30 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Drone russo con Jetson Orin avrebbe scelto il bersaglio a Zaporizhzhia

La notizia in sintesi Un drone russo avrebbe selezionato autonomamente un obiettivo a Zaporizhzhia.

L’attacco del 6 luglio 2026 ha ucciso tre civili.

Nei relitti è stato individuato un minicomputer NVIDIA Jetson Orin.

Il caso riporta l’attenzione sulle armi con selezione autonoma dei bersagli.

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Drone Molniya e vittime civili a Zaporizhzhia

Zaporizhzhia è al centro dell’inchiesta del New York Times su un drone russo Molniya che, durante l’attacco del 6 luglio 2026 contro un distributore di carburante, avrebbe scelto autonomamente il bersaglio finale attraverso un sistema di visione artificiale. L’esplosione ha causato la morte di tre civili che cercavano riparo nelle vicinanze.

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Secondo la ricostruzione, basata su testimonianze di comandanti ucraini, reperti forensi e componenti recuperati, il velivolo era dotato di un minicomputer NVIDIA Jetson Orin. Gli operatori avrebbero impostato il raggiungimento dell’area del distributore, lasciando al software il compito di individuare l’obiettivo specifico entro quella zona.

Il motivo dell’attenzione internazionale non riguarda soltanto l’impiego di un drone contro infrastrutture civili: gli elementi analizzati indicherebbero che la fase terminale della missione non sarebbe dipesa da una scelta umana in tempo reale. L’episodio viene quindi valutato come un possibile caso documentato di selezione autonoma del bersaglio con conseguenze letali per la popolazione civile.

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Le prove forensi sul sistema di visione artificiale

Il Molniya avrebbe fatto parte di un gruppo di circa sei droni che non trasmettevano segnali radio. Questa caratteristica, insieme all’assenza di antenne, alle telecamere presenti sui relitti e al modulo di elaborazione recuperato, ha portato gli investigatori a collegare il velivolo a una modalità di navigazione autonoma.

Uno dei computer rinvenuti non era cifrato. L’accesso ai dati ha consentito di esaminare immagini del terreno usate per la navigazione e codice associato alle categorie impiegate dal software per riconoscere possibili obiettivi.

La ricostruzione riferisce che il drone avrebbe dovuto dirigersi verso il distributore, per poi identificare il bersaglio preciso tramite la visione artificiale installata a bordo. Tra le ipotesi emerse figura la selezione di alcuni serbatoi di propano, ma il velivolo non sarebbe riuscito ad aggirare un edificio: avrebbe colpito un muro, esplodendo vicino alle persone riparate nell’area.

NVIDIA ha riconosciuto nelle fotografie analizzate componenti appartenenti alla famiglia Jetson Orin. L’azienda ha precisato che tali prodotti sono civili e progettati per applicazioni di AI edge, robotica, visione artificiale e macchine autonome, capaci di elaborare localmente i dati raccolti dai sensori.

La società sostiene di non vendere direttamente questi moduli in Russia, pur rilevando che i prodotti sono reperibili tramite rivenditori. Il dato non prova, da solo, la catena di fornitura del componente rinvenuto, ma evidenzia come hardware destinato a usi civili possa essere integrato in sistemi militari.

Russia e Ucraina utilizzano già sistemi di visione artificiale per la guida terminale dei droni. Nelle configurazioni descritte, tuttavia, un operatore umano identifica normalmente il bersaglio prima dell’avvicinamento, mentre il software conserva la rotta: a Zaporizhzhia, secondo le prove esaminate, al sistema sarebbe stata affidata anche la scelta dell’obiettivo nell’area assegnata.

Il nodo delle regole sulle armi autonome

Kateryna Bondar, ricercatrice del Center for Strategic and International Studies, considera il caso il primo episodio documentato di civili uccisi da un drone russo dotato di selezione autonoma del bersaglio. La valutazione è circoscritta a questo specifico scenario e non coincide con la prima uccisione umana in assoluto attribuita a un’arma autonoma.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa definisce autonome le armi capaci di selezionare un bersaglio e applicare la forza senza un ulteriore intervento umano. Per il CICR, la delega di queste decisioni comporta implicazioni umanitarie, legali ed etiche che richiedono regole internazionali giuridicamente vincolanti.

Il caso di Zaporizhzhia rafforza la distinzione tra un sistema che assiste un operatore e un sistema che decide quale oggetto colpire. La differenza incide sulla possibilità di attribuire responsabilità operative e sulla protezione dei civili nelle aree dove sono presenti strutture e persone non coinvolte nei combattimenti.

FAQ

Quando è avvenuto l’attacco a Zaporizhzhia?

L’attacco al distributore di carburante è avvenuto il 6 luglio 2026 e ha provocato tre vittime civili, secondo la ricostruzione riportata dal New York Times.

Quale componente NVIDIA era nel drone?

Nei relitti sarebbe stato trovato un minicomputer NVIDIA Jetson Orin, componente civile impiegato per AI edge, robotica, visione artificiale e macchine autonome.

Come avrebbe scelto il bersaglio il Molniya?

Il sistema di visione artificiale avrebbe individuato l’obiettivo specifico nell’area programmata dagli operatori, dopo la navigazione del drone verso il distributore di carburante.

Perché il drone è esploso vicino ai civili?

Il velivolo non sarebbe riuscito ad aggirare un edificio, avrebbe urtato un muro ed è esploso vicino alle persone che cercavano riparo nell’area colpita.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato le informazioni con supervisione umana attraverso un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.