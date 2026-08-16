16 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Ucraina, accordo da 100 milioni per dotare 50.000 droni di IA

La notizia in sintesi Auterion fornirà sistemi AI per 50.000 droni Shrike ucraini.

fornirà sistemi AI per 50.000 droni ucraini. Il contratto vale 100 milioni di dollari ed è attribuito dalla Reuters alla Germania .

. I droni potranno seguire bersagli anche senza GPS o collegamento radio.

La selezione iniziale dell’obiettivo resta affidata a un operatore umano.

Auterion porta l’AI sui droni ucraini

Auterion, società statunitense specializzata in software per piattaforme autonome, equipaggerà 50.000 droni FPV Shrike impiegati dalle forze ucraine con hardware e software capaci di individuare e inseguire bersagli in movimento. Il programma riguarda l’Ucraina, dove il conflitto sta accelerando la sperimentazione militare sull’autonomia, e deriva da un accordo da 100 milioni di dollari.

Gli Shrike, prodotti dall’azienda ucraina SkyFall, vengono utilizzati con carichi esplosivi e finora dipendevano soprattutto dalla guida manuale dell’operatore fino al bersaglio. Il nuovo sistema punta a trasferire al software la fase terminale dell’inseguimento, con l’obiettivo di mantenere l’efficacia del drone anche in condizioni operative complesse.

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Secondo Reuters, il finanziamento dell’ordine sarebbe riconducibile alla Germania, inizialmente non identificata ufficialmente. Per Auterion, la commessa rappresenta la più grande fornitura mai ricevuta.

Come funziona la guida autonoma terminale

L’operatore può condurre inizialmente il drone nell’area d’interesse e indicare un bersaglio fino a circa mezzo miglio di distanza. A quel punto può attivare la guida terminale autonoma: il sistema segue il bersaglio, mentre il pilota conserva la possibilità di annullare l’attacco o scegliere un obiettivo differente finché la comunicazione radio resta disponibile.

Se il segnale viene interrotto dal terreno, dagli edifici o dalle interferenze, il drone può proseguire l’inseguimento senza ulteriori istruzioni. L’elemento tecnico centrale è l’uso delle immagini della videocamera principale dello Shrike, senza fare affidamento sul GPS per completare la fase di tracciamento.

Questa caratteristica risponde a un contesto in cui il disturbo dei segnali satellitari è diventato frequente. Gli Shrike hanno già colpito veicoli corazzati, sistemi di guerra elettronica, artiglieria e lanciarazzi; il Kyiv Independent ha inoltre riferito che due droni avrebbero abbattuto due elicotteri russi Mi-28.

Auterion ha scelto di applicare la tecnologia a droni FPV economici e a corto raggio. Il sistema integrato di controllo del volo e guida terminale è progettato per operare su un chip Arm dal costo di 18 dollari, ma il prezzo di uno Shrike dotato di AI sale a circa 2.000 dollari, contro 400 dollari per la versione manuale.

Sciami autonomi e controllo umano

I kit destinati agli Shrike potranno ricevere aggiornamenti software per consentire a un solo operatore di gestire sciami autonomi. Auterion ha già mostrato negli Stati Uniti un’esercitazione in cui un pilota ha comandato tre droni contro tre obiettivi distinti, ma non ha indicato quando questa capacità arriverà in Ucraina.

Il punto decisivo resta il controllo umano: l’azienda afferma di voler mantenere una persona nella selezione del bersaglio. La ricostruzione, riportata da Ars Technica, evidenzia inoltre un modello ucraino basato su test sul campo, correzioni rapide e nuovo impiego dei sistemi, potenzialmente rilevante anche per lo sviluppo occidentale.

FAQ

Quanti droni Shrike saranno equipaggiati?

Sì, il programma prevede l’installazione di hardware e software Auterion su 50.000 droni FPV Shrike utilizzati dalle forze ucraine.

Quanto vale il contratto per i droni?

Sì, l’accordo ha un valore di 100 milioni di dollari. Reuters ha indicato la Germania come finanziatore dell’ordine.

Il drone usa il GPS per inseguire?

No, il sistema utilizza le immagini della videocamera principale dello Shrike e può continuare a seguire il bersaglio senza navigazione GPS.

Quanto costa uno Shrike con intelligenza artificiale?

Sì, un modello dotato del sistema AI costa circa 2.000 dollari, rispetto ai 400 dollari della versione con controllo esclusivamente manuale.

Quali fonti hanno verificato queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.