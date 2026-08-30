30 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Meta aggiorna i Ray-Ban: stop ai video se il LED viene coperto

La notizia in sintesi Meta aggiorna gli occhiali Ray-Ban Meta AI contro l’occultamento del LED.

aggiorna gli occhiali contro l’occultamento del LED. La registrazione si interrompe se la spia viene coperta dopo l’avvio.

L’intervento chiude una scappatoia usata per filmare persone inconsapevoli.

La misura si affianca ai controlli contro la manomissione fisica dell’indicatore.





Meta rafforza la tutela della privacy negli occhiali intelligenti

Meta sta distribuendo “Slipstream”, un aggiornamento software per gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta AI progettato per impedire foto e video quando il LED di acquisizione viene nascosto. La misura riguarda un punto centrale del dibattito sulla privacy: rendere riconoscibile ai passanti il momento in cui una fotocamera integrata negli occhiali sta registrando. L’azienda interviene dopo che alcune persone avevano individuato modi per aggirare la segnalazione luminosa, filmando o fotografando senza che i soggetti ripresi potessero accorgersene.

La novità è stata illustrata su Threads da Alex Himel, vicepresidente di Meta per i dispositivi indossabili. Il sistema non si limita più a bloccare l’avvio della fotocamera quando la luce è già ostruita: ora può fermare anche una registrazione in corso se il LED viene coperto successivamente. L’obiettivo dichiarato è assicurare che l’indicatore resti un avviso affidabile durante l’acquisizione di contenuti destinati alla galleria dell’utente.

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L’aggiornamento si inserisce nelle contromisure adottate da Meta contro l’uso improprio degli smart glasses. Il tema non riguarda la capacità tecnica di foto e video, ma la possibilità di usarla sottraendo visibilità a chi si trova vicino a chi indossa gli occhiali. Per questa ragione la protezione agisce direttamente sul funzionamento della fotocamera, legandolo alla presenza operativa della luce di acquisizione.

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Come funziona la nuova protezione del LED

Gli occhiali dispongono di un LED pensato per informare le persone circostanti che è in corso una foto o una ripresa. In precedenza, secondo quanto spiegato da Alex Himel, la telecamera non poteva iniziare a registrare con la luce coperta. La scappatoia consisteva nell’avviare il video con il LED visibile e nell’oscurarlo subito dopo, quando la registrazione era già partita.

“La telecamera non si avvia a registrare se il LED è ostruito, ma alcune persone cercano di aggirare questo problema avviando una registrazione e poi coprendo il LED”, ha spiegato Himel. Con “Slipstream”, la rilevazione continua anche dopo l’avvio: se il LED viene coperto durante un video, la telecamera smette di funzionare. Il cambiamento copre quindi una fase distinta rispetto ai controlli precedenti, intervenendo sul comportamento dell’apparecchio mentre la ripresa è attiva.

La distinzione è rilevante perché la protezione non dipende soltanto da un controllo iniziale. Il dispositivo verifica che la luce resti utilizzabile per tutta la durata dell’acquisizione, riducendo l’efficacia di un gesto semplice come coprire l’indicatore con una mano o con un elemento applicato agli occhiali. La misura descritta dalle fonti riguarda specificamente foto e video e non viene presentata come un controllo generalizzato su altre funzioni degli occhiali.

Meta aveva già introdotto, a luglio, un intervento contro la manomissione fisica dell’indicatore. In quel caso, quando il LED risultava disabilitato, rimosso o distrutto, gli occhiali disattivavano la capacità di scattare fotografie e registrare filmati. L’aggiornamento in distribuzione completa quel presidio affrontando l’occultamento temporaneo della luce, possibile senza modificare materialmente il componente.

Secondo l’azienda, le precedenti misure antimanomissione hanno avuto conseguenze anche sul mercato delle modifiche non autorizzate. Tra le realtà citate figura la californiana Ghost Metas, che offriva interventi sul LED e sul proprio sito segnala l’interruzione del servizio in seguito all’azione di Meta. Il dato non misura l’ampiezza del fenomeno, ma mostra come l’azienda stia agendo sia attraverso software sia contrastando le modifiche esterne al prodotto.

La risposta combina dunque un aggiornamento tecnico e un messaggio pubblico sull’uso responsabile. Meta ha avviato una campagna con cartelloni che riportano lo slogan “Progettati per tutti, non solo per chi li indossa”. Il testo associato chiarisce il ruolo dei due elementi: la fotocamera cattura il momento, mentre la luce informa chi è intorno all’utilizzatore.

Un avviso visibile diventa parte della funzione fotografica

L’aspetto più concreto dell’intervento è il collegamento tra registrazione e segnalazione esterna: se la luce non può più avvisare i passanti, la ripresa viene interrotta. Questa scelta trasforma il LED da semplice indicatore a condizione operativa per l’uso della fotocamera. Per chi indossa gli occhiali, la conseguenza pratica è che coprire la spia durante un video non consentirà di proseguire la registrazione.

La campagna di Meta rafforza lo stesso principio sul piano comunicativo, rivolgendosi non soltanto a chi acquista il dispositivo ma anche alle persone presenti attorno a lui. La tutela promessa dall’azienda dipende dalla riconoscibilità della luce e dall’efficacia degli aggiornamenti che ne impediscono l’elusione. Gli utenti dovranno quindi considerare il LED come un elemento indispensabile dell’esperienza di acquisizione, non come un dettaglio accessorio.

FAQ

Che cos’è l’aggiornamento Slipstream di Meta?

“Slipstream” è l’aggiornamento che interrompe foto e video degli occhiali Meta quando il LED di acquisizione viene coperto durante la registrazione.

Cosa accade se il LED viene coperto durante un video?

La telecamera smette di funzionare non appena rileva che la luce di acquisizione è oscurata nel corso della registrazione.

Il controllo blocca anche l’avvio della fotocamera?

La fotocamera non avvia la registrazione se il LED è già ostruito, secondo quanto dichiarato da Alex Himel.

Quali protezioni erano già attive sugli occhiali?

A luglio Meta aveva previsto la disattivazione di foto e video se l’indicatore veniva disabilitato, rimosso o distrutto.

Come sono state verificate queste informazioni?

L’analisi approfondita della nostra Redazione incrocia Adnkronos e Scripta Manent servizi editoriali srl; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.