24 Luglio 2026

Home / FINTECH / Bce, tassi fermi al 2,25%: possibile rialzo già a settembre

La notizia in sintesi

Bce mantiene invariati i tassi di riferimento al 2,25%.

mantiene invariati i tassi di riferimento al 2,25%. Lo shock energetico legato a Hormuz aumenta i rischi per l’inflazione.

aumenta i rischi per l’inflazione. Christine Lagarde chiede nuove analisi su petrolio e gas per settembre.

chiede nuove analisi su petrolio e gas per settembre. La presidente conferma la permanenza alla guida fino al 2027.

(Riassunto generato con AI)

Bce, pausa sui tassi ma pressione energetica crescente

La Bce ha lasciato invariati i tre tassi di interesse di riferimento al 2,25% nella riunione del 23 luglio, scegliendo una pausa dopo il rialzo di giugno. A Francoforte, il Consiglio direttivo ha votato all’unanimità, ma la presidente Christine Lagarde ha riconosciuto che alcuni governatori avevano valutato un nuovo aumento immediato.

La decisione nasce dall’esigenza di misurare gli effetti dello shock energetico collegato alla crisi nello Stretto di Hormuz, che secondo l’istituto deve ancora trasmettersi pienamente all’inflazione. I rischi sui prezzi restano orientati al rialzo, mentre quelli per la crescita sono al ribasso, in un contesto di conflitti, rincari energetici e condizioni finanziarie più rigide per famiglie e imprese.

La banca centrale non ha fornito indicazioni preventive sulla prossima mossa, ribadendo che le decisioni dipenderanno dai dati. Tuttavia, la riunione di settembre si annuncia decisiva perché lo staff presenterà scenari aggiornati su petrolio e gas, elementi centrali per valutare l’eventuale ripresa della stretta monetaria.

Petrolio, inflazione e divisioni nel Consiglio direttivo

La cautela della Bce non equivale a un allentamento. Lagarde ha definito allarmanti gli sviluppi geopolitici, comprese le minacce degli Houthi alle imbarcazioni saudite, mentre durante la conferenza stampa il Brent è salito oltre 100 dollari al barile. Anche i rendimenti dei titoli di Stato sono cresciuti, con il Btp italiano oltre il 4% e il Bund al 3,19%.

La presidente ha incaricato gli esperti dell’Eurotower di svolgere “un’analisi approfondita sui prezzi di petrolio e gas” per settembre. Il punto non riguarda soltanto il costo dell’energia: la Bce teme effetti successivi su beni, servizi, salari reali e aspettative di inflazione.

A giugno l’inflazione è scesa al 2,8% dal 3,2% di maggio, mentre quella energetica è calata all’8,5% dal 10,8%. Tuttavia, secondo Lagarde, i rincari accumulati dall’inizio del conflitto potrebbero mantenere l’inflazione sopra il target del 2% fino alla prima metà del 2027.

Nel comunicato, l’istituto ha richiamato anche gli eventi meteorologici estremi e la crisi climatica come possibili fattori di aumento dei prezzi alimentari. La combinazione tra energia, materie prime e tensioni commerciali restringe quindi lo spazio per una politica monetaria più accomodante, pur con prospettive di crescita a breve termine definite modeste.

Settembre sarà il primo vero banco di prova

Il prossimo passaggio dipenderà dalla qualità dei dati e dalla durata della crisi energetica. Lagarde ha chiarito che “l’onere della prova ricade semplicemente sui dati”, lasciando aperta ogni opzione per settembre.

Resta inoltre il tema della sua permanenza alla guida dell’istituto. Interpellata sulle voci di un possibile ritorno nella politica francese prima delle elezioni presidenziali del 2027, la presidente ha affermato che “quando le nuvole sono all’orizzonte il capitano resta sulla nave”, aggiungendo che non lascerà prima del 2027.

FAQ

Perché la Bce ha lasciato invariati i tassi?

Sì, la Bce ha scelto la pausa per valutare dati e conseguenze ancora incomplete dello shock energetico sull’inflazione.

Qual è il livello attuale dei tassi Bce?

Sì, il tasso di riferimento indicato dopo la riunione è rimasto al 2,25%, dopo l’aumento deciso a giugno.

Cosa valuterà la Bce a settembre?

Sì, il Consiglio esaminerà scenari aggiornati su prezzi di petrolio e gas preparati dallo staff dell’Eurotower.

Quando potrebbe tornare l’inflazione al 2%?

Sì, secondo le indicazioni riportate, il target del 2% potrebbe non essere raggiunto prima della prima metà del 2027.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos, Agenzia ANSA e Key4biz.