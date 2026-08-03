Clarity Act fuori dall’agenda del Senato Usa: corsa contro il tempo

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

CLARITY Act assente dal calendario del Senato Usa di oggi.

assente dal calendario del di oggi. I negoziati restano bloccati su etica, tutele e finanza illecita.

Servono voti democratici per superare la soglia procedurale dei 60 senatori.

La pausa estiva restringe i tempi per la riforma federale delle crypto.

( Riassunto generato con AI)

CLARITY Act, il tempo del Senato si riduce

Il CLARITY Act, la proposta di riforma federale per il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti, non figura nel calendario pubblico del Senato Usa per la seduta di oggi. La mancata calendarizzazione arriva mentre la Camera alta dispone di pochi giorni legislativi prima della pausa estiva e mentre i negoziati tra repubblicani e democratici restano aperti.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei Rappresentanti, punta a definire competenze e regole per operatori, emittenti di token, piattaforme e finanza decentralizzata. L’obiettivo dichiarato è superare l’incertezza normativa che ha caratterizzato il settore, distinguendo il perimetro d’azione di SEC e CFTC.

Il nodo è politico e procedurale: la maggioranza repubblicana non dispone da sola dei voti normalmente necessari per chiudere il dibattito. Senza un’intesa bipartisan, il percorso verso un voto di merito rischia quindi di slittare oltre la finestra precedente alla sospensione dei lavori.

Regole del Senato e dissensi ancora aperti

Il calendario ufficiale indica un voto sulla mozione relativa a H.R. 6500, ma non contiene un’azione su H.R. 3633, il Digital Asset Market Clarity Act. L’assenza non archivia formalmente il testo, ma non offre un veicolo legislativo né una tabella di marcia pubblicamente confermata per l’esame in Aula.

Secondo la procedura ordinaria, una richiesta di cloture richiede 16 firme e, di norma, una maggioranza di tre quinti: 60 voti con tutti i seggi coperti. Un deposito entro mercoledì potrebbe consentire un voto procedurale venerdì, ma non equivarrebbe all’approvazione finale della legge.

Resterebbero infatti dibattito, emendamenti ed eventualmente una seconda procedura di cloture. Accordi unanimi o iter accelerati potrebbero comprimere i tempi, ma nessun annuncio ufficiale conferma che tali intese siano state raggiunte.

I sette negoziatori democratici Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner e Raphael Warnock hanno chiesto garanzie più forti su etica, protezione dei consumatori, conflitti d’interesse, integrità del mercato e finanza illecita. Elizabeth Warren ha definito il testo aggiornato “dead on arrival”, sostenendo che le norme etiche non limiterebbero adeguatamente gli interessi crypto del presidente Donald Trump.

Una bozza rivista prevederebbe restrizioni temporanee per presidente, vicepresidente e alcuni membri del Congresso nell’emissione o sponsorizzazione di asset digitali. Per i democratici, però, la durata e il meccanismo di applicazione restano insufficienti.

Il rinvio può pesare sul confronto elettorale

Un eventuale rinvio non cancellerebbe il CLARITY Act, ma trasferirebbe il confronto a un calendario di settembre già ristretto e più vicino alle elezioni di metà mandato. Ogni testo modificato dal Senato Usa dovrebbe inoltre tornare alla Camera dei Rappresentanti per essere conciliato.

Cynthia Lummis ha affermato di ritenere che il leader della maggioranza John Thune avesse mantenuto spazio per il provvedimento, senza indicare una programmazione confermata. Sullo sfondo, Anthony Scaramucci ha ipotizzato che il rinvio possa diventare materia di scontro elettorale: è una sua valutazione politica, non un fatto accertato.

Il prossimo segnale verificabile sarà dunque un deposito di cloture, un avviso della leadership o una richiesta di consenso unanime.

FAQ

Perché il CLARITY Act non è in calendario?

Sì, il calendario pubblico del Senato Usa cita H.R. 6500 ma non H.R. 3633, il veicolo del CLARITY Act.

Quanti voti servono per avanzare al Senato?

Sì, la cloture richiede generalmente 60 voti, soglia che rende decisivo il sostegno di almeno sette democratici se votano tutti i repubblicani.

Quali sono i principali ostacoli al testo?

Sì, i punti irrisolti riguardano etica, tutela dei clienti, conflitti d’interesse, finanza illecita, supervisione delle stablecoin e regole anti-riciclaggio.

Il voto procedurale approverebbe subito la legge?

Sì, ma solo in senso procedurale: una cloture sulla mozione consentirebbe di avviare l’esame, non di approvare definitivamente il provvedimento.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Criptovaluta.it®, FinanceFeeds e crypto.news.