17 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Bybit lancia in Indonesia una piattaforma locale sotto la supervisione dell’OJK

La notizia in sintesi

Bybit avvia una piattaforma locale regolamentata in Indonesia .

avvia una piattaforma locale regolamentata in . L’operazione segue l’acquisizione di maggioranza dell’ex NOBI .

. Il servizio opererà sotto supervisione dell’autorità finanziaria OJK .

. Il lancio iniziale prevede oltre 500 coppie di trading.

Riassunto generato con AI

Bybit entra nel mercato regolamentato indonesiano

Bybit ha lanciato Bybit Indonesia, piattaforma crypto operata localmente dopo l’acquisizione di una quota di maggioranza di PT Enkripsi Teknologi Handal, società precedentemente nota come NOBI. L’operatore agirà in Indonesia sotto la supervisione della Financial Services Authority, l’OJK, utilizzando una struttura locale già autorizzata anziché servire il mercato soltanto attraverso la piattaforma globale.

Il debutto avverrà gradualmente, con oltre 500 coppie di trading previste nella fase iniziale e prodotti subordinati ai requisiti indonesiani su autorizzazioni, comunicazioni e tutela degli utenti. L’obiettivo dichiarato è combinare la liquidità e le tecnologie globali di Bybit con competenze operative e regolamentari locali.

L’operazione arriva mentre il mercato indonesiano delle criptovalute è sottoposto a un controllo più strutturato: per gli exchange internazionali, disporre di un’entità identificabile e supervisionata nel Paese diventa un passaggio centrale per offrire servizi ai clienti locali.

Acquisizione, vertici locali e limiti dell’offerta

PT Enkripsi Teknologi Handal figurava già negli elenchi dell’OJK come fornitore autorizzato di servizi legati agli asset finanziari digitali e alle criptovalute con il marchio NOBI. Dopo il rebranding, l’entità continuerà a operare separatamente come Bybit Indonesia, pur attingendo a infrastruttura, liquidità e marchio internazionale della capogruppo.

La continuità gestionale è affidata a Lawrence Samantha, nominato amministratore delegato, a Dionisius Evan, chief operating officer, e a Steven Gotama, chief marketing officer. Samantha ha affermato: “Questa acquisizione ci permette di combinare le capacità globali di Bybit con un team locale esperto che comprende il mercato e il contesto normativo dell’Indonesia”.

Secondo le informazioni riportate, la transizione riguarderà anche gli utenti di NOBI, con una migrazione gestita dal team locale. L’offerta iniziale dovrebbe concentrarsi sui mercati spot e su risorse formative localizzate attraverso Bybit Learn; non è quindi automatico che prodotti disponibili sulla piattaforma internazionale, come derivati, opzioni o servizi di rendimento, siano offerti anche in Indonesia.

Il modello scelto evita a Bybit la costruzione da zero di un operatore nazionale, ma non riduce le responsabilità dell’entità acquisita, che resta soggetta alle regole di vigilanza e protezione dei consumatori previste dall’OJK.

Un test per la strategia locale degli exchange

Bybit Indonesia entra in un mercato rilevante: i dati OJK citati dalle fonti indicano 21,07 milioni di conti crypto consumer a febbraio 2026, saliti a 21,37 milioni a marzo, mese in cui le transazioni hanno raggiunto 22,24 trilioni di rupie indonesiane. Nel 2025 il valore delle transazioni crypto nel Paese era stato pari a 482,23 trilioni di rupie.

La conseguenza concreta sarà una competizione più intensa tra operatori domestici e piattaforme globali con licenza locale. Prezzi, accesso ai pagamenti in rupie, liquidità, assistenza clienti e prodotti autorizzati dall’OJK determineranno la capacità di trasformare la notorietà internazionale in quota di mercato.

Ben Zhou, cofondatore e CEO di Bybit, ha sottolineato che una crescita sostenibile richiede allineamento normativo e operazioni responsabili. La fase di lancio sarà quindi anche una prova della capacità dell’ex NOBI di mantenere standard locali sfruttando la scala della nuova proprietà.

FAQ

Che cos’è Bybit Indonesia?

Sì, è la piattaforma locale di Bybit nata dal rebranding di PT Enkripsi Teknologi Handal, precedentemente conosciuta come NOBI.

Chi vigila su Bybit Indonesia?

Sì, la piattaforma opera sotto la supervisione dell’OJK, l’autorità indonesiana dei servizi finanziari, attraverso l’entità locale acquisita.

Quante coppie di trading offrirà?

Sì, il piano iniziale indica oltre 500 coppie di trading, introdotte progressivamente e nel rispetto delle prescrizioni applicabili in Indonesia.

Chi guiderà la nuova piattaforma?

Sì, Lawrence Samantha sarà CEO, Dionisius Evan COO e Steven Gotama CMO di Bybit Indonesia.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e crypto.news.