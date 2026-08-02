Lavoratori non residenti in Italia: quando lo stipendio è tassabile

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

I non residenti che lavorano in Italia devono verificare la convenzione fiscale applicabile.

Il limite dei 183 giorni varia secondo l’accordo bilaterale tra Stati.

Datore effettivo e costo salariale determinano l’eventuale imponibilità italiana.

Documenti coerenti aiutano a prevenire doppie tassazioni e contestazioni fiscali.

( Riassunto generato con AI)

Lavoro in Italia e tassazione dei non residenti

Per i non residenti che svolgono attività lavorativa in Italia, la tassazione dello stipendio dipende dall’intreccio tra residenza fiscale del dipendente, sede del datore di lavoro e luogo della prestazione. Il tema assume rilievo quando questi elementi ricadono in Stati diversi e va valutato alla luce della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese di residenza. In presenza di specifici requisiti, il reddito può restare imponibile esclusivamente nello Stato estero di residenza, pur con giornate lavorate sul territorio italiano.

Il motivo è evitare che la stessa retribuzione sia sottoposta a imposizione in due Paesi. Non esiste tuttavia una regola automatica valida per ogni situazione: la disciplina convenzionale applicabile al singolo caso può modificare il criterio temporale e gli altri presupposti richiesti.

La verifica deve quindi partire dalla posizione fiscale concreta del lavoratore e dalla struttura economica del rapporto di impiego. Un errore nella ricostruzione delle presenze o dei costi può incidere sul trattamento del reddito e sugli obblighi dichiarativi in Italia.

Secondo quanto analizzato da InvestireOggi, il punto centrale non è soltanto dove venga svolto materialmente il lavoro. Contano anche il soggetto che sostiene il costo dello stipendio e l’eventuale collegamento della retribuzione con una struttura italiana del datore estero.

I tre requisiti previsti dalle convenzioni fiscali

Il primo elemento riguarda la durata della permanenza in Italia. Il limite dei 183 giorni non deve essere considerato isolatamente, perché alcune convenzioni fanno riferimento all’anno solare, mentre altre assumono come parametro un periodo di dodici mesi. È quindi necessario consultare il testo dell’accordo bilaterale applicabile.

Anche singoli giorni possono incidere sul calcolo. Ingressi, uscite e periodi trascorsi in Italia per ragioni connesse all’impiego devono essere ricostruiti con precisione, poiché il superamento della soglia può attribuire allo Stato italiano il diritto di tassare il compenso relativo alle giornate lavorate nel Paese.

Il secondo requisito riguarda il datore di lavoro: per mantenere la tassazione esclusiva nello Stato estero, la retribuzione deve provenire da un soggetto non fiscalmente residente in Italia. La provenienza materiale del pagamento, però, non è da sola decisiva.

Occorre individuare chi sostiene effettivamente il costo del dipendente e chi beneficia della prestazione. Se l’onere salariale viene riaddebitato a un’impresa italiana, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere non rispettata una condizione prevista dalla convenzione.

Il terzo presupposto è l’assenza di un costo sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa italiana riferibile al datore estero. Se la retribuzione grava su tale struttura, l’esenzione convenzionale potrebbe non operare anche con una permanenza inferiore a 183 giorni.

Contratti, distacchi, fatture infragruppo e accordi tra società diventano quindi documenti rilevanti per definire l’effettiva imputazione del costo. I tre requisiti devono risultare contemporaneamente soddisfatti.

Documenti e conseguenze per il lavoratore

Quando soggiorno, datore estero e assenza di costo attribuito a una struttura italiana sono verificati insieme, il reddito di lavoro può non essere imponibile in Italia. In questa circostanza, normalmente non nasce l’obbligo di dichiarare il compenso al Fisco italiano, restando ferme le disposizioni della convenzione applicabile e le regole dello Stato di residenza.

Se manca anche una sola condizione, deve essere determinata la quota di stipendio collegata alle giornate lavorate in Italia. Tale importo può concorrere al reddito imponibile italiano secondo le norme interne e internazionali.

Calendario delle presenze, contratto, prospetti paga, attestazione di residenza fiscale e intese tra le imprese sono essenziali per sostenere la ricostruzione. Una verifica preventiva riduce il rischio di doppia imposizione, omissioni dichiarative e contestazioni successive.

FAQ

Quando un non residente paga le imposte in Italia?

Sì, se non rispetta anche uno dei requisiti convenzionali, la quota di compenso riferibile alle giornate lavorate in Italia può diventare imponibile.

Il limite dei 183 giorni è sempre annuale?

No, alcune convenzioni considerano l’anno solare, altre un periodo di dodici mesi. Va controllato l’accordo tra Italia e Stato estero interessato.

Chi è il datore di lavoro effettivo?

È il soggetto che sostiene realmente il costo del dipendente e trae vantaggio dalla prestazione, non necessariamente chi effettua materialmente il pagamento.

Quali documenti servono per la verifica fiscale?

Sono utili calendario presenze, contratto, prospetti paga, attestazione di residenza fiscale e accordi tra le imprese eventualmente coinvolte.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui InvestireOggi.