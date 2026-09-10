10 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/ATFlow affida a Noesis la comunicazione di Linktour e GAC
La notizia in sintesi
- ATFlow affida a Noesis le attività di PR e influencer marketing in Italia.
- L’incarico riguarda i marchi automobilistici Linktour e GAC.
- La collaborazione è iniziata a luglio con il lancio ufficiale di Linktour.
- Il piano coinvolgerà stakeholder e diversi canali di comunicazione.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
ATFlow ha affidato a Noesis la gestione delle media relation, dell’ufficio stampa e delle attività di influencer marketing per Linktour e GAC sul mercato italiano. L’incarico è stato assegnato dopo una consultazione e riguarda il percorso di comunicazione dei due marchi automobilistici importati e distribuiti in esclusiva in Italia dalla società del Gruppo Autotorino.
Le attività sono iniziate a luglio, in occasione dell’evento di lancio ufficiale di Linktour, e proseguiranno con un piano rivolto ai diversi interlocutori dei due brand. L’obiettivo indicato dalle società è accrescere la conoscenza di Linktour e GAC attraverso media, influencer e altri canali di comunicazione.
L’incarico per Linktour e GAC
ATFlow opera come importatore e distributore esclusivo per l’Italia di Linktour e GAC. Linktour è presentato come un marchio dedicato ai veicoli a nuova energia, mentre GAC è un brand automobilistico con sede a Guangzhou.
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Per Noesis, agenzia di comunicazione integrata del gruppo NGF, l’incarico comprende le relazioni con i media e le iniziative di influencer marketing. Il lavoro previsto include inoltre attivazioni speciali e azioni rivolte agli stakeholder sui diversi touchpoint comunicativi.
Andrea Ferrari, CMO di ATFlow, collega la scelta dell’agenzia alle esigenze di posizionamento dei due marchi in Italia.
«Questa nuova partnership è frutto di un processo di selezione che ci ha consentito di individuare un’agenzia in sintonia con i nostri obiettivi strategici; in un settore in rapida evoluzione come quello dell’automotive, una comunicazione coerente, distintiva ed autorevole è un elemento chiave per costruire la brand awareness, per consolidare il posizionamento specifico dei nostri brand e rafforzare il dialogo con tutti i nostri stakeholders» commenta Andrea Ferrari, CMO di ATFlow.
Comunicazione e lancio sul mercato italiano
Il piano assegnato a Noesis accompagna l’arrivo e lo sviluppo commerciale di Linktour e GAC in Italia. Secondo quanto comunicato, le attività uniranno ufficio stampa, media relation, collaborazione con influencer e iniziative dedicate, con l’intento di costruire notorietà e credibilità per i due marchi.
Antonella Romano, CEO di Noesis, ha spiegato che l’agenzia metterà a disposizione competenze maturate nel settore automotive.
«Siamo felici di avviare la collaborazione con ATFlow, mettendo a disposizione la nostra solida expertise nel settore automotive per contribuire al percorso di crescita di Linktour e GAC sul mercato italiano» dichiara Antonella Romano, CEO di Noesis. «Attraverso un approccio integrato che unisce media relation, influencer marketing e special activations, lavoreremo per costruire conoscenza e credibilità dei due brand in un mercato affollato ma ricco di potenzialità».
La scelta di affidare a un’unica agenzia le attività di comunicazione e influencer marketing concentra in un solo mandato la gestione della visibilità dei due marchi. Per ATFlow, il lavoro dovrà sostenere il dialogo con i pubblici individuati dalla società e accompagnare le prossime iniziative sul territorio italiano.
Noesis fa parte di NGF – Noesis Group | Growth Factory. Ulteriori informazioni sul gruppo e sulle sue attività sono disponibili sul sito di Noesis Group.
Il programma avviato con il lancio di Linktour proseguirà quindi con il coinvolgimento degli stakeholder attraverso i canali previsti dal piano di comunicazione. Il comunicato non indica ulteriori date, né specifica le future iniziative dedicate a GAC e Linktour.
FAQ
Quale agenzia gestirà la comunicazione di ATFlow?
Noesis curerà media relation, ufficio stampa e influencer marketing per ATFlow sul mercato italiano.
Quali marchi sono coinvolti nell’incarico?
Linktour e GAC sono i due brand automobilistici inclusi nell’incarico assegnato da ATFlow.
Quando sono iniziate le attività di Noesis?
Le attività hanno preso il via a luglio con l’evento di lancio ufficiale del brand Linktour.
Quali attività prevede il piano di comunicazione?
Il piano comprende PR, ufficio stampa, media relation, influencer marketing e special activations sui diversi touchpoint comunicativi.
Da quale fonte provengono queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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