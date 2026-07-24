24 Luglio 2026

Home / FINTECH / Alphabet e Tesla crollano in Borsa dopo l’annuncio di maggiori spese per l’AI

La notizia in sintesi

Alphabet e Tesla calano dopo l’aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

e calano dopo l’aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Le due aziende hanno riportato free cash flow negativo nel secondo trimestre.

Amazon risente del ribasso, mentre il mercato valuta costi e ritorni dell’AI.

risente del ribasso, mentre il mercato valuta costi e ritorni dell’AI. Google Cloud e il business auto di Tesla mostrano segnali di crescita.

Riassunto generato con AI

Mercati in calo dopo la corsa agli investimenti AI

Alphabet e Tesla hanno chiuso giovedì in forte calo a Wall Street dopo avere segnalato un incremento della spesa destinata all’intelligenza artificiale e alle infrastrutture tecnologiche. Il mercato ha reagito alle prospettive di costi più elevati, nonostante le due società abbiano indicato potenziali ritorni futuri dagli investimenti.

Le azioni di Tesla hanno perso il 14,5%, nel peggior ribasso giornaliero da marzo 2025, mentre Alphabet, la casa madre di Google, ha ceduto il 7,1%. Le vendite hanno coinvolto anche Amazon, in flessione del 4,6%, in un contesto nel quale gli investitori stanno misurando l’impatto finanziario della competizione sull’AI.

Secondo CNBC, Tesla ha perso circa 200 miliardi di dollari di capitalizzazione in una seduta e Alphabet circa 300 miliardi. Amazon ha visto ridursi il proprio valore di mercato di circa 120 miliardi di dollari.

Capex in crescita e free cash flow negativo

Il punto centrale è la crescita delle spese in conto capitale. Alphabet ha alzato la previsione di capex annuale a una forchetta compresa tra 195 e 205 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima tra 180 e 190 miliardi, avvertendo inoltre che gli importi saranno più alti nel 2027.

Tesla ha comunicato che gli investimenti in conto capitale sono aumentati del 142% su base annua nel secondo trimestre, raggiungendo 5,79 miliardi di dollari. La società prevede capex superiori a 25 miliardi di dollari nell’intero anno.

Entrambi i gruppi hanno registrato free cash flow negativo nel secondo trimestre, elemento che ha amplificato le cautele del mercato. Il direttore finanziario di Alphabet ha precisato che l’incremento della spesa “è principalmente dovuto a un’accelerazione nella consegna di capacità per soddisfare la domanda crescente”.

Alphabet sostiene di non disporre ancora di capacità di calcolo sufficiente per rispondere alla domanda di AI. Per gli investitori, quindi, il tema non riguarda solo la dimensione degli investimenti, ma la velocità con cui infrastrutture e prodotti potranno tradursi in vantaggi competitivi e ritorni economici misurabili.

I segnali operativi dietro la pressione sui titoli

Elon Musk ha difeso il piano di spesa di Tesla durante la conference call sui risultati. “Questo è un anno di capex massiccio. Sono fiducioso che tutte le cose in cui stiamo investendo produrranno rendimenti incredibili”, ha dichiarato, richiamando semiconduttori e Optimus, il robot umanoide della società.

Tesla ha indicato di stare installando le linee di prima generazione per Optimus e di puntare ad avviare presto la produzione. Il comparto automobilistico ha generato ricavi per 20,52 miliardi di dollari, in aumento del 23% su base annua.

Per Alphabet, alcuni risultati suggeriscono invece che una parte degli investimenti stia già producendo effetti. I ricavi di Google Cloud sono saliti dell’82% a 24,8 miliardi di dollari, superando le previsioni.

Alison Porter, portfolio manager di Janus Henderson, ha detto a CNBC durante Squawk Box Europe che si tratta di uno dei trimestri di maggiore crescita dei ricavi per Alphabet negli ultimi cinque anni. Ha inoltre evidenziato il margine operativo di Google Cloud, salito al 35,6% dal 20,7% dello stesso periodo dell’anno precedente.

La prova decisiva sarà il ritorno sugli investimenti

Il ribasso non cancella i dati di crescita, ma rende più stringente il confronto tra spesa e risultati. Ben Barringer, responsabile della ricerca tecnologica di Quilter Cheviot, ha spiegato a CNBC che gli investitori guardano al forte aumento del capex, a prospettive di margini più deboli, ai ritardi di Gemini 3.5 Pro e all’assenza di nuovi prodotti particolarmente rilevanti.

La conseguenza futura sarà la verifica della capacità di Alphabet e Tesla di trasformare gli investimenti in AI, capacità di calcolo, robotica e semiconduttori in ricavi, margini e vantaggi competitivi concreti.

FAQ

Quanto hanno perso Alphabet e Tesla?

Sì, Alphabet ha perso il 7,1% e Tesla il 14,5% nella seduta di giovedì riportata da CNBC.

Perché Alphabet aumenta il capex?

Sì, Alphabet attribuisce l’aumento a una più rapida consegna di capacità necessaria per soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale.

Quali investimenti sta accelerando Tesla?

Sì, Tesla indica investimenti in semiconduttori e Optimus, con linee di prima generazione in installazione e produzione prevista a breve.

Come sono andati i ricavi Google Cloud?

Sì, i ricavi di Google Cloud sono aumentati dell’82% a 24,8 miliardi di dollari, superando le previsioni riportate.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.