiane impegnate a scalare.

Torino come piattaforma per capitali e talenti

Wave by Vento punta ora a trasformare questi numeri in relazioni operative. Dopo oltre 15.000 partecipanti nel 2025, l’evento torinese ospiterà, fra gli altri, Nik Storonsky, Luca Ferrari, John Elkann, Jony Ive, Antonio Filosa, Tim Berners-Lee e Joe Tsai.

Nel programma figurano anche Linda Rottenberg, Roxanne Varza, Kitty Mayo, Luana Lara Lopes e Alex Kendall. La presenza di investitori, imprenditori e tecnologi internazionali rafforza l’ambizione di Torino come punto d’incontro europeo per capitale, competenze e sviluppo delle startup.

La conseguenza da osservare nei prossimi mesi sarà la capacità del sistema di convertire la raccolta in aziende durature, occupazione qualificata e competitività globale, soprattutto nei segmenti tecnologici a più alta intensità di innovazione.

FAQ

Quanto hanno raccolto le startup italiane nel 2026?

Sì, nel primo semestre del 2026 le startup italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari in venture capital.

Di quanto cresce il venture capital italiano?

Sì, gli investimenti sono aumentati del 29% rispetto al primo semestre del 2025, secondo i dati Dealroom.

Quanto vale l’ecosistema tech italiano?

Sì, il valore complessivo delle aziende tecnologiche italiane ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari nel 2026.

Quali risultati registra l’intelligenza artificiale italiana?

Sì, le startup italiane dell’AI hanno raccolto 204 milioni di dollari e valgono complessivamente 8,2 miliardi.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e la Repubblica.