Meta aggiorna i Ray-Ban: stop ai video se il LED viene coperto

30 Agosto 2026

30 Agosto 2026/Home/INTERNET/Meta aggiorna i Ray-Ban: stop ai video se il LED viene coperto

La notizia in sintesi

  • Meta aggiorna gli occhiali Ray-Ban Meta AI contro l’occultamento del LED.
  • La registrazione si interrompe se la spia viene coperta dopo l’avvio.
  • L’intervento chiude una scappatoia usata per filmare persone inconsapevoli.
  • La misura si affianca ai controlli contro la manomissione fisica dell’indicatore.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Ray-Ban Meta (Gen 2) Headliner Occhiali AI per Uomo, Donna — Vestibilità Ponte Basso — Fotocamera 12 MP, Video 3K Ultra HD, Meta AI — 2X Durata della Batteria — Montatura Nera, Lente Prizm Road

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon


Meta rafforza la tutela della privacy negli occhiali intelligenti

Meta sta distribuendo “Slipstream”, un aggiornamento software per gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta AI progettato per impedire foto e video quando il LED di acquisizione viene nascosto. La misura riguarda un punto centrale del dibattito sulla privacy: rendere riconoscibile ai passanti il momento in cui una fotocamera integrata negli occhiali sta registrando. L’azienda interviene dopo che alcune persone avevano individuato modi per aggirare la segnalazione luminosa, filmando o fotografando senza che i soggetti ripresi potessero accorgersene.

La novità è stata illustrata su Threads da Alex Himel, vicepresidente di Meta per i dispositivi indossabili. Il sistema non si limita più a bloccare l’avvio della fotocamera quando la luce è già ostruita: ora può fermare anche una registrazione in corso se il LED viene coperto successivamente. L’obiettivo dichiarato è assicurare che l’indicatore resti un avviso affidabile durante l’acquisizione di contenuti destinati alla galleria dell’utente.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’aggiornamento si inserisce nelle contromisure adottate da Meta contro l’uso improprio degli smart glasses. Il tema non riguarda la capacità tecnica di foto e video, ma la possibilità di usarla sottraendo visibilità a chi si trova vicino a chi indossa gli occhiali. Per questa ragione la protezione agisce direttamente sul funzionamento della fotocamera, legandolo alla presenza operativa della luce di acquisizione.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Come funziona la nuova protezione del LED

Gli occhiali dispongono di un LED pensato per informare le persone circostanti che è in corso una foto o una ripresa. In precedenza, secondo quanto spiegato da Alex Himel, la telecamera non poteva iniziare a registrare con la luce coperta. La scappatoia consisteva nell’avviare il video con il LED visibile e nell’oscurarlo subito dopo, quando la registrazione era già partita.

“La telecamera non si avvia a registrare se il LED è ostruito, ma alcune persone cercano di aggirare questo problema avviando una registrazione e poi coprendo il LED”, ha spiegato Himel. Con “Slipstream”, la rilevazione continua anche dopo l’avvio: se il LED viene coperto durante un video, la telecamera smette di funzionare. Il cambiamento copre quindi una fase distinta rispetto ai controlli precedenti, intervenendo sul comportamento dell’apparecchio mentre la ripresa è attiva.

La distinzione è rilevante perché la protezione non dipende soltanto da un controllo iniziale. Il dispositivo verifica che la luce resti utilizzabile per tutta la durata dell’acquisizione, riducendo l’efficacia di un gesto semplice come coprire l’indicatore con una mano o con un elemento applicato agli occhiali. La misura descritta dalle fonti riguarda specificamente foto e video e non viene presentata come un controllo generalizzato su altre funzioni degli occhiali.

Meta aveva già introdotto, a luglio, un intervento contro la manomissione fisica dell’indicatore. In quel caso, quando il LED risultava disabilitato, rimosso o distrutto, gli occhiali disattivavano la capacità di scattare fotografie e registrare filmati. L’aggiornamento in distribuzione completa quel presidio affrontando l’occultamento temporaneo della luce, possibile senza modificare materialmente il componente.

Secondo l’azienda, le precedenti misure antimanomissione hanno avuto conseguenze anche sul mercato delle modifiche non autorizzate. Tra le realtà citate figura la californiana Ghost Metas, che offriva interventi sul LED e sul proprio sito segnala l’interruzione del servizio in seguito all’azione di Meta. Il dato non misura l’ampiezza del fenomeno, ma mostra come l’azienda stia agendo sia attraverso software sia contrastando le modifiche esterne al prodotto.

La risposta combina dunque un aggiornamento tecnico e un messaggio pubblico sull’uso responsabile. Meta ha avviato una campagna con cartelloni che riportano lo slogan “Progettati per tutti, non solo per chi li indossa”. Il testo associato chiarisce il ruolo dei due elementi: la fotocamera cattura il momento, mentre la luce informa chi è intorno all’utilizzatore.

Un avviso visibile diventa parte della funzione fotografica

L’aspetto più concreto dell’intervento è il collegamento tra registrazione e segnalazione esterna: se la luce non può più avvisare i passanti, la ripresa viene interrotta. Questa scelta trasforma il LED da semplice indicatore a condizione operativa per l’uso della fotocamera. Per chi indossa gli occhiali, la conseguenza pratica è che coprire la spia durante un video non consentirà di proseguire la registrazione.

La campagna di Meta rafforza lo stesso principio sul piano comunicativo, rivolgendosi non soltanto a chi acquista il dispositivo ma anche alle persone presenti attorno a lui. La tutela promessa dall’azienda dipende dalla riconoscibilità della luce e dall’efficacia degli aggiornamenti che ne impediscono l’elusione. Gli utenti dovranno quindi considerare il LED come un elemento indispensabile dell’esperienza di acquisizione, non come un dettaglio accessorio.

FAQ

Che cos’è l’aggiornamento Slipstream di Meta?

“Slipstream” è l’aggiornamento che interrompe foto e video degli occhiali Meta quando il LED di acquisizione viene coperto durante la registrazione.

Cosa accade se il LED viene coperto durante un video?

La telecamera smette di funzionare non appena rileva che la luce di acquisizione è oscurata nel corso della registrazione.

Il controllo blocca anche l’avvio della fotocamera?

La fotocamera non avvia la registrazione se il LED è già ostruito, secondo quanto dichiarato da Alex Himel.

Quali protezioni erano già attive sugli occhiali?

A luglio Meta aveva previsto la disattivazione di foto e video se l’indicatore veniva disabilitato, rimosso o distrutto.

Come sono state verificate queste informazioni?

L’analisi approfondita della nostra Redazione incrocia Adnkronos e Scripta Manent servizi editoriali srl; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026Pulizia casaI migliori aspirapolvere e lavapavimenti di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavatrici di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La Commissione Ue presenta il piano d’azione su cybersicurezza e intelligenza artificiale
di Redazione Assodigitale
#4
GAMES
IKEA e Xbox lanciano YXSTABY, arredi gaming per spazi condivisi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
MOBILE
Iliad lancia Tanto lo sai per le offerte fibra domestiche
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.