Le migliori macchine da caffè automatiche in grani di luglio 2026

Le 3 scelte migliori, in breve

❮ La vera occasione De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G è pensata per chi alterna facilmente miscele diverse: i due contenitori da 250 552,00 € su Amazon Scelta solida Philips Serie 5400 EP5447/90 Philips Serie 5400 EP5447/90 è una macchina automatica pensata per chi vuole scegliere fra 12 bevande e salvar 334,99 € su Amazon Alternativa valida De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB è una macchina automatica pensata per chi vuole preparare espresso, capp 389,00 € su Amazon ❯

Il caffè in grani torna centrale

Le macchine automatiche in grani restano una scelta sempre più concreta per chi vuole preparare espresso, cappuccino e altre bevande direttamente a casa, con macinatura e ricette gestite dalla stessa macchina. È un tema particolarmente utile nei periodi in cui si rinnova la cucina o si cerca un acquisto durevole per la routine quotidiana. Tra modelli silenziosi, sistemi latte, profili utente e contenitori per miscele diverse, orientarsi richiede attenzione alle funzioni che incidono davvero sull’esperienza d’uso.

Prezzi controllati dalle API Amazon

I prezzi riportati in questa selezione sono stati verificati in tempo reale tramite le API ufficiali Amazon, senza copiare dati da altri siti, classifiche o listini non aggiornati. Abbiamo confrontato proposte con caratteristiche differenti e fasce di prezzo distinte, includendo Philips, De’Longhi e Jura. L’obiettivo non è indicare un solo marchio come scelta universale, ma mettere a confronto macchine automatiche con LatteGo, LatteCrema, Bean Switch, BeanMaestro, Wi-Fi e programmi dedicati alle specialità di caffè.

Il miglior sconto è sulla Rivelia

Il quadro iniziale è chiaro: ci sono sconti reali attivi e la De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G spicca per la riduzione più alta tra i modelli verificati, pari al 38%, con prezzo di 552,00 € rispetto a 889,00 €. Anche Philips Serie 5400 e De’Longhi Magnifica Evo risultano scontate, rispettivamente del 32% e del 22%. Jura E8 e Philips Saeco Xelsis Suprema, invece, sono proposte senza sconto indicato: opzioni premium da valutare soprattutto per dotazione e funzioni.

Modelli, criteri e risposte pratiche

Nell’articolo trovate i modelli scelti in evidenza: Philips Serie 5400, De’Longhi Rivelia, Jura E8, De’Longhi Magnifica Evo e Philips Saeco Xelsis Suprema. Spieghiamo quali criteri considerare, dalla gestione del latte alle bevande disponibili, dai profili utente ai contenitori chicchi intercambiabili, fino alle regolazioni assistite. Ogni macchina avrà una scheda con pregi e limiti basati sulle caratteristiche disponibili, seguita da un verdetto finale per diverse esigenze d’uso e da una sezione di domande frequenti.

La vera occasione del mese De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G Macchina automatica con contenitori chicchi intercambiabili Su tutta la categoria «macchine da caffè automatiche in grani» analizzata in questo confronto, il modello che spicca per sconto reale è De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G: sceso del 38% a 552,00 €. Lo trovate qui sotto, prima degli altri modelli. SCONTO -38% 889,00 € 552,00 € Acquista su Amazon ✚ Pro Due contenitori intercambiabili e 16 bevande selezionabili dal display touch ➖ Contro Le numerose funzioni e personalizzazioni potrebbero risultare superflue per chi vuole una macchina essenziale

Come scegliere macchine da caffè automatiche in grani

Per scegliere una macchina automatica in grani, valuta le caratteristiche che incidono su qualità del caffè, praticità d’uso e manutenzione quotidiana.

Macinacaffè e regolazioni : verifica il numero di livelli di macinatura disponibili e la possibilità di regolare intensità, quantità d’acqua e temperatura, così da adattare l’estrazione ai diversi tipi di chicchi.

: verifica il numero di livelli di macinatura disponibili e la possibilità di regolare intensità, quantità d’acqua e temperatura, così da adattare l’estrazione ai diversi tipi di chicchi. Capacità dei serbatoi : considera capienza del contenitore dei chicchi, serbatoio dell’acqua e vaschetta dei fondi in base al numero di caffè preparati ogni giorno.

: considera capienza del contenitore dei chicchi, serbatoio dell’acqua e vaschetta dei fondi in base al numero di caffè preparati ogni giorno. Sistema latte : scegli tra lancia vapore manuale, cappuccinatore automatico o caraffa del latte in base a quante bevande con latte prepari e al livello di comodità desiderato.

: scegli tra lancia vapore manuale, cappuccinatore automatico o caraffa del latte in base a quante bevande con latte prepari e al livello di comodità desiderato. Programmi e personalizzazione : controlla quali bevande sono disponibili e se la macchina permette di salvare preferenze per lunghezza, intensità e quantità di latte.

: controlla quali bevande sono disponibili e se la macchina permette di salvare preferenze per lunghezza, intensità e quantità di latte. Pulizia e manutenzione : privilegia componenti removibili, cicli automatici di risciacquo e decalcificazione guidata; valuta anche la compatibilità con filtri anticalcare.

