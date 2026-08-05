Pensioni, trattenute ad agosto per 50mila beneficiari: lo 0,3% del totale

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

INPS applica trattenute da agosto a circa 50mila pensionati.

applica trattenute da agosto a circa 50mila pensionati. La platea coinvolta equivale allo 0,3% dei pensionati dell’Istituto.

Il recupero riguarda prestazioni subordinate alla verifica dei redditi.

Le somme vengono recuperate a rate direttamente sul cedolino.

( Riassunto generato con AI)

Trattenute INPS sulle pensioni di agosto

INPS ha avviato dal rateo di agosto 2026 trattenute sulle pensioni di circa 50mila persone, pari allo 0,3% dei pensionati dell’Istituto. Il chiarimento è stato fornito oggi dal direttore centrale Pensioni, Domenico De Fazio, durante la trasmissione UnoMattina su Rai 1. La misura riguarda esclusivamente beneficiari che ricevono, oltre alla pensione, prestazioni condizionate dal reddito e per le quali non sono stati confermati i requisiti richiesti.

Le riduzioni sul cedolino sono collegate alla mancata comunicazione dei redditi nei termini previsti oppure all’esito dei controlli sui dati reddituali. L’Istituto procede così al recupero di somme già erogate in via provvisoria e successivamente risultate non dovute. Non si tratta dunque di un taglio generalizzato delle pensioni, ma di un’operazione mirata sui trattamenti accessori legati alla situazione economica del singolo beneficiario.

Quali somme vengono recuperate e perché

Le trattenute derivano dall’elaborazione dei provvedimenti di revoca disciplinati dal messaggio INPS n. 2514/2026. La verifica riguarda somme corrisposte nel 2021 e ricostituite nel 2022, quando le prestazioni collegate al reddito erano state riconosciute sulla base di informazioni da confermare successivamente. Tra le voci interessate figurano la maggiorazione sociale, l’integrazione al trattamento minimo e la quattordicesima.

Domenico De Fazio ha precisato: “Le trattenute interessano circa 50 mila pensionati, pari allo 0,3% del totale dei pensionati Inps”. Il direttore centrale Pensioni ha spiegato che queste prestazioni sono riconosciute provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi. Se i dati non vengono trasmessi o non confermano il diritto al beneficio, l’Istituto revoca l’importo e avvia il recupero.

Secondo le informazioni disponibili, i pensionati interessati non hanno presentato la dichiarazione reddituale entro il 19 settembre 2025. Gli aventi causa hanno ricevuto una comunicazione formale tramite raccomandata, con le ragioni del provvedimento e le modalità di restituzione. Il meccanismo concentra l’attenzione sugli adempimenti reddituali: la pensione ordinaria non è oggetto della revoca, mentre possono essere recuperate le componenti aggiuntive non più spettanti.

Rateizzazione e impatto sul cedolino

Il recupero non richiede un versamento diretto da parte del pensionato: avviene attraverso rate mensili applicate al cedolino. La quattordicesima considerata indebita viene recuperata in 24 rate, mentre l’importo aggiuntivo di 154,94 euro è ripartito in 12 rate. Per la quattordicesima, il piano può proseguire fino a luglio 2028.

L’importo effettivamente trattenuto può differire da caso a caso, perché dipende dalle somme riconosciute in passato e poi revocate. La rateizzazione attenua l’incidenza immediata sull’assegno, ma rende essenziale controllare le comunicazioni ricevute e le voci riportate sul cedolino di agosto. Il dato dei 50mila interessati conferma, secondo INPS, una platea circoscritta rispetto al totale dei pensionati.

FAQ

Quanti pensionati subiscono trattenute ad agosto?

Sì, i pensionati coinvolti sono circa 50mila, equivalenti allo 0,3% del totale dei pensionati INPS.

Perché INPS trattiene somme dalla pensione?

Sì, il recupero scatta quando i redditi non sono stati comunicati o non confermano prestazioni erogate provvisoriamente.

Quali prestazioni possono essere recuperate?

Sì, possono essere interessate quattordicesima, maggiorazione sociale, integrazione al minimo e importo aggiuntivo di 154,94 euro.

In quante rate avviene il recupero?

Sì, la quattordicesima è recuperata in 24 rate mensili, mentre l’importo aggiuntivo di 154,94 euro in 12 rate.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e QuiFinanza.