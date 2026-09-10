ATFlow affida a Noesis la comunicazione di Linktour e GAC

10 Settembre 2026

10 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/ATFlow affida a Noesis la comunicazione di Linktour e GAC

La notizia in sintesi

  • ATFlow affida a Noesis le attività di PR e influencer marketing in Italia.
  • L’incarico riguarda i marchi automobilistici Linktour e GAC.
  • La collaborazione è iniziata a luglio con il lancio ufficiale di Linktour.
  • Il piano coinvolgerà stakeholder e diversi canali di comunicazione.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

ATFlow ha affidato a Noesis la gestione delle media relation, dell’ufficio stampa e delle attività di influencer marketing per Linktour e GAC sul mercato italiano. L’incarico è stato assegnato dopo una consultazione e riguarda il percorso di comunicazione dei due marchi automobilistici importati e distribuiti in esclusiva in Italia dalla società del Gruppo Autotorino.

Le attività sono iniziate a luglio, in occasione dell’evento di lancio ufficiale di Linktour, e proseguiranno con un piano rivolto ai diversi interlocutori dei due brand. L’obiettivo indicato dalle società è accrescere la conoscenza di Linktour e GAC attraverso media, influencer e altri canali di comunicazione.

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L’incarico per Linktour e GAC

ATFlow opera come importatore e distributore esclusivo per l’Italia di Linktour e GAC. Linktour è presentato come un marchio dedicato ai veicoli a nuova energia, mentre GAC è un brand automobilistico con sede a Guangzhou.

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Per Noesis, agenzia di comunicazione integrata del gruppo NGF, l’incarico comprende le relazioni con i media e le iniziative di influencer marketing. Il lavoro previsto include inoltre attivazioni speciali e azioni rivolte agli stakeholder sui diversi touchpoint comunicativi.

Andrea Ferrari, CMO di ATFlow, collega la scelta dell’agenzia alle esigenze di posizionamento dei due marchi in Italia.

«Questa nuova partnership è frutto di un processo di selezione che ci ha consentito di individuare un’agenzia in sintonia con i nostri obiettivi strategici; in un settore in rapida evoluzione come quello dell’automotive, una comunicazione coerente, distintiva ed autorevole è un elemento chiave per costruire la brand awareness, per consolidare il posizionamento specifico dei nostri brand e rafforzare il dialogo con tutti i nostri stakeholders» commenta Andrea Ferrari, CMO di ATFlow.

Comunicazione e lancio sul mercato italiano

Il piano assegnato a Noesis accompagna l’arrivo e lo sviluppo commerciale di Linktour e GAC in Italia. Secondo quanto comunicato, le attività uniranno ufficio stampa, media relation, collaborazione con influencer e iniziative dedicate, con l’intento di costruire notorietà e credibilità per i due marchi.

Antonella Romano, CEO di Noesis, ha spiegato che l’agenzia metterà a disposizione competenze maturate nel settore automotive.

«Siamo felici di avviare la collaborazione con ATFlow, mettendo a disposizione la nostra solida expertise nel settore automotive per contribuire al percorso di crescita di Linktour e GAC sul mercato italiano» dichiara Antonella Romano, CEO di Noesis. «Attraverso un approccio integrato che unisce media relation, influencer marketing e special activations, lavoreremo per costruire conoscenza e credibilità dei due brand in un mercato affollato ma ricco di potenzialità».

La scelta di affidare a un’unica agenzia le attività di comunicazione e influencer marketing concentra in un solo mandato la gestione della visibilità dei due marchi. Per ATFlow, il lavoro dovrà sostenere il dialogo con i pubblici individuati dalla società e accompagnare le prossime iniziative sul territorio italiano.

Noesis fa parte di NGF – Noesis Group | Growth Factory. Ulteriori informazioni sul gruppo e sulle sue attività sono disponibili sul sito di Noesis Group.

Il programma avviato con il lancio di Linktour proseguirà quindi con il coinvolgimento degli stakeholder attraverso i canali previsti dal piano di comunicazione. Il comunicato non indica ulteriori date, né specifica le future iniziative dedicate a GAC e Linktour.

FAQ

Quale agenzia gestirà la comunicazione di ATFlow?

Noesis curerà media relation, ufficio stampa e influencer marketing per ATFlow sul mercato italiano.

Quali marchi sono coinvolti nell’incarico?

Linktour e GAC sono i due brand automobilistici inclusi nell’incarico assegnato da ATFlow.

Quando sono iniziate le attività di Noesis?

Le attività hanno preso il via a luglio con l’evento di lancio ufficiale del brand Linktour.

Quali attività prevede il piano di comunicazione?

Il piano comprende PR, ufficio stampa, media relation, influencer marketing e special activations sui diversi touchpoint comunicativi.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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