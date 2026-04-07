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Fisco digitale, nuova area riservata semplifica cartelle, avvisi e pagamenti

Fisco digitale, nuova area riservata semplifica cartelle, avvisi e pagamenti

Nuova Situazione debitoria online, cosa cambia per contribuenti e imprese

La nuova versione del servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è online sul portale istituzionale.
Consente a cittadini, imprese e intermediari di verificare in modo unificato cartelle, avvisi e pagamenti.

Il servizio, sviluppato con il partner tecnologico Sogei, è accessibile in tutta Italia tramite identità digitale Spid, Cie, Cns e credenziali Entratel per i professionisti.
È stato aggiornato per offrire un quadro più chiaro e dettagliato della posizione debitoria complessiva.

L’obiettivo è aumentare trasparenza e certezza degli importi dovuti, facilitare i pagamenti online e il controllo dei piani di rateizzazione e delle rottamazioni, riducendo errori, ritardi e contenziosi.

In sintesi:

  • Un unico prospetto riepiloga tutti gli atti e pagamenti per codice fiscale.
  • Accesso digitale tramite Spid, Cie, Cns e credenziali Entratel per intermediari.
  • Disponibile il download del prospetto di sintesi entro 24 ore dalla richiesta.
  • Indicazione chiara di rateizzazioni, rottamazioni e procedure cautelari o esecutive.

Come funziona il nuovo servizio Situazione debitoria – Consulta e paga

Accedendo all’area riservata “Cittadini” o “Imprese” del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure all’area EquiPro per gli intermediari fiscali abilitati a Entratel, l’utente può visualizzare in tempo reale la propria posizione.
Le informazioni disponibili sono state ampliate: per ogni atto risultano ente creditore, tipologia del documento, data di notifica, importo iniziale, versamenti effettuati, sospensioni, misure agevolative, residuo da pagare e totale aggiornato.

Con pochi clic è possibile approfondire il dettaglio dei singoli atti e procedere al pagamento online.
Su richiesta, il sistema genera un prospetto di sintesi che, entro 24 ore, viene reso disponibile per il download con tutti gli atti collegati al codice fiscale su tutti gli ambiti provinciali.

Nel prospetto sono evidenziate anche eventuali procedure cautelari o esecutive in corso, nonché lo stato dei piani di rateizzazione e delle definizioni agevolate (rottamazioni), offrendo una fotografia aggiornata dell’intera esposizione debitoria.

Impatto per contribuenti, professionisti e futuro dei servizi digitali fiscali

La nuova Situazione debitoria rafforza la trasparenza del rapporto tra fisco e contribuente, riducendo la necessità di accessi agli sportelli fisici.
Per consulenti e commercialisti, la funzione disponibile in EquiPro consente un monitoraggio sistematico delle posizioni dei clienti e una migliore programmazione dei pagamenti e delle rateizzazioni.

La disponibilità di uno storico completo e strutturato degli atti rappresenta anche una base tecnica per future integrazioni con altri servizi digitali fiscali e per ulteriori semplificazioni procedurali, dalle nuove definizioni agevolate alle verifiche preliminari prima di avviare contenziosi o istanze di sospensione.

FAQ

Come si accede al servizio Situazione debitoria online?

È possibile accedere tramite Spid, Cie, Cns, credenziali dell’Agenzia delle Entrate per professionisti e imprese, oppure tramite l’area EquiPro per gli intermediari abilitati Entratel.

Cosa contiene il prospetto di sintesi della Situazione debitoria?

Contiene elenco atti per codice fiscale, ente creditore, importi iniziali, versati, residui, sospensioni, agevolazioni, rateizzazioni, procedure cautelari o esecutive e totale aggiornato.

In quanto tempo è disponibile il prospetto di sintesi richiesto online?

È reso disponibile per il download entro 24 ore dalla richiesta, nella stessa area riservata da cui è stato richiesto.

È possibile pagare direttamente le cartelle tramite il servizio?

Sì, il servizio consente di selezionare i singoli atti e procedere al pagamento online, utilizzando gli strumenti di pagamento abilitati dal portale.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulla Situazione debitoria?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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