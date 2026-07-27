Bagagli smarriti, chi è responsabile e come chiedere il rimborso

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Compagnie aeree responsabili dei bagagli registrati smarriti, rubati o danneggiati.

responsabili dei bagagli registrati smarriti, rubati o danneggiati. Il modulo Pir va compilato subito nello scalo di arrivo.

La Convenzione di Montreal prevede un rimborso massimo di circa 1.600 euro.

prevede un rimborso massimo di circa 1.600 euro. Ricevute e scontrini sono essenziali per dimostrare le spese sostenute.

(Riassunto generato con AI)

Bagagli smarriti: diritti e primi passi

Le compagnie aeree rispondono del furto, dello smarrimento e del danneggiamento dei bagagli registrati, quelli consegnati al check-in, mentre i passeggeri restano normalmente responsabili dei bagagli a mano. In alta stagione, quando gli aeroporti sono più affollati, conoscere questa distinzione diventa decisivo per tutelarsi in caso di disservizio.

Le regole si applicano negli scali europei e, attraverso la Convenzione di Montreal, consentono di chiedere un rimborso anche sui collegamenti extra-Ue. La revisione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei ha introdotto novità, ma il quadro centrale per il bagaglio resta legato agli obblighi del vettore e alla documentazione prodotta dal viaggiatore.

Per il bagaglio a mano la situazione cambia: il bene resta nella disponibilità del passeggero e la responsabilità è quindi sua. Un risarcimento può essere richiesto al vettore soltanto se il viaggiatore riesce a dimostrare una colpa del personale della compagnia.

La differenza tra bagaglio imbarcato e bagaglio in cabina non è formale: determina chi deve rispondere del danno e quali prove possono essere richieste. Per questo, la prima verifica da compiere dopo l’arrivo è stabilire se il collo mancato sia stato effettivamente affidato alla compagnia al momento del check-in.

Pir, reclamo e spese documentate

Quando il bagaglio non compare al nastro di riconsegna, il passeggero deve compilare immediatamente in aeroporto il Pir, acronimo di Property irregularity report. Il modulo è previsto in tutti gli scali, compresi quelli fuori dall’Unione europea, e i vettori devono renderlo disponibile sui propri siti, sulle app oppure in formato cartaceo, nella lingua usata per la prenotazione.

La normativa internazionale indica inoltre un reclamo formale entro 21 giorni dalla riconsegna, qualora il bagaglio venga ritrovato. Una sentenza della Cassazione ha però alleggerito questo doppio passaggio per i consumatori: è sufficiente il reclamo presentato in aeroporto attraverso il Pir.

La procedura non elimina il disagio immediato, ma crea la base documentale per la successiva richiesta alla compagnia. Il viaggiatore deve quindi conservare ogni ricevuta relativa agli acquisti resi necessari dall’assenza del bagaglio, perché tali documenti consentono di dimostrare il danno economico subito.

Rientrano tra le spese potenzialmente rimborsabili prodotti per l’igiene personale, biancheria intima, pantaloni, magliette e altri beni necessari. Le compagnie possono invece contestare costi ritenuti futili o sproporzionati: la prudenza negli acquisti e la conservazione di scontrini e fatture diventano quindi elementi concreti della tutela.

Il Pir deve essere compilato nello scalo di arrivo, senza attendere il rientro a casa o la risposta del vettore. L’immediatezza della segnalazione serve a registrare ufficialmente l’irregolarità e a collegare il disservizio al volo e al bagaglio consegnato.

Massimale, beni di valore e prevenzione

La Convenzione di Montreal stabilisce che il rimborso massimo richiedibile alla compagnia è di circa 1.600 euro per passeggero, non per singolo collo registrato. Le ricevute delle spese assumono un ruolo essenziale anche in questa fase, perché sostengono la richiesta economica presentata al vettore.

Se nel bagaglio erano presenti beni di valore superiore al massimale ordinario, il passeggero non può ottenere una somma maggiore se non ha agito prima della partenza. Un computer di buon livello, ad esempio, può da solo superare la soglia indicata.

La soluzione prevista è la dichiarazione speciale di interesse alla consegna, da presentare al check-in di partenza. Con questo atto il passeggero comunica il valore superiore del contenuto e la compagnia è tenuta a rimborsare l’importo dichiarato, anche oltre circa 1.600 euro.

In alternativa, per beni particolarmente costosi, resta consigliabile una copertura assicurativa privata. La conseguenza pratica è chiara: la tutela più efficace nasce prima del viaggio, mentre dopo lo smarrimento contano tempestività, Pir e prove di spesa.

FAQ

Chi risponde del bagaglio registrato?

Sì: la compagnia aerea risponde di furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio consegnato al check-in.

Cosa fare subito se manca il bagaglio?

Sì: occorre compilare immediatamente in aeroporto il Pir, il modulo Property irregularity report.

Entro quando presentare il reclamo?

Sì: la normativa indica 21 giorni dalla riconsegna, ma la Cassazione ritiene sufficiente il reclamo Pir presentato in aeroporto.

Qual è il rimborso massimo previsto?

Sì: la Convenzione di Montreal indica un massimo di circa 1.600 euro per passeggero, non per bagaglio.

Come è stata verificata questa guida?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.