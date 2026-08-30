30 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Bitcoin si avvicina all’oro e si allontana dal Nasdaq, secondo Grayscale

La notizia in sintesi Bitcoin aumenta la correlazione con l’oro oltre il 50%.

aumenta la correlazione con l’oro oltre il 50%. Il legame con il Nasdaq 100 scende a circa il 33%.

Il debito federale statunitense ha superato 40 trilioni di dollari.

Grayscale descrive un possibile cambiamento, non una previsione di prezzo.

Bitcoin si avvicina all’oro nella fase dei deficit Usa

Bitcoin ha iniziato a muoversi più in sintonia con l’oro e meno con i titoli tecnologici, secondo una ricerca pubblicata il 27 agosto da Grayscale. Il cambiamento emerge mentre le preoccupazioni sul debito e sui deficit federali degli Stati Uniti rilanciano il cosiddetto debasement trade, la ricerca di asset considerati più resistenti alla perdita di potere d’acquisto delle valute fiat.

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La correlazione a 90 giorni tra Bitcoin e oro ha superato il 50%, dopo essere stata poco sopra lo zero all’inizio del 2026. Nello stesso intervallo, la correlazione di Bitcoin con il Nasdaq 100 è diminuita da oltre il 60% a circa il 33%, segnalando una relazione recente meno stretta con le grandi società tecnologiche.

Il contesto è quello di un debito lordo federale degli Stati Uniti che, secondo il Dipartimento del Tesoro, ha oltrepassato i 40 trilioni di dollari il 18 agosto. Per Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, questi dati possono indicare che parte del mercato stia rivalutando Bitcoin come bene monetario scarso, senza che ciò costituisca una previsione garantita sull’andamento delle quotazioni.

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La correlazione misura la frequenza con cui due strumenti si muovono nella stessa direzione, non dimostra un nesso di causa-effetto. Un valore superiore al 50% indica una relazione positiva moderata nel periodo analizzato, ma non implica rendimenti, volatilità o ribassi identici.

Il dato va quindi letto come fotografia di una finestra mobile di 90 giorni. Una variazione intensa dei mercati, nuovi flussi sugli ETF o modifiche nelle condizioni monetarie possono alterare rapidamente il risultato statistico.

Il significato dei dati e il ritorno del debasement trade

La lettura proposta da Grayscale distingue Bitcoin dai principali titoli della crescita. Per gran parte dell’anno precedente, la criptovaluta si era mossa insieme alle aziende tecnologiche ad alta crescita durante il rally sostenuto dalle aspettative sull’intelligenza artificiale, dai tassi attesi più bassi e da un’ampia liquidità.

Il successivo indebolimento della correlazione con il Nasdaq 100 coincide con una fase di volatilità obbligazionaria e con una revisione delle aspettative sui costi di finanziamento a lungo termine degli Stati Uniti. La ricerca non sostiene che il debito federale abbia causato direttamente il mutamento nelle correlazioni.

Bitcoin è risalito da 62.679 dollari il 17 agosto a circa 79.500 dollari il 21 agosto, con un rialzo del 27% in cinque giorni. Come riportato in precedenza da crypto.news, il movimento ha coinciso con cambiamenti nei riacquisti del Tesoro e con una forte domanda di ETF spot.

Alla dinamica hanno contribuito anche liquidazioni di posizioni corte e un dollaro più debole, elementi che rendono improprio attribuire il recupero a un solo fattore macroeconomico. Bitcoin ha poi restituito una parte dei guadagni, confermando che una maggiore vicinanza statistica all’oro non elimina la sua volatilità nel breve termine.

L’oro conserva una storia più lunga come riserva di valore e copertura monetaria: le banche centrali lo detengono direttamente e le sue oscillazioni sono in genere meno brusche. Bitcoin, al contrario, resta esposto a leva nel comparto crypto, flussi sugli exchange, regolamentazione e mutamenti nella propensione al rischio.

Il cosiddetto debasement trade riguarda gli investimenti in strumenti percepiti come difesa dall’erosione del potere d’acquisto della moneta. Bitcoin propone una disponibilità massima fissata a 21 milioni di monete e un calendario di emissione trasparente, caratteristiche che sostengono la tesi della scarsità digitale, pur senza ridurne l’elevata variabilità di prezzo.

I dati del Tesoro indicano circa 40,05 trilioni di dollari di debito lordo il 18 agosto e circa 40,10 trilioni il 25 agosto. Il Congressional Budget Office stima per l’esercizio fiscale 2026 un deficit federale di 1,9 trilioni di dollari, in crescita nel tempo secondo la legislazione vigente per effetto di interessi, spesa obbligatoria e fabbisogni di finanziamento.

Secondo Grayscale, deficit persistenti e rendimenti a lungo termine più elevati potrebbero incentivare la domanda di attività scarse esterne al sistema monetario governativo. Anche BlackRock ha sostenuto, in una copertura collegata, che il debito statunitense rafforza il caso d’investimento di lungo periodo per Bitcoin, precisando però che la performance dipende da molteplici fattori di mercato.

La formulazione di Pandl resta prudente: “Bitcoin e altri asset digitali scarsi potrebbero entrare in un regime più favorevole”. Il condizionale delimita il valore dell’analisi: si tratta di una possibile riallocazione del mercato, non della prova di una rottura strutturale né di una traiettoria certa dei prezzi.

Le condizioni che potrebbero confermare il segnale

La durata del fenomeno dipenderà dal comportamento di Bitcoin nelle prossime fasi di tensione su azioni e obbligazioni. Un ulteriore rafforzamento accanto all’oro mentre il settore tecnologico arretra offrirebbe sostegno alla tesi di Grayscale.

Una discesa simultanea con il Nasdaq in un evento generalizzato di avversione al rischio indicherebbe invece che Bitcoin conserva soprattutto un profilo da asset rischioso. La distinzione è rilevante perché le correlazioni non sono caratteristiche permanenti e cambiano al variare del periodo osservato.

Flussi degli ETF, forza del dollaro, rendimenti reali e posizionamento nei derivati potranno influenzare il rapporto tra Bitcoin, oro e Nasdaq. Il punto da verificare è la tenuta di una correlazione con l’oro sopra il 50% quando la finestra mobile a 90 giorni incorporerà nuove sedute.

La conseguenza immediata è una maggiore attenzione alla funzione monetaria attribuita a Bitcoin, accanto alla sua tradizionale lettura speculativa e tecnologica. I dati disponibili descrivono però un cambiamento recente di comportamento, non un’equivalenza tra la criptovaluta e l’oro.

FAQ

Qual è la correlazione tra Bitcoin e oro?

La correlazione a 90 giorni ha superato il 50%, dopo essere stata poco sopra lo zero all’inizio del 2026 secondo Grayscale.

Quanto è scesa la correlazione col Nasdaq 100?

Il dato è diminuito da oltre il 60% a circa il 33%, indicando una relazione recente meno stretta con i grandi titoli tecnologici.

Quando il debito Usa ha superato 40 trilioni?

Il debito lordo federale ha superato 40 trilioni di dollari il 18 agosto, raggiungendo circa 40,05 trilioni secondo il Dipartimento del Tesoro.

Bitcoin è diventato una riserva di valore come l’oro?

I dati non dimostrano equivalenza: Bitcoin resta più volatile ed esposto a leva crypto, flussi degli exchange, regolamentazione e propensione al rischio.

Come è stata verificata questa analisi?

L’analisi nasce da verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news, e ogni articolo riceve supervisione umana prima della pubblicazione.