Studio: l’IA si avvicina a superare i medici in cinque compiti clinici

30 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Emanuel e i coautori prevedono AI mediche autonome superiori entro il 2030.

e i coautori prevedono AI mediche autonome superiori entro il 2030. Lo studio esamina pubblicazioni sull’AI in medicina dal 1° gennaio 2024.

L’ American Medical Association chiede che il medico resti responsabile delle cure.

chiede che il medico resti responsabile delle cure. Il confronto riguarda competenze cliniche, formazione ed empatia nel rapporto con i pazienti.

AI e medici, il confronto sul futuro delle cure

Emanuel, presidente del Dipartimento di Etica Medica e Politica Sanitaria della Penn, sostiene con i coautori che l’intelligenza artificiale possa superare medici e modelli ibridi medico-AI in cinque attività centrali della cura. La previsione nasce da una revisione delle pubblicazioni sull’AI in medicina dal 1° gennaio 2024 e riguarda raccolta dell’anamnesi, diagnosi, prescrizione di esami, trattamenti e gestione delle malattie croniche.

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Secondo gli autori, in molti casi un’AI autonoma superiore potrebbe oltrepassare le prestazioni umane assistite dall’AI entro il 2030. La tesi, considerata dagli stessi firmatari “inquietante ma probabile”, sposta il dibattito da come integrare gli strumenti digitali alle funzioni che resteranno effettivamente in capo ai clinici.

Il confronto si svolge soprattutto negli Stati Uniti, dove università, associazioni mediche e aziende sanitarie valutano l’impatto dei modelli linguistici e dei sistemi predittivi sulla pratica quotidiana. Per Emanuel, la rapidità del progresso tecnologico rende plausibile una trasformazione profonda; per altri esperti, l’efficacia clinica non può essere separata dalla relazione con il paziente, dalla formazione e dalla responsabilità professionale.

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La questione non è soltanto tecnica: investe l’organizzazione dell’assistenza, l’autonomia dei pazienti e il valore delle competenze costruite in anni di studio. Il punto centrale è stabilire quando l’AI possa agire con autonomia e quando, invece, il giudizio di un medico debba restare decisivo.

La revisione e le obiezioni della medicina organizzata

Emanuel ha raccontato di avere a lungo respinto la prospettiva delineata da Vinod Khosla, investitore che già negli anni 2010 sosteneva che l’AI avrebbe potuto svolgere gran parte del lavoro medico entro il 2035. Nel 2012, Khosla aveva posto su TechCrunch la domanda “Do We Need Doctors or Algorithms?”, mentre nel 2016 aveva sviluppato ulteriormente la propria posizione in un testo di 101 pagine.

Il ripensamento di Emanuel è maturato dopo avere letto le bozze di A Giant Leap, libro di Robert Wachter, responsabile della medicina alla UCSF. Wachter descriveva una sanità in cui l’assistenza migliore sarebbe stata collaborativa, mentre una parte della popolazione avrebbe potuto ricorrere soprattutto all’AI. Da qui la domanda che ha guidato la ricerca: “Se l’AI prende il sopravvento, che cosa resta da fare ai medici?”.

Per verificare l’ipotesi, Emanuel ha coinvolto Vinod Khosla, suo figlio Neal Khosla e un proprio ricercatore. Neal Khosla guida Curai Health, società online che utilizza AI per trattare pazienti, con medici incaricati di prescrizioni e casi più complessi. Il lavoro dichiara i conflitti d’interesse: quelli relativi agli investimenti di Vinod Khosla, all’attività di Curai Health e a sovvenzioni e consulenze di Emanuel.

La conclusione della revisione non convince John Whyte, amministratore delegato dell’American Medical Association. Secondo Whyte, alcune ricerche considerate sono simulazioni e non esperimenti in cieco, inoltre non tutti gli studi portano alle stesse conclusioni. Un articolo pubblicato da Nature nel febbraio 2026 ha rilevato che, in casi reali, molti pazienti non riuscivano a dialogare efficacemente con i grandi modelli linguistici per accedere alle loro competenze.

L’American Medical Association riconosce il potenziale degli strumenti, ma chiede che siano inseriti in un piano di cura governato dal medico. Emanuel replica che la previsione riguarda i quattro anni successivi alla diffusione di ChatGPT, non le capacità disponibili al momento dell’analisi. Il dissenso, dunque, riguarda sia la qualità delle prove sia la velocità attesa dell’evoluzione tecnologica.

Wachter ammette che il ragionamento degli autori meriti attenzione: AI e persone, al momento, possono produrre risultati migliori insieme, ma non è detto che ciò valga in ogni circostanza. Allo stesso tempo ritiene insostituibili le qualità umane di un medico formato, dalla comunicazione di una prognosi grave all’accompagnamento del paziente nella scelta terapeutica.

Formazione clinica, responsabilità e lavoro medico

Uno degli effetti più rilevanti riguarda il possibile de-skilling dei professionisti. Se l’AI fornisce valutazioni immediate, le nuove generazioni potrebbero dipendere meno dall’apprendimento di anamnesi, esame fisico e ragionamento clinico. John Whyte segnala che scuole di medicina e programmi di specializzazione discutono già se e come consentire l’uso di questi strumenti durante la formazione.

Vinod Khosla ritiene che, almeno nel breve periodo, i medici resteranno necessari in chirurgia e nei pronto soccorso. Per competenza e giudizio, invece, prevede un ruolo più limitato, forse anche come interlocutori utili a migliorare i sistemi. Neal Khosla considera già avviato il cambiamento e ipotizza che, negli anni successivi, l’AI possa ottenere autorizzazioni regolatorie per prescrivere farmaci.

Robert Wachter richiama la sua “fallacia del portiere”: l’automazione delle porte non ha eliminato i portieri, perché svolgono molti altri compiti. Per i medici, la funzione residua potrebbe comprendere la validazione della diagnosi dell’AI, l’assistenza pratica, l’empatia e una comunicazione ad alta intelligenza emotiva, elementi opposti al modello del dottor House o del dottor Robby di The Pitt.

Il dibattito si estende al lavoro umano in generale. Bill Gates ha evocato la possibilità di attività riservate alle persone, come il supporto ai pazienti davanti alle prognosi dell’AI. L’analisi firmata da Steven Levy evidenzia però che la medicina sarà uno dei campi più esposti alla verifica concreta di questa ipotesi.

FAQ

Quali compiti medici potrebbe svolgere l’AI?

Anamnesi, diagnosi, scelta degli esami, prescrizione di trattamenti e gestione delle patologie croniche sono le cinque attività indicate nella revisione.

Quando l’AI potrebbe superare medici e sistemi ibridi?

Entro il 2030, secondo la previsione degli autori, un’AI autonoma superiore potrebbe prevalere in molti casi sui medici supportati dall’AI.

Qual è la posizione dell’American Medical Association?

L’American Medical Association sostiene che gli strumenti AI vadano utilizzati dentro un piano di cura governato da un medico responsabile.

Perché la formazione dei medici è coinvolta?

L’uso precoce dell’AI può ridurre l’esercizio di anamnesi ed esame fisico, competenze che John Whyte considera essenziali nella formazione clinica.

Come è stata verificata questa analisi?

L’articolo nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui WIRED, con supervisione umana prima della pubblicazione.