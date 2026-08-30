30 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Charles Schwab aggiungerà Solana, Avalanche e Chainlink alla piattaforma crypto

La notizia in sintesi Charles Schwab estenderà Schwab Crypto a Solana , Avalanche e Chainlink .

estenderà Schwab Crypto a , e . I tre asset si aggiungeranno a Bitcoin ed Ether nei prossimi mesi.

ed nei prossimi mesi. La piattaforma serve il retail statunitense, esclusi New York e Louisiana .

e . La selezione privilegia progetti con ecosistemi e casi d’uso consolidati.

Schwab Crypto amplia l’offerta alle altcoin

Charles Schwab, colosso statunitense dei servizi finanziari con 13,04 trilioni di dollari in asset dei clienti al 31 luglio, prevede di aggiungere Solana (SOL), Avalanche (AVAX) e Chainlink (LINK) alla piattaforma Schwab Crypto. L’annuncio, pubblicato il 27 agosto 2026, riguarda la clientela retail negli Stati Uniti e amplia un servizio che finora consentiva il trading diretto soltanto di Bitcoin ed Ether.

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L’estensione è prevista nei prossimi mesi, senza una data di lancio definita. La scelta porta tre altcoin all’interno dell’infrastruttura di un broker che conta 39,9 milioni di conti brokerage attivi e quasi 48 milioni di clienti, integrando gli scambi crypto con azioni e altri investimenti già presenti negli strumenti del gruppo.

Il motivo operativo dell’espansione è proseguire il rollout di Schwab Crypto, avviato a maggio 2026, e allargare gradualmente il catalogo di asset digitali. Per il mercato, il passaggio segnala l’accesso di token diversi da Bitcoin ed Ether a una piattaforma finanziaria rivolta a una platea retail molto ampia.

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Servizio, commissioni e criteri della selezione

Schwab Crypto è accessibile tramite sito web di Charles Schwab, app mobile e piattaforma di trading thinkorswim. Il servizio permette ai clienti di visualizzare e negoziare criptovalute accanto alle partecipazioni tradizionali, evitando la separazione operativa tra portafoglio azionario e area dedicata agli asset digitali.

Gli account crypto sono offerti attraverso Charles Schwab Premier Bank, mentre l’affiliata brokerage Charles Schwab & Co. svolge alcune funzioni operative per conto della banca. Ogni operazione comporta una commissione di 75 basis point, pari allo 0,75% del valore in dollari della transazione.

La disponibilità territoriale resta circoscritta agli Stati Uniti: il servizio è presente in tutti gli Stati tranne New York e Louisiana, e non viene offerto nei territori statunitensi né nelle giurisdizioni internazionali.

L’aspetto più rilevante è la composizione della prima espansione oltre i due principali asset per capitalizzazione. Charles Schwab ha scelto Solana, Avalanche e Chainlink, senza annunciare l’inserimento di BNB, Tron o HYPE di Hyperliquid, pur citati nel confronto con altri asset alternativi.

Il gruppo non ha reso pubbliche le motivazioni specifiche della selezione né ha indicato ulteriori token in valutazione. Le fonti descrivono quindi una lista curata, nella quale la preferenza sembra orientata verso progetti dotati di casi d’uso consolidati ed ecosistemi sviluppati, più che verso una graduatoria fondata esclusivamente sulla capitalizzazione di mercato.

Questa lettura va distinta da una garanzia permanente di supporto: Schwab si riserva infatti la facoltà di ritardare, modificare o ritirare il sostegno a singoli asset digitali in base a sviluppi normativi, operativi o di mercato. Il calendario dell’effettiva negoziazione di SOL, AVAX e LINK dipenderà quindi anche da queste condizioni.

Il peso dell’operatore rende la decisione significativa per i tre network. Al 31 luglio, oltre ai 13,04 trilioni di dollari in asset dei clienti e ai 39,9 milioni di conti attivi, Charles Schwab aveva comunicato ricavi netti record nel secondo trimestre per 7,1 miliardi di dollari e un utile netto di 2,8 miliardi.

Numeri che non misurano direttamente i futuri flussi sulle criptovalute, ma definiscono la scala potenziale dell’infrastruttura che le ospiterà. L’ingresso nel catalogo non implica dunque volumi prestabiliti, mentre rende i tre token disponibili a utenti già abituati a operare nell’ecosistema del broker.

L’ampliamento arriva inoltre mentre la società sviluppa altri prodotti di trading. A giugno, The Wall Street Journal ha riferito del piano di offrire contratti previsionali legati all’indice S&P 500 con Cboe Global Markets, inizialmente limitati agli esiti dell’indice.

Un test per l’integrazione finanziaria delle altcoin

L’inserimento di SOL, AVAX e LINK non equivale a un’apertura indiscriminata dell’offerta crypto di Charles Schwab. Al contrario, il numero limitato degli asset annunciati suggerisce un percorso selettivo, nel quale la società mantiene controllo su tempi, operatività e condizioni di permanenza degli strumenti.

Per gli investitori retail, la conseguenza concreta sarà la possibilità di negoziare tre nuove criptovalute nello stesso ambiente usato per titoli e altri investimenti, quando il rollout sarà completato. Per i progetti coinvolti, la presenza su Schwab Crypto rafforza la visibilità presso la finanza tradizionale.

Il dato da monitorare sarà l’esecuzione dell’annuncio: Charles Schwab non ha fissato una data e può rivedere il supporto. La prossima fase dipenderà quindi dall’attivazione effettiva dei mercati e dall’eventuale ampliamento della lista.

FAQ

Quali criptovalute aggiungerà Charles Schwab?

Solana, Avalanche e Chainlink saranno aggiunte a Schwab Crypto nei prossimi mesi, affiancando Bitcoin ed Ether.

Quando saranno disponibili SOL, AVAX e LINK?

Charles Schwab indica i prossimi mesi, senza comunicare una data precisa per l’avvio del trading dei tre asset.

Quanto costa negoziare crypto su Schwab?

La commissione applicata è di 75 basis point, equivalenti allo 0,75% del valore in dollari di ciascuna transazione crypto.

Dove è disponibile Schwab Crypto?

Il servizio opera negli Stati Uniti, esclusi New York e Louisiana, ma non nei territori USA né nelle giurisdizioni internazionali.

Come è stata verificata questa notizia?

L’analisi incrocia AssetCrypto e Cointelegraph; la nostra Redazione verifica più fonti e svolge supervisione umana prima della pubblicazione.