: privilegia componenti removibili, cicli automatici di risciacquo e decalcificazione guidata; valuta anche la compatibilità con filtri anticalcare. Ingombro e praticità: misura lo spazio sul piano cucina e verifica accessibilità di serbatoi, contenitore dei chicchi e sportelli, soprattutto se la macchina verrà collocata sotto pensili.

Philips Serie 5400 EP5447/90 Automatica con LatteGo e quattro profili utente Philips Serie 5400 EP5447/90 è una macchina automatica pensata per chi vuole scegliere fra 12 bevande e salvare le impostazioni di fino a quattro utenti. Il display TFT con interfaccia one touch permette di regolare aroma, quantità di caffè e latte, mentre la funzione ExtraShot aggiunge intensità senza puntare sull’amaro. Il sistema LatteGo prepara schiuma di latte ed è formato da due sole parti lavabili in lavastoviglie, senza tubi. Resta però un limite per famiglie più numerose, perché i profili memorizzabili sono quattro. Il prezzo di 334,99 € riflette uno sconto rilevato del 32%. SCONTO -32% 490,99 € 334,99 € Acquista su Amazon ✚ Pro LatteGo senza tubi, 12 bevande e quattro profili personalizzabili. ➖ Contro Le preferenze possono essere salvate per un massimo di quattro utenti.

De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB Automatica con LatteCrema e sette bevande De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB è una macchina automatica pensata per chi vuole preparare espresso, cappuccino e altre bevande con un solo tocco. Macina i chicchi al momento e offre 13 livelli di macinatura regolabili, mentre il sistema LatteCrema Hot prepara schiuma di latte e supporta anche bevande con latte vegetale. Il pannello soft-touch con icone colorate semplifica l’uso e la pulizia automatica della caraffa riduce la manutenzione. Va però considerato che è proposta a 389,00 €, pur con uno sconto rilevato del 22% sul prezzo precedente di 499,99 €. SCONTO -22% 499,99 € 389,00 € Acquista su Amazon ✚ Pro Sette bevande one-touch, macinatura regolabile e sistema LatteCrema con pulizia automatica ➖ Contro Prezzo ancora impegnativo nonostante lo sconto del 22%

Jura E8 Automatica con 27 specialità programmabili Jura E8 è una macchina da caffè automatica pensata per chi vuole ampia scelta e personalizzazione: offre 27 specialità programmabili tramite display a colori da 3,5 pollici, con macinatura P.A.G.2, estrazione pulsata P.E.P. e sistema Intelligent Pre Brew Aroma. La funzione one-touch per il latte prepara bevande con microschiuma automatica, mentre Wi-Fi, Coffee Timer e spegnimento programmabile aggiungono praticità. Il serbatoio da 1,9 litri e il contenitore grani da 280 g sono adatti a un uso frequente, ma peso di 10 kg e dimensioni importanti richiedono spazio sul piano cucina. 1.299,00 € Acquista su Amazon ✚ Pro 27 specialità programmabili, Wi-Fi integrato e preparazione automatica delle bevande al latte ➖ Contro Ingombro e peso elevati per chi ha poco spazio in cucina

PHILIPS Saeco Xelsis Suprema SM8889/00 Macchina automatica con regolazioni BeanMaestro assistite PHILIPS Saeco Xelsis Suprema SM8889/00 è una macchina da caffè automatica pensata per chi desidera personalizzare le bevande: propone 22 ricette, fino a 8 profili utente e il sistema BeanMaestro, che regola automaticamente l’erogazione in base al tipo e alla tostatura dei chicchi selezionati. Il display touch da 7,8 pollici e il Wi-Fi integrato consentono di ricevere nuove ricette, contenuti e aggiornamenti software senza app. Il prezzo di 1.495,00 € la colloca però in una fascia impegnativa, mentre la connettività è disponibile soltanto nei Paesi supportati indicati dal produttore. 1.495,00 € Acquista su Amazon ✚ Pro BeanMaestro, 22 bevande e otto profili rendono semplice adattare il caffè ai gusti di più persone. ➖ Contro Prezzo elevato e funzioni Wi-Fi disponibili solo nei Paesi supportati.

Quale conviene comprare in base alle tue esigenze

Budget minimo : Philips Serie 5400 EP5447/90, perché a 334,99 € è la meno costosa tra i modelli selezionati e offre LatteGo e quattro profili utente.

: Philips Serie 5400 EP5447/90, perché a 334,99 € è la meno costosa tra i modelli selezionati e offre LatteGo e quattro profili utente. Sconto più alto di oggi : De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G, perché è scontata del 38% e il sistema Bean Switch permette di alternare miscele con contenitori di chicchi intercambiabili.

: De’Longhi Rivelia EXAM440.55.G, perché è scontata del 38% e il sistema Bean Switch permette di alternare miscele con contenitori di chicchi intercambiabili. Ricette calde e fredde : De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB, perché include sette bevande e il sistema LatteCrema per preparazioni calde e fredde.

: De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.SB, perché include sette bevande e il sistema LatteCrema per preparazioni calde e fredde. Esperienza premium e ricette avanzate : Jura E8, perché propone 27 specialità programmabili, macinatura P.A.G.2 e Wi-Fi.

: Jura E8, perché propone 27 specialità programmabili, macinatura P.A.G.2 e Wi-Fi. Regolazioni assistite dei chicchi: PHILIPS Saeco Xelsis Suprema SM8889/00, perché utilizza la tecnologia BeanMaestro per regolazioni assistite.

Domande frequenti

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