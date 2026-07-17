17 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Studio: i contratti Bitcoin a cinque minuti di Polymarket favoriscono manipolazioni

La notizia in sintesi

Uno studio accademico esamina i contratti Bitcoin di cinque minuti di Polymarket

I ricercatori rilevano incentivi a influenzare il prezzo spot prima della chiusura

Il meccanismo di regolamento è indicato come vulnerabilità principale

Contratti più lunghi potrebbero ridurre i comportamenti anomali

Riassunto generato con AI

Polymarket e i rischi dei contratti Bitcoin brevi

Un nuovo studio di ricercatori della Stanford University e della Singapore Management University analizza i contratti previsionali su Bitcoin della durata di cinque minuti offerti da Polymarket, individuando incentivi economici che potrebbero penalizzare i partecipanti ordinari. L’indagine riguarda mercati nei quali gli utenti pronosticano se il prezzo della criptovaluta chiuderà sopra o sotto una soglia prestabilita entro una finestra molto breve.

Secondo il paper, il punto critico non risiede nei prediction market in quanto tali, ma nella formula usata per regolare i contratti. Poiché l’esito dipende dal prezzo spot rilevato al termine della finestra, un operatore con posizioni consistenti può avere interesse a spingere il prezzo nella direzione più favorevole immediatamente prima del regolamento.

Il riferimento operativo è il feed di prezzo di Chainlink, basato sul valore di mercato di Bitcoin al momento della chiusura. La ricerca sostiene che questa configurazione renda decisivi pochi minuti, concentrando il rischio di condotte opportunistiche proprio nella fase finale del contratto.

Il fenomeno è stato esaminato confrontando l’attività di mercato prima e dopo l’introduzione, da parte di Polymarket, dei contratti a cinque minuti nel luglio 2024. I ricercatori hanno rilevato un incremento netto del flusso di ordini sul mercato spot in prossimità del regolamento.

Le quotazioni, inoltre, sarebbero spesso tornate indietro subito dopo la chiusura dei contratti. Per gli autori, questa sequenza è compatibile con tentativi di influenzare il prezzo di regolamento, pur concentrando l’analisi sul comportamento osservato e non su singoli operatori identificati.

I dati osservati e il costo per gli utenti

Lo studio stima che lo schema di negoziazione analizzato abbia trasferito circa 1,28 milioni di dollari dai normali partecipanti a trader capaci di sfruttare il processo di regolamento. La cifra descrive l’effetto stimato nel periodo esaminato e mette in evidenza una questione strutturale: la liquidità di breve periodo può non coincidere con condizioni di negoziazione eque.

La conclusione dei ricercatori è che la progettazione del contratto sia la leva più importante per limitare le vulnerabilità. Allungare la durata da cinque a 15 minuti, secondo l’analisi, ha in larga misura eliminato i comportamenti anomali rilevati nel flusso degli ordini e nei movimenti successivi dei prezzi.

Tra le possibili alternative figura anche l’uso di prezzi medi ponderati nel tempo, anziché di una singola rilevazione al termine della finestra. Un parametro meno esposto a oscillazioni istantanee renderebbe più complesso incidere sull’esito tramite operazioni concentrate negli ultimi istanti.

La questione assume rilievo anche fuori dal comparto crypto. Il paper ricorda che borse tradizionali quali Nasdaq e Cboe hanno proposto contratti su eventi collegati ai prezzi degli asset, estendendo il dibattito sulle metodologie di settlement ai mercati regolamentati.

Nel frattempo, i prediction market continuano a registrare volumi elevati. I dati di DefiLlama indicano che Kalshi ha processato circa 9,4 miliardi di dollari di volume a giugno, mentre Polymarket International ha raggiunto circa 4,3 miliardi nello stesso periodo.

Una parte significativa dell’attività è collegata ai mercati sull’espansione dei Mondiali FIFA 2026. I contratti sul vincitore hanno generato oltre 5,4 miliardi di dollari complessivi: circa 4,25 miliardi su Polymarket e circa 1,2 miliardi su Kalshi al momento della rilevazione.

Regole di settlement sotto osservazione

La crescita del settore sta inoltre attirando maggiore attenzione normativa negli Stati Uniti. Quest’anno diversi Stati hanno contestato l’operatività di società tra cui Kalshi e Polymarket, mentre la Commodity Futures Trading Commission sostiene che i contratti su eventi regolati a livello federale ricadano nella sua giurisdizione esclusiva.

Le controversie procedono nel sistema giudiziario federale e decisioni d’appello divergenti potrebbero portare la questione davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Il caso dei contratti Bitcoin mostra che, insieme alla competenza regolatoria, la robustezza tecnica del prezzo finale resterà un nodo centrale per la credibilità del settore.

FAQ

Cosa analizza lo studio su Polymarket?

Sì, analizza contratti Bitcoin di cinque minuti che prevedono una chiusura sopra o sotto un prezzo fisso.

Quale elemento crea il rischio individuato?

Sì, il rischio deriva dal prezzo di regolamento basato sul feed Chainlink alla fine della finestra contrattuale.

Quanto vale il trasferimento stimato?

Sì, lo studio stima circa 1,28 milioni di dollari trasferiti dai partecipanti ordinari ai trader che sfruttavano il regolamento.

Quale modifica riduce le anomalie?

Sì, estendere la durata dei contratti da cinque a 15 minuti ha largamente rimosso il comportamento anomalo osservato.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.