10 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ATFlow affida a Noesis la comunicazione di Linktour e GAC

La notizia in sintesi ATFlow affida a Noesis le attività di PR e influencer marketing in Italia.

L’incarico riguarda i marchi automobilistici Linktour e GAC.

La collaborazione è iniziata a luglio con il lancio ufficiale di Linktour.

Il piano coinvolgerà stakeholder e diversi canali di comunicazione.

ATFlow ha affidato a Noesis la gestione delle media relation, dell’ufficio stampa e delle attività di influencer marketing per Linktour e GAC sul mercato italiano. L’incarico è stato assegnato dopo una consultazione e riguarda il percorso di comunicazione dei due marchi automobilistici importati e distribuiti in esclusiva in Italia dalla società del Gruppo Autotorino.

Le attività sono iniziate a luglio, in occasione dell’evento di lancio ufficiale di Linktour, e proseguiranno con un piano rivolto ai diversi interlocutori dei due brand. L’obiettivo indicato dalle società è accrescere la conoscenza di Linktour e GAC attraverso media, influencer e altri canali di comunicazione.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’incarico per Linktour e GAC

ATFlow opera come importatore e distributore esclusivo per l’Italia di Linktour e GAC. Linktour è presentato come un marchio dedicato ai veicoli a nuova energia, mentre GAC è un brand automobilistico con sede a Guangzhou.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Per Noesis, agenzia di comunicazione integrata del gruppo NGF, l’incarico comprende le relazioni con i media e le iniziative di influencer marketing. Il lavoro previsto include inoltre attivazioni speciali e azioni rivolte agli stakeholder sui diversi touchpoint comunicativi.

Andrea Ferrari, CMO di ATFlow, collega la scelta dell’agenzia alle esigenze di posizionamento dei due marchi in Italia.

«Questa nuova partnership è frutto di un processo di selezione che ci ha consentito di individuare un’agenzia in sintonia con i nostri obiettivi strategici; in un settore in rapida evoluzione come quello dell’automotive, una comunicazione coerente, distintiva ed autorevole è un elemento chiave per costruire la brand awareness, per consolidare il posizionamento specifico dei nostri brand e rafforzare il dialogo con tutti i nostri stakeholders» commenta Andrea Ferrari, CMO di ATFlow.

Comunicazione e lancio sul mercato italiano

Il piano assegnato a Noesis accompagna l’arrivo e lo sviluppo commerciale di Linktour e GAC in Italia. Secondo quanto comunicato, le attività uniranno ufficio stampa, media relation, collaborazione con influencer e iniziative dedicate, con l’intento di costruire notorietà e credibilità per i due marchi.

Antonella Romano, CEO di Noesis, ha spiegato che l’agenzia metterà a disposizione competenze maturate nel settore automotive.

«Siamo felici di avviare la collaborazione con ATFlow, mettendo a disposizione la nostra solida expertise nel settore automotive per contribuire al percorso di crescita di Linktour e GAC sul mercato italiano» dichiara Antonella Romano, CEO di Noesis. «Attraverso un approccio integrato che unisce media relation, influencer marketing e special activations, lavoreremo per costruire conoscenza e credibilità dei due brand in un mercato affollato ma ricco di potenzialità».

La scelta di affidare a un’unica agenzia le attività di comunicazione e influencer marketing concentra in un solo mandato la gestione della visibilità dei due marchi. Per ATFlow, il lavoro dovrà sostenere il dialogo con i pubblici individuati dalla società e accompagnare le prossime iniziative sul territorio italiano.

Noesis fa parte di NGF – Noesis Group | Growth Factory. Ulteriori informazioni sul gruppo e sulle sue attività sono disponibili sul sito di Noesis Group.

Il programma avviato con il lancio di Linktour proseguirà quindi con il coinvolgimento degli stakeholder attraverso i canali previsti dal piano di comunicazione. Il comunicato non indica ulteriori date, né specifica le future iniziative dedicate a GAC e Linktour.

FAQ

Quale agenzia gestirà la comunicazione di ATFlow?

Noesis curerà media relation, ufficio stampa e influencer marketing per ATFlow sul mercato italiano.

Quali marchi sono coinvolti nell’incarico?

Linktour e GAC sono i due brand automobilistici inclusi nell’incarico assegnato da ATFlow.

Quando sono iniziate le attività di Noesis?

Le attività hanno preso il via a luglio con l’evento di lancio ufficiale del brand Linktour.

Quali attività prevede il piano di comunicazione?

Il piano comprende PR, ufficio stampa, media relation, influencer marketing e special activations sui diversi touchpoint comunicativi.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.