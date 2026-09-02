2 Settembre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/G20 accelera su regole comuni per gli asset digitali

La notizia in sintesi Il G20 punta a regole più chiare per gli asset digitali.

punta a regole più chiare per gli asset digitali. Le stablecoin restano al centro dell’analisi del Financial Stability Board .

. Confermata la roadmap per pagamenti transfrontalieri più efficienti.

Prossimi appuntamenti ministeriali a Bangkok e al vertice di Miami.

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G20, regole comuni per gli asset digitali

I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20, riuniti ad Asheville, nella Carolina del Nord, il 31 agosto e il 1° settembre nell’ambito del Finance Track 2026, hanno assunto l’impegno di rendere più chiari i quadri normativi per gli asset digitali. La dichiarazione della presidenza riconosce che queste tecnologie possono sostenere crescita economica e sviluppo del settore privato, ma vincola l’innovazione alla tutela della stabilità finanziaria, della fiducia nei sistemi monetari e della sicurezza dei pagamenti. Il confronto internazionale si concentra soprattutto sulle implicazioni transfrontaliere delle stablecoin, sulla disponibilità dei dati e sui rischi che le autorità devono poter monitorare.

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Stablecoin, dati e pagamenti sotto osservazione

Nel documento finale, il G20 afferma di attendere ulteriori risultati dal Financial Stability Board sulle stablecoin globali, comprese le conseguenze dell’uso oltre confine e le criticità delle informazioni disponibili per i regolatori. I responsabili finanziari hanno dichiarato: “Ci impegniamo a promuovere quadri regolatori e di vigilanza responsabili ed efficaci, capaci di preservare la stabilità finanziaria, sostenere la crescita economica e creare percorsi chiari per una sana innovazione finanziaria digitale e negli asset digitali”. La posizione non introduce una licenza unica internazionale né fissa scadenze per norme identiche nei singoli Paesi.

L’indirizzo è invece quello di coordinare discipline nazionali che tengano conto dei rischi comuni. Gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Giappone dispongono già di regole dedicate agli asset digitali o alle stablecoin. Negli Stati Uniti, il GENIUS Act prevede riserve liquide uno a uno, obblighi di informativa, vigilanza e rimborso per gli emittenti autorizzati, mentre l’entrata in vigore del quadro resta legata al completamento delle norme applicative. Nell’Unione europea, il regolamento MiCA disciplina fornitori di servizi crypto ed emittenti di stablecoin attraverso autorizzazioni e supervisione comuni. In Giappone, le modifiche approvate a luglio qualificano le criptovalute come prodotti finanziari e rafforzano i requisiti di condotta sul mercato.

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La prossima verifica passa dai pagamenti globali

La regolazione degli asset digitali procede insieme alla riforma delle infrastrutture di pagamento. Il G20 ha ribadito la roadmap sui pagamenti transfrontalieri, invitando ad ampliare gli orari dei sistemi per grandi importi, favorire lo standard ISO 20022 e agevolare la trasmissione dei dati finanziari nel rispetto delle leggi nazionali e della sicurezza. Il prossimo confronto ministeriale è previsto il 15 ottobre a Bangkok, prima del vertice dei leader a Miami il 14 e 15 dicembre.

FAQ

Dove si è svolta la riunione finanziaria del G20?

La riunione si è tenuta ad Asheville, in Carolina del Nord, il 31 agosto e il 1° settembre.

Quale organismo analizzerà le stablecoin globali?

Il Financial Stability Board pubblicherà analisi sulle implicazioni transfrontaliere, sulle fonti dei dati e sulle lacune informative per le autorità.

Il G20 ha creato una licenza unica per stablecoin?

La dichiarazione non propone una licenza comune né impone regole identiche, privilegiando quadri nazionali coordinati sui rischi oltre confine.

Quali pagamenti vuole migliorare il G20?

La roadmap riguarda i pagamenti transfrontalieri, con più ore operative per sistemi di grande valore e maggiore uso dello standard ISO 20022.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.