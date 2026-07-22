Azimut-Benetti valuta l’acquisizione di asset di The Italian Sea Group

22 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Azimut-Benetti valuta alcuni asset di The Italian Sea Group se matureranno le condizioni.

valuta alcuni asset di se matureranno le condizioni. Tisg affronta una situazione finanziaria complessa e ha avviato il concordato in bianco.

affronta una situazione finanziaria complessa e ha avviato il concordato in bianco. Il cantiere di La Spezia potrebbe essere valorizzato attraverso una vendita.

potrebbe essere valorizzato attraverso una vendita. Azimut-Benetti dispone di oltre 500 milioni di cassa per sostenere nuove opportunità.

(Riassunto generato con AI)

Azimut-Benetti guarda agli asset di Tisg

Azimut-Benetti, gruppo privato della nautica da diporto guidato dalla presidente Giovanna Vitelli, è pronto a valutare l’acquisizione di alcuni asset di The Italian Sea Group, società che attraversa una complessa fase finanziaria. La posizione è stata illustrata da Vitelli a Porto Cervo, durante la presentazione in anteprima dello yacht Seadeck 9.

L’eventuale interesse riguarda in particolare i cantieri di Tisg, a condizione che si apra uno scenario coerente con la strategia industriale del gruppo di Avigliana. “Se ci saranno le condizioni siamo pronti a valutare l’acquisizione di alcuni asset”, ha dichiarato Vitelli. La possibile operazione si inserisce nel riassetto di The Italian Sea Group, dopo il ricorso al concordato in bianco seguito al percorso di composizione negoziale.

Il tema è rilevante per la nautica italiana perché coinvolge siti produttivi e marchi in un comparto nel quale dimensione, capacità cantieristica e solidità finanziaria incidono direttamente sulle strategie di crescita. Azimut-Benetti si presenta come un operatore con risorse disponibili e un piano di investimenti già definito fino al 2028.

Il riassetto di The Italian Sea Group

The Italian Sea Group ha un indebitamento con le banche superiore a 154 milioni di euro. Lunedì scorso il fondatore Giovanni Costantino e il figlio Gianmaria Costantino si sono dimessi dal consiglio di amministrazione, mentre l’obiettivo dichiarato resta il rilancio del gruppo senza cederne il controllo.

La scadenza indicata è settembre, quando il piano dovrebbe definire le linee della riorganizzazione e la valorizzazione di alcuni beni. Tra questi figura il cantiere di La Spezia, inserito nel cosiddetto Miglio blu e destinato alla vendita. Il sito potrebbe richiamare l’interesse di Azimut-Benetti, ma anche di concorrenti come Sanlorenzo e Baglietto.

Vitelli ha precisato che non esiste un impegno preventivo: “Se si dovesse aprire il giusto scenario valuteremo l’opzione”. La formulazione segnala un approccio selettivo, legato alle condizioni dell’operazione e al valore industriale degli asset, piuttosto che un progetto di acquisizione dell’intero gruppo.

Per Tisg, la vendita del cantiere spezzino rappresenterebbe una leva per costruire il piano di rilancio. Per gli eventuali acquirenti, il dossier può invece offrire un’opportunità di rafforzamento produttivo in un’area strategica della filiera nautica italiana.

Investimenti e mercati nel piano Azimut

Azimut-Benetti prosegue intanto un piano di investimenti da 170 milioni di euro fino al 2028. Cinquanta milioni sono già stati impiegati per il quartier generale e l’ampliamento del cantiere piemontese, mentre altri 100 milioni sono destinati ai siti toscani di Viareggio, Livorno e Massa.

Il polo produttivo toscano occupa oltre 600 dipendenti diretti sui più di 2.400 complessivi del gruppo, senza considerare l’indotto. Il piano procede nonostante l’incertezza legata alla crisi del Golfo e alla situazione in Medio Oriente, area che Vitelli definisce ferma e da affrontare con prudenza.

Gli Stati Uniti hanno assorbito l’effetto dei dazi, mentre l’Asia mostra un interesse crescente anche attraverso i resort che acquistano imbarcazioni per completare l’esperienza degli ospiti. Dopo il boom post-Covid, il gruppo indica una domanda orientata verso yacht sempre più grandi e rivendica una posizione finanziaria rafforzata.

Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto 1,5 miliardi di euro, raddoppiando rispetto al 2020. Azimut-Benetti dichiara oltre 500 milioni di cassa, una posizione finanziaria netta di 518 milioni e un patrimonio netto di 539 milioni, quintuplicato in cinque anni.

FAQ

Quali asset di Tisg valuta Azimut-Benetti?

Sì, Azimut-Benetti valuta alcuni asset di The Italian Sea Group, senza indicare un accordo già definito né l’acquisizione dell’intero gruppo.

Perché The Italian Sea Group è in difficoltà?

Sì, Tisg ha un indebitamento bancario superiore a 154 milioni di euro e ha fatto ricorso al concordato in bianco.

Quale cantiere potrebbe essere venduto?

Sì, il piano di rilancio dovrebbe prevedere la valorizzazione del cantiere di La Spezia, parte del Miglio blu e indicato per la vendita.

Quanto investe Azimut-Benetti fino al 2028?

Sì, il gruppo ha programmato investimenti per 170 milioni di euro fino al 2028, concentrati tra il Piemonte e i siti produttivi toscani.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